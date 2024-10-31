https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/esenyurt-belediyesine-kayyum-atandi-ahmet-ozerin-yerine-gorevlendirilen-isim-belli-oldu-1089871496.html
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı: Ahmet Özer'in yerine görevlendirilen isim belli oldu
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı: Ahmet Özer'in yerine görevlendirilen isim belli oldu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı'ndan Esenyurt Belediyesi'yle ilgili açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T09:08+0300
2024-10-31T09:08+0300
2024-10-31T09:18+0300
türkiye
esenyurt
esenyurt belediyesi
ahmet özer
içişleri bakanlığı
kayyum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089871610_0:71:750:493_1920x0_80_0_0_5906088cf2c094fa31f17995e851ff6f.jpg
İçişleri Bakanlığı, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. ve 46'ncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/bassavciliktan-esenyurt-belediye-baskani-aciklamasi-ocalan-detayi-dikkat-cekti-1089832077.html
türkiye
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089871610_0:0:750:563_1920x0_80_0_0_cc1cf15042267a60223be5db4b6f85b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
esenyurt, esenyurt belediyesi, ahmet özer, içişleri bakanlığı, kayyum
esenyurt, esenyurt belediyesi, ahmet özer, içişleri bakanlığı, kayyum
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı: Ahmet Özer'in yerine görevlendirilen isim belli oldu
09:08 31.10.2024 (güncellendi: 09:18 31.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Esenyurt Belediyesi'yle ilgili açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlık, tutuklanan Ahmet Özer yerine kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. ve 46'ncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.