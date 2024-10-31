https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/resmi-gazetede-yayinlandi-2025-yiliyla-birlikte-yeni-duzenlemeler-yolda-emeklilik-yasi-artiyor-mu--1089870839.html

Resmi Gazete'de yayınlandı, 2025 yılıyla birlikte yeni düzenlemeler yolda: Emeklilik yaşı artıyor mu?

Resmi Gazete'de yayınlandı, 2025 yılıyla birlikte yeni düzenlemeler yolda: Emeklilik yaşı artıyor mu?

Sputnik Türkiye

Emeklilik yaşına dair yeni düzenleme sinyalleri resmi olarak gündeme geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan 2025 yılı programına göre, emeklilik yaşı artık “doğuşta... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T08:01+0300

2024-10-31T08:01+0300

2024-10-31T08:01+0300

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

ekonomi

bes

bireysel emeklilik sistemi (bes)

yaş

65 yaş üstü

maaş

eşit maaş

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Resmi Gazete’de yayımlanan 2025 yılı programında, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için emeklilik yaşının yeniden gözden geçirileceği ve doğuşta beklenen yaşam süresiyle paralel bir ayarlama yapılacağı belirtildi. Programın “Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı” bölümünde, sosyal güvenlik sisteminin mali olarak sürdürülebilir kalabilmesi için bu tür düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.Emeklilik yaşı neden artabilir?Yapılan son çalışmalarla, Türkiye’de ortalama yaşam süresi son yıllarda önemli ölçüde uzadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye genelinde 77.3 yıla çıktı. Erkeklerde 74.7 yıl, kadınlarda ise 80 yıl olarak hesaplanan bu rakamlar, emeklilik yaşının da daha ileri yaşlara çekilmesi için bir gerekçe oluşturuyor.Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ve gençler i̇çin BES teşvikiProgramda ayrıca, bireysel emeklilik sistemine (BES) yönelik teşviklerin artırılacağı ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) gibi yeni modellerin devreye alınacağı da yer alıyor. Bu kapsamda 25 yaş altı üniversite öğrencilerinin BES’e katılımının teşvik edilmesi ve uzun süre sistemde kalmalarını sağlayacak teşviklerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Ayrıca işveren katkılı ikinci bir emeklilik sistemi ile otomatik katılımın sağlanacağı ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile yapılan çalışmaların süreceği belirtildi.Milyonlarca çalışanın emeklilik yaşının artıp artmayacağına dair merakı, 2025'te yapılacak değerlendirmelerle yanıt bulacak. Emeklilik planlarınızda değişiklik yaratabilecek bu gelişmeler, çalışma hayatının geleceğini yeniden şekillendirebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/emekli-maaslari-ve-asgari-ucret-icin-bakan-vedat-isikhandan-canli-yayinda-aciklama-sartlari-1089868826.html

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