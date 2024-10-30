Kirada yeni dönem için geri sayım: İkili aşama nasıl işleyecek? Kiracı ve ev sahibine ne görev düşüyor?
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Kira sözleşmelerinde yeni dönem için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz” diyerek kira sözleşmelerinde yeni sistemden bahsetti. Peki yeni yıl itibarıyla kira sözleşmeleri nasıl yapılacak?
Kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemi üzerinden iki aşamalı sistem ile yapılacağı duyuruldu. Yeni sisteme ilk olarak kiracılar ve ev sahipleri, yıl sonuna kadar ise emlakçılar alınacak.
İki aşamalı kira sistemi nasıl işleyecek?
Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
“Yeni sistemle gerek kira geliri beyannamesi vermekten kaçınanlar gerekse kira kontratı ve ibrazında yaşanan evrak vb. problemler gibi birçok süreç daha entegre bir şekilde yapılabiliyor olacak. Planlanan sistemde iki aşama var. Bunlardan bir tanesi ilk fazda devreye girecek ve taşınmaz sahipleri hazırladıkları kontratları kiracının kontrolüne sunabiliyor olacak. Matbu bazlı kira sözleşmeleri olacak ve sözleşmelerde olmazsa olmaz maddeler mal sahibi tarafından e-Devlet üzerinden sisteme girilecek. Kira bedeli, mal sahibinin banka hesap bilgileri, kira artışı konusunda tarafların anlaştığı madde, kira süresi, başlangıç tarihi, depozito bilgileri gibi temel bilgiler kira sözleşmelerine yazılabiliyor olacak."
‘Belge kiracı onayına düşecek'
Daha sonra kiracının onayına düşen bu belge kiracı tarafından onaylandıktan sonra taraflara zaman damgalı, barkodlu kira sözleşmesi oluşturulmuş olacak.
İkinci aşama emlakçılarda
İkinci aşamada ise bunun yetki belgesi almış emlak işletmeleri ve yetki verilen kişiler tarafından da hazırlanabilmesi planlanıyor. Emlak işletmeleri e-Devlet'te bu sistemi kullanma noktasında zorluk çeken taşınmaz sahiplerine rehberlik edebilmek adına, kira sözleşmelerinde ayrı ek hususların yazılması ve tarafların uzlaştığı konuların tekrar kontrata ilave edilmesi gibi birçok konu ve başlıkta rehberlik ediyor olabilecek.
‘Kontrat barkodlu belgeye düşecek'
Her iki tarafın onayladığı kontratlar barkodlu belgeye dönüşecek. İlgili kurumlar belgeyi görebiliyor olacak, kira kontratlarındaki sahte ve birçok doğru olmayan belge ibrazı ile yapılan iş ve işlemler son bulacak. Bu açıdan çok önemli bir husustur.