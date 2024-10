https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ekrem-imamoglu-saat-verdi-istanbullulari-esenyurt-meydanina-cagirdi-1089888676.html

Ekrem İmamoğlu saat verdi: İstanbulluları Esenyurt Meydanı’na çağırdı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından başkan vekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, görevine başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da "Esenyurt" çağrısı geldi.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!” Esenyurt'ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davaya ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na davet ediyorum. Millet iradesinin önüne kimse geçemez" ifadelerini kullandı.Özgür Özel de çağrı yaptıCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Meydanı'nda açıklamalarda bulundu. Özel, şöyle konuştu:"Biliyorsunuz dün Esenyurt'un iradesine, Esenyurt'ta yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere bu durumu milletimizle paylaşmak üzere bütün programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve yöneticilerimizle Esenyurt'tayız. MYK'mız Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda toplanmış durumda. O toplantıya birazdan başkanlık edeceğim.Saat 16.00’da da belediyenin önüne bir çağrı yapmıştık. Belediye başkanını tutuklayarak, Esenyurt Belediyesi’ne el koyanlar akıllarınca önündeki meydanı daraltmak için oraya bariyerlemeler yaparak, polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp sanki bizim irademizi geriletecek, geriletebileceklerini düşündüler. Sorduk; 'Esenyurt’un en büyük meydanı neresi?' diye, bu meydanmış. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı. Daha büyük yok. O yüzden bizim sayımızı az göstermeye çalışanlara inat saat 16.00’daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiştir. Tüm İstanbulluları, tüm Esenyurtluları saat 16.00’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz. Saat 16.00’da Esenyurtlularla birlikte, İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul’un iradesini savunacağız. Türkiye’nin geleceğini savunacağız."Ne olmuştu?CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Özer'in 10 yıllık süreçte PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildiği belirtildi. Özer, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.İçişleri Bakanlığı da "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

