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Başkan Tugay, İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili konuştu: '1-1.5 sene içinde problemin hallolacağını söyleyebilirim'
Başkan Tugay, İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili konuştu: '1-1.5 sene içinde problemin hallolacağını söyleyebilirim'
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İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerin önüne geçmek için çalışmaların sürdüğünü söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kirliliği... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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İzmir Körfezi'ndeki kirlenme ve balık ölümlerinin önlenebilmesi için çalışmalar sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da projeler hakkında konuştu. Deniz suyu sıcaklığı tetikliyorKörfezdeki kötü koku ve balık ölümlerinin sudaki azot bileşiği ve fosforu besin maddesi olarak kullanan mikroorganizmaların anormal hızla çoğalması ve ölmeleriyle oksijenin tükenmesinden kaynaklandığını ifade eden Tugay, bu süreci 29 derece civarına çıkan deniz su sıcaklığının da tetiklediğini öne sürdü.Su kirliliğinin arıtma kökenli bir problemden de kaynaklandığını aktaran Tugay körfeze dökülen 30 derenin yanı sıra liman, yük gemileri ve tersanenin de körfezi kirlettiğini iddia etti.Suyu arıtmak gibi bir şey mümkün değil Körfez'de akıntının çok yavaş olduğunu ve bu şekilde temizlenme olamayacağını belirten Tugay, şunları kaydetti:Sirkülasyonu artırmak için 14 kilometre uzunluğunda bir kanal açılmasının öngörüldüğünü kaydeden Tugay, bununla ilgili yetkinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda olduğunu öne sürdü.1-1.5 sene süre verdiTugay, kirlilik sorununu çözmek için büyük bir altyapı çalışması yapacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:
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izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmit körfezi, cemil tugay, toplu balık ölümleri, kirlilik
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Başkan Tugay, İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili konuştu: '1-1.5 sene içinde problemin hallolacağını söyleyebilirim'

11:06 27.09.2024 (güncellendi: 11:08 27.09.2024)
© AA / Berkan Çetinİzmir Körfezi
İzmir Körfezi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AA / Berkan Çetin
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İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerin önüne geçmek için çalışmaların sürdüğünü söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kirliliği çözmek için büyük bir altyapı çalışması yapılacağını duyurdu.
İzmir Körfezi'ndeki kirlenme ve balık ölümlerinin önlenebilmesi için çalışmalar sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da projeler hakkında konuştu.

Deniz suyu sıcaklığı tetikliyor

Körfezdeki kötü koku ve balık ölümlerinin sudaki azot bileşiği ve fosforu besin maddesi olarak kullanan mikroorganizmaların anormal hızla çoğalması ve ölmeleriyle oksijenin tükenmesinden kaynaklandığını ifade eden Tugay, bu süreci 29 derece civarına çıkan deniz su sıcaklığının da tetiklediğini öne sürdü.
Su kirliliğinin arıtma kökenli bir problemden de kaynaklandığını aktaran Tugay körfeze dökülen 30 derenin yanı sıra liman, yük gemileri ve tersanenin de körfezi kirlettiğini iddia etti.

Suyu arıtmak gibi bir şey mümkün değil

Körfez'de akıntının çok yavaş olduğunu ve bu şekilde temizlenme olamayacağını belirten Tugay, şunları kaydetti:
"Temizlenmenin gerçek anlamı o azot ve fosfor bileşikleriyle dolu olan körfez suyunun içindeki kirliliğin bir yere gitmesi. Suyu arıtmak gibi bir şey mümkün değil. Milyonlarca ton su var. Ancak ne beklenir, bir akıntı olsun ve o akıntı kirli suyu alsın açık denize taşısın ve o şekilde temizlenme olsun. Problem o ki bu akıntı özellikle İç Körfez bölgesinde neredeyse hiç yok. Sığlaşan suyun taze bir su girişiyle de desteklenmemesi halinde temizlenmesi neredeyse imkansız."
Sirkülasyonu artırmak için 14 kilometre uzunluğunda bir kanal açılmasının öngörüldüğünü kaydeden Tugay, bununla ilgili yetkinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda olduğunu öne sürdü.

1-1.5 sene süre verdi

Tugay, kirlilik sorununu çözmek için büyük bir altyapı çalışması yapacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, 4. faz ile daha da güçlenecek. Bu fazın mümkün olan en kısa zamanda bitmesi için müteahhit firmayı zorlayabildiğimiz kadar zorluyoruz. Bu dönem boyunca yurt dışından finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle çok ciddi bir yağmur suyu ayrıştırma projesi ayrıca yapılacak. Yine Narlıdere bölgesinde Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi de kapasite olarak artırılacak. Bir kenara not edin ve yıllar sonra değerlendirmesini yapın. Bu 5 yıllık süre içinde İzmir tarihinin en büyük altyapı çalışmasını arkadaşlarımızla beraber yapacağız. Planladık ve yol haritamız hazır. Körfez problemi çıkmadan önce de biz buna karar vermiştik. Kirli, atık su, kanalizasyon kökenli bir kirlenmenin olmayacağını, 1-1,5 sene içinde bu problemin hallolacağını söyleyebilirim."
İzmir Körfezi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
TÜRKİYE
İzmir Körfezi'ne pompalı müdahale: Denizdeki oksijen miktarı artırılmaya çalışılıyor
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