Saygı Öztürk, Sağlık Bakanlığı'nın doktorlar için yeni kararını duyurdu

Eski sağlık bakanının özel hastane sahibi olması, bu hastanelerde görevli doktorlara farklı uygulamalar yapılmasına neden olmuştu. Bu ayrıcalığa Fahrettin Koca’nın yerine atanan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Teftiş Kurulu’nun önerisi üzerine “derhal” son verdi. Ne olduğunu anlatalım: Kanuna göre, özel hastanelerde ve özel muayenehanelerde çalışan hekimler hakkında disiplin işlemlerinin Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının ilgili organları tarafından yerine getirilmesi gerekiyor. Eski Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca öncesinde, Sağlık Bakanlığı müfettişleri özel muayene hekimleri ve özel hastanelerde çalışan hekimler hakkında adli ve idari önerilerde bulunduktan sonra, disiplin açısından da ayrıca işlem tesis edilmesi için ilgili dosyaları Türk Tabipleri Birliği’nin ilgili organlarına iletiyordu. Koca ne yaptı? Sözlü emirle bu uygulamaya son vermişti. Özel hastane ve özel muayenehanelerde çalışan doktorlar hakkında disiplin işlemi Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılamıyordu. Yeni Sağlık bakanına durum bildirildi. Bakan Kemal Memişoğlu, “Olmaz böyle şey” dedi. Müfettişler özel hastanelerde veya özel muayenehanelerde çalışan hekimlerin fiillerinin disiplin açısından değerlendirilmesine kanaat getirmişlerse konunun değerlendirilmesi için mevcut raporların Türk Tabileri Birliği ve tabip iddialarının ilgili organlarına iletilmesi uygulamasını yeniden başlattı.