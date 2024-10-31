Ekrem İmamoğlu saat verdi: İstanbulluları Esenyurt Meydanı’na çağırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
00:02
48 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
01:01
54 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
02:01
54 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikâyesi
03:02
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
04:01
48 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
05:01
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
05:28
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi iddianamesi: ‘Hastane sahipleriyle ilgili hiçbir ayrıntı yok’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mafyalaşan site yönetimlerine karşı atılması gereken adımlar
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'de beyin göçü alarm veriyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İran, İsrail'e yanıt verirse ABD bunu bir bahane olarak kullanabilir'
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
4 dk
YOL ARKADAŞI
'Al sana bir Kürt, al sana bir Kürt daha'
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
20:04
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çözüm Süreci'nin aktörleri tedirgin mi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Öğretmenlikten müzisyenliğe: Maral Ataman'ın eğlenceli öyküsü
12:05
84 dk
HABER MASASI
Mitolojik hikayelere konu olan çiçekler
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekada ülkenin bugünleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Açlık, yoksulluk sınırı rakamları belli oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:09
1 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
19:53
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ekrem-imamoglu-saat-verdi-istanbullulari-esenyurt-meydanina-cagirdi-1089888676.html
Ekrem İmamoğlu saat verdi: İstanbulluları Esenyurt Meydanı’na çağırdı
Ekrem İmamoğlu saat verdi: İstanbulluları Esenyurt Meydanı’na çağırdı
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Ahmet Özer'in yerine İstanbul Vali... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T14:37+0300
2024-10-31T14:37+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
esenyurt
esenyurt belediyesi
ahmet özer
can aksoy
kayyum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084438202_0:0:1090:614_1920x0_80_0_0_560057fe1db7a9c9a1191697828c906c.jpg
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından başkan vekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, görevine başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da "Esenyurt" çağrısı geldi.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!” Esenyurt'ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davaya ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na davet ediyorum. Millet iradesinin önüne kimse geçemez" ifadelerini kullandı.Özgür Özel de çağrı yaptıCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Meydanı'nda açıklamalarda bulundu. Özel, şöyle konuştu:"Biliyorsunuz dün Esenyurt'un iradesine, Esenyurt'ta yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere bu durumu milletimizle paylaşmak üzere bütün programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve yöneticilerimizle Esenyurt'tayız. MYK'mız Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda toplanmış durumda. O toplantıya birazdan başkanlık edeceğim.Saat 16.00’da da belediyenin önüne bir çağrı yapmıştık. Belediye başkanını tutuklayarak, Esenyurt Belediyesi’ne el koyanlar akıllarınca önündeki meydanı daraltmak için oraya bariyerlemeler yaparak, polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp sanki bizim irademizi geriletecek, geriletebileceklerini düşündüler. Sorduk; 'Esenyurt’un en büyük meydanı neresi?' diye, bu meydanmış. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı. Daha büyük yok. O yüzden bizim sayımızı az göstermeye çalışanlara inat saat 16.00’daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiştir. Tüm İstanbulluları, tüm Esenyurtluları saat 16.00’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz. Saat 16.00’da Esenyurtlularla birlikte, İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul’un iradesini savunacağız. Türkiye’nin geleceğini savunacağız."Ne olmuştu?CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Özer'in 10 yıllık süreçte PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildiği belirtildi. Özer, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.İçişleri Bakanlığı da "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/esenyurt-belediyesine-kayyum-atandi-ahmet-ozerin-yerine-gorevlendirilen-isim-belli-oldu-1089871496.html
türkiye
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084438202_79:0:964:664_1920x0_80_0_0_8d0b5286f805f1b90db404e1c9cfe151.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, esenyurt, esenyurt belediyesi, ahmet özer, can aksoy, kayyum
ekrem imamoğlu, esenyurt, esenyurt belediyesi, ahmet özer, can aksoy, kayyum

Ekrem İmamoğlu saat verdi: İstanbulluları Esenyurt Meydanı’na çağırdı

14:37 31.10.2024
© İHA / ERHAN CAN - SEMA DEMİR-AW218206Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© İHA / ERHAN CAN - SEMA DEMİR-AW218206
Abone ol
İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Ahmet Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. İBB Başkanı İmamoğlu çağrı yaparak "İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na davet ediyorum" dedi.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından başkan vekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, görevine başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da "Esenyurt" çağrısı geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!” Esenyurt'ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davaya ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na davet ediyorum. Millet iradesinin önüne kimse geçemez" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel de çağrı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Meydanı'nda açıklamalarda bulundu. Özel, şöyle konuştu:
"Biliyorsunuz dün Esenyurt'un iradesine, Esenyurt'ta yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere bu durumu milletimizle paylaşmak üzere bütün programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve yöneticilerimizle Esenyurt'tayız. MYK'mız Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda toplanmış durumda. O toplantıya birazdan başkanlık edeceğim.
Saat 16.00’da da belediyenin önüne bir çağrı yapmıştık. Belediye başkanını tutuklayarak, Esenyurt Belediyesi’ne el koyanlar akıllarınca önündeki meydanı daraltmak için oraya bariyerlemeler yaparak, polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp sanki bizim irademizi geriletecek, geriletebileceklerini düşündüler. Sorduk; 'Esenyurt’un en büyük meydanı neresi?' diye, bu meydanmış. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı. Daha büyük yok. O yüzden bizim sayımızı az göstermeye çalışanlara inat saat 16.00’daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiştir. Tüm İstanbulluları, tüm Esenyurtluları saat 16.00’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz. Saat 16.00’da Esenyurtlularla birlikte, İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul’un iradesini savunacağız. Türkiye’nin geleceğini savunacağız."

Ne olmuştu?

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Özer'in 10 yıllık süreçte PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildiği belirtildi. Özer, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçişleri Bakanlığı da "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.
Esenyurt Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
TÜRKİYE
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı: Ahmet Özer'in yerine getirilen Can Aksoy göreve başladı
09:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала