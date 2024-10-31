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SON DAKİKA | Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi
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Ev sahibi kiracı kavgasında, baca deliğinden horon dinleten ev sahibine hapis cezası verildi
Ev sahibi kiracı kavgasında, baca deliğinden horon dinleten ev sahibine hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Bursa'da kiracısının evden çıkmasını isteyen ev sahibi farklı bir yöntem buldu ama mahkemelik oldu. Kiracısını 'yıldırmak' için baca deliğinden horon dinleten... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T11:08+0300
2024-10-31T11:08+0300
yaşam
kiracı
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kira
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Hızla yükselen kiralar bir çok ev sahibi ve kiracıyı karşı karşıya getirirken kira artışı davalarında rekor kırıldı. Bursa'da da iki yıl önce 'evden çıksın' diye baca deliğinden kiracısına horon dinleten ev sahibi, kiracısının şikayeti üzerine acılan davada 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Psikolojik baskılarından şikayetçi oldu Olay, 2 yıl önce İznik ilçesi Yeşil Cami Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İki katlı evin alt katında ailesi işe yaşayan kiracı Nusret Durmaz, üst katında oturan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un psikolojik baskılarına maruz kalmıştı. Ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un baskıları her geçen gün artınca, kiracı Nusret Durmaz ev sahibinin baskılarını cep telefonu ile kayda aldı. Kayıtlar sonrası İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Durmaz, ev sahibinden şikayetçi oldu. Hem çıkmadılar hem evimi kötüledilerKiracısının sözleşme bitmesine rağmen evden çıkmadığını ifade eden Tenzile Bulunmuş, "Sözleşme bitince ‘Kendinize ev bulun. 2 sene oturdunuz sözleşmeniz bitti’ dedim. Evden çıkmalarını istedim ama ‘Çıkmayız’ dediler. Bende o sırada İstanbul’a hasta bakmaya gitmiştim. Telefon ettiler, ‘Kiracın çıkmıyor’ dediler. Arkadaşlarım ‘Yardım edelim, ev tutup çıkartacağız’ dediler. İstanbul’dan geldim kiracılar bana ‘Bize ev vermiyorlar, çıkmayacağız’ dedi. Ağustos’tan beri kira ödemiyorlar. Benim evimi de kötülüyorlarmış. ‘Çok rutubet var sakın tutmayın’ diyorlarmış” şeklinde konuşmuştu.Televizyonu da evin içinde gezdirmiş Kiracının evden çıkması için başvurduğu yöntemi de anlatan Tenzile Bulunmuş, “Ben aldığım kira ile geçiniyorum. Ancak ödemedikleri ve istediğim fiyatı vermedikleri için mağdur oldum. Şimdi televizyonu evin içinde gezdiriyorum. Oradan aşağı ses veriyorum. 4 çocukları var kapıları çarparak rahatsızlık veriyorlar. Artık yıldım. Baca duvarını delerek oradan aşağı müzik veriyorum. Benim evde bana zulüm ediyorlar. Kapıları tekmeliyorlar. ‘Yapmayın, etmeyin’ dedikçe kapıyı yüzüme örtüyor. Dilerim Allah’tan iki yakası bir araya gelmesin. Rahat yaşantısı olmasın. Evimden çıksın gitsin istiyorum” demiştiSoba borusundan müzik dinlettiO dönem yaşadıklarını anlatan kiracı Nusret Durmaz ise şunları söylemişti: " Bu evde kiracıyız. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk”Huzur ve sukuneti bozma suçundan yargılandıİznik Asliye Ceza Mahkemesi, ev sahibi Tenzile Bulunmuş'a, 'Huzur ve sükûneti bozma' suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. Adli sicil kaydı bulunmayan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un cezası 5 yıl ertelendi. Bu hareketler sonrası da kiracı Nusret Durmaz evi terk etmişti. Tenzile Bulunmuş'un alt kattaki olaylara konu olan dairesi ise 2 yıldır boş duruyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/kirada-yeni-donem-icin-geri-sayim-ikili-asama-nasil-isleyecek-kiraci-ve-ev-sahibine-ne-gorev-1089831490.html
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kiracı, ev sahibi , kira, kira sözleşmesi, kira beyannamesi, mahkeme, horon
kiracı, ev sahibi , kira, kira sözleşmesi, kira beyannamesi, mahkeme, horon

Ev sahibi kiracı kavgasında, baca deliğinden horon dinleten ev sahibine hapis cezası verildi

11:08 31.10.2024
ev sahibi
ev sahibi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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Bursa'da kiracısının evden çıkmasını isteyen ev sahibi farklı bir yöntem buldu ama mahkemelik oldu. Kiracısını 'yıldırmak' için baca deliğinden horon dinleten ev sahibi hapis cezası aldı.
Hızla yükselen kiralar bir çok ev sahibi ve kiracıyı karşı karşıya getirirken kira artışı davalarında rekor kırıldı. Bursa'da da iki yıl önce 'evden çıksın' diye baca deliğinden kiracısına horon dinleten ev sahibi, kiracısının şikayeti üzerine acılan davada 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Psikolojik baskılarından şikayetçi oldu

Olay, 2 yıl önce İznik ilçesi Yeşil Cami Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İki katlı evin alt katında ailesi işe yaşayan kiracı Nusret Durmaz, üst katında oturan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un psikolojik baskılarına maruz kalmıştı. Ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un baskıları her geçen gün artınca, kiracı Nusret Durmaz ev sahibinin baskılarını cep telefonu ile kayda aldı. Kayıtlar sonrası İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Durmaz, ev sahibinden şikayetçi oldu.

Hem çıkmadılar hem evimi kötülediler

Kiracısının sözleşme bitmesine rağmen evden çıkmadığını ifade eden Tenzile Bulunmuş, "Sözleşme bitince ‘Kendinize ev bulun. 2 sene oturdunuz sözleşmeniz bitti’ dedim. Evden çıkmalarını istedim ama ‘Çıkmayız’ dediler. Bende o sırada İstanbul’a hasta bakmaya gitmiştim. Telefon ettiler, ‘Kiracın çıkmıyor’ dediler. Arkadaşlarım ‘Yardım edelim, ev tutup çıkartacağız’ dediler. İstanbul’dan geldim kiracılar bana ‘Bize ev vermiyorlar, çıkmayacağız’ dedi. Ağustos’tan beri kira ödemiyorlar. Benim evimi de kötülüyorlarmış. ‘Çok rutubet var sakın tutmayın’ diyorlarmış” şeklinde konuşmuştu.

Televizyonu da evin içinde gezdirmiş

Kiracının evden çıkması için başvurduğu yöntemi de anlatan Tenzile Bulunmuş, “Ben aldığım kira ile geçiniyorum. Ancak ödemedikleri ve istediğim fiyatı vermedikleri için mağdur oldum. Şimdi televizyonu evin içinde gezdiriyorum. Oradan aşağı ses veriyorum. 4 çocukları var kapıları çarparak rahatsızlık veriyorlar. Artık yıldım. Baca duvarını delerek oradan aşağı müzik veriyorum. Benim evde bana zulüm ediyorlar. Kapıları tekmeliyorlar. ‘Yapmayın, etmeyin’ dedikçe kapıyı yüzüme örtüyor. Dilerim Allah’tan iki yakası bir araya gelmesin. Rahat yaşantısı olmasın. Evimden çıksın gitsin istiyorum” demişti

Soba borusundan müzik dinletti

O dönem yaşadıklarını anlatan kiracı Nusret Durmaz ise şunları söylemişti: " Bu evde kiracıyız. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk”

Huzur ve sukuneti bozma suçundan yargılandı

İznik Asliye Ceza Mahkemesi, ev sahibi Tenzile Bulunmuş'a, 'Huzur ve sükûneti bozma' suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. Adli sicil kaydı bulunmayan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un cezası 5 yıl ertelendi. Bu hareketler sonrası da kiracı Nusret Durmaz evi terk etmişti. Tenzile Bulunmuş'un alt kattaki olaylara konu olan dairesi ise 2 yıldır boş duruyor
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