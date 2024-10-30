https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/kirada-yeni-donem-icin-geri-sayim-ikili-asama-nasil-isleyecek-kiraci-ve-ev-sahibine-ne-gorev-1089831490.html

Kirada yeni dönem için geri sayım: İkili aşama nasıl işleyecek? Kiracı ve ev sahibine ne görev düşüyor?

Kirada yeni dönem için geri sayım: İkili aşama nasıl işleyecek? Kiracı ve ev sahibine ne görev düşüyor?

Sputnik Türkiye

Kira sözleşmelerinde yeni dönem için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Reform niteliğinde... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T10:18+0300

2024-10-30T10:18+0300

2024-10-30T10:18+0300

türkiye

kira

kira beyannamesi

kira sözleşmesi

ev sahibi

e-devlet

e-devlet kapısı

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Kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemi üzerinden iki aşamalı sistem ile yapılacağı duyuruldu. Yeni sisteme ilk olarak kiracılar ve ev sahipleri, yıl sonuna kadar ise emlakçılar alınacak.İki aşamalı kira sistemi nasıl işleyecek?Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: ‘Belge kiracı onayına düşecek'İkinci aşama emlakçılarda‘Kontrat barkodlu belgeye düşecek'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/uzmanindan-milyonlarca-kisiyi-ilgilendiren-uyari-2025te-kiralar-ne-kadar-artacak--1089274341.html

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