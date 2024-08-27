https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/izmir-korfezinde-kirlilik-nedeniyle-balik-tutulmamasi-icin-uyarici-afisler-asildi-1087331905.html
İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle 'balık tutulmaması' için uyarıcı afişler asıldı
İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle 'balık tutulmaması' için uyarıcı afişler asıldı
Sputnik Türkiye
İzmir Körfezi'nde toplu balık ölümlerine neden olan kirlilik nedeniyle balık tutulmaması konusunda uyarıcı afişler asıldı. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T17:15+0300
2024-08-27T17:15+0300
2024-08-27T17:15+0300
yaşam
izmir
toplu balık ölümleri
izmir körfezi
kirlilik
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İzmir Körfezi'nin bazı bölgelerinde toplu balık ölümlerinin görülmesinin nedenleri araştırılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin Körfez'e akan yedi dere ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesislerinin çıkış noktasından alınan numunelerin analiz sonuçları bekleniyor.Sudaki oksijeni artırmak için çalışmalar sürüyorİZSU'ya ait bir geminin de Alsancak Limanı açıklarında aldığı suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj ettiği görüldü. Bu yöntemle su içindeki oksijen oranının artırılması hedefleniyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından denizdeki oksijen oranını artırmak amacıyla Bayraklı sahiline konulan 4 hidrosoft pompa ise bulunduğu yerden kaldırıldı.Vatandaşları uyardılarİl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin görüldüğü körfezden balık tutulmaması konusunda vatandaşları uyarıyor. Ölü balıkların görüldüğü Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez tarafından da uyarıcı afişler asıldı.Muhtar Nursel Ölmez, geçen haftadan bu yana balık ölümlerinin yaşandığı körfezde kokunun kısmen azalmaya başladığını söyledi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin balık tutmanın yasak olduğunu kendisine bildirdiğini anlatan Ölmez, "Görüldüğü taktirde ceza uygulanacak. Bana bunu söyledikleri için ve burada çok fazla balık tutmaya gelen vatandaş olduğu için uyarıcı bir yazı yazıp asma gereği duydum. Bilinçli olanlar gelmiyor ama geceleri bilmiyorum. Gündüzleri biz uyardık." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/izmir-buyuksehir-belediyesinden-korfezdeki-kotu-koku-ve-balik-olumlerine-iliskin-aciklama-1087116453.html
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izmir, toplu balık ölümleri, izmir körfezi, kirlilik
izmir, toplu balık ölümleri, izmir körfezi, kirlilik
İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle 'balık tutulmaması' için uyarıcı afişler asıldı
İzmir Körfezi'nde toplu balık ölümlerine neden olan kirlilik nedeniyle balık tutulmaması konusunda uyarıcı afişler asıldı.
İzmir Körfezi'nin bazı bölgelerinde toplu balık ölümlerinin görülmesinin nedenleri araştırılıyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin Körfez'e akan yedi dere ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesislerinin çıkış noktasından alınan numunelerin analiz sonuçları bekleniyor.
Sudaki oksijeni artırmak için çalışmalar sürüyor
İZSU'ya ait bir geminin de Alsancak Limanı açıklarında aldığı suyu filtreleyerek yeniden denize deşarj ettiği görüldü. Bu yöntemle su içindeki oksijen oranının artırılması hedefleniyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından denizdeki oksijen oranını artırmak amacıyla Bayraklı sahiline konulan 4 hidrosoft pompa ise bulunduğu yerden kaldırıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin görüldüğü körfezden balık tutulmaması konusunda vatandaşları uyarıyor. Ölü balıkların görüldüğü Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez tarafından da uyarıcı afişler asıldı.
Muhtar Nursel Ölmez, geçen haftadan bu yana balık ölümlerinin yaşandığı körfezde kokunun kısmen azalmaya başladığını söyledi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin balık tutmanın yasak olduğunu kendisine bildirdiğini anlatan Ölmez, "Görüldüğü taktirde ceza uygulanacak. Bana bunu söyledikleri için ve burada çok fazla balık tutmaya gelen vatandaş olduğu için uyarıcı bir yazı yazıp asma gereği duydum. Bilinçli olanlar gelmiyor ama geceleri bilmiyorum. Gündüzleri biz uyardık." diye konuştu.