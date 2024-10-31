https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/esenyurt-belediyesine-kayyum-atandi-ahmet-ozerin-yerine-gorevlendirilen-isim-belli-oldu-1089871496.html

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı: Ahmet Özer'in yerine görevlendirilen isim belli oldu

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı: Ahmet Özer'in yerine görevlendirilen isim belli oldu

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı'ndan Esenyurt Belediyesi'yle ilgili açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T09:08+0300

2024-10-31T09:08+0300

2024-10-31T09:18+0300

türkiye

esenyurt

esenyurt belediyesi

ahmet özer

içişleri bakanlığı

kayyum

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İçişleri Bakanlığı, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. ve 46'ncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/bassavciliktan-esenyurt-belediye-baskani-aciklamasi-ocalan-detayi-dikkat-cekti-1089832077.html

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