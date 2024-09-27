https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/baskan-tugay-izmir-korfezindeki-kirlilikle-ilgili-konustu-1-15-sene-icinde-problemin-hallolacagini-1088504444.html

Başkan Tugay, İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili konuştu: '1-1.5 sene içinde problemin hallolacağını söyleyebilirim'

Başkan Tugay, İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili konuştu: '1-1.5 sene içinde problemin hallolacağını söyleyebilirim'

Sputnik Türkiye

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerin önüne geçmek için çalışmaların sürdüğünü söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kirliliği... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T11:06+0300

2024-09-27T11:06+0300

2024-09-27T11:08+0300

yaşam

izmir

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

izmit körfezi

cemil tugay

toplu balık ölümleri

kirlilik

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İzmir Körfezi'ndeki kirlenme ve balık ölümlerinin önlenebilmesi için çalışmalar sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da projeler hakkında konuştu. Deniz suyu sıcaklığı tetikliyorKörfezdeki kötü koku ve balık ölümlerinin sudaki azot bileşiği ve fosforu besin maddesi olarak kullanan mikroorganizmaların anormal hızla çoğalması ve ölmeleriyle oksijenin tükenmesinden kaynaklandığını ifade eden Tugay, bu süreci 29 derece civarına çıkan deniz su sıcaklığının da tetiklediğini öne sürdü.Su kirliliğinin arıtma kökenli bir problemden de kaynaklandığını aktaran Tugay körfeze dökülen 30 derenin yanı sıra liman, yük gemileri ve tersanenin de körfezi kirlettiğini iddia etti.Suyu arıtmak gibi bir şey mümkün değil Körfez'de akıntının çok yavaş olduğunu ve bu şekilde temizlenme olamayacağını belirten Tugay, şunları kaydetti:Sirkülasyonu artırmak için 14 kilometre uzunluğunda bir kanal açılmasının öngörüldüğünü kaydeden Tugay, bununla ilgili yetkinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda olduğunu öne sürdü.1-1.5 sene süre verdiTugay, kirlilik sorununu çözmek için büyük bir altyapı çalışması yapacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/izmir-korfezine-pompali-mudahale-denizdeki-oksijen-miktari-artirilmaya-calisiliyor-1088470722.html

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izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmit körfezi, cemil tugay, toplu balık ölümleri, kirlilik