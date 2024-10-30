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Saygı Öztürk, Sağlık Bakanlığı'nın doktorlar için yeni kararını duyurdu
Saygı Öztürk, Sağlık Bakanlığı'nın doktorlar için yeni kararını duyurdu
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Saygı Öztürk, yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun talimatı ile özel hastane ve özel muayenehanelerde çalışan doktorlar hakkında disiplin işleminin yeniden Türk... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
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özel hastane
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muayene
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Sözcü yazarı Saygı Öztürk, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine gelen Kemal Memişoğlu'nun özel hastane ve özel muayenehanelerde çalışan doktorlara ilişkin disiplin işlerini yeniden Türk Tabipleri Birliği'ne tabi tutmasına dair kararını açıkladı.Özel hastanede çalışan doktorlar için yeni kararÖztürk bugünkü yazısında Koca'nın bakanlığı dönemindeki uygulamayı anlattı, uygulamaya Memişoğlu ile son verildiğini belirtti:
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doktor, özel hastane, hastane, muayene, muayenehane , kemal memişoğlu, fahrettin koca, saygı öztürk, türk tabipleri birliği (ttb)
doktor, özel hastane, hastane, muayene, muayenehane , kemal memişoğlu, fahrettin koca, saygı öztürk, türk tabipleri birliği (ttb)

Saygı Öztürk, Sağlık Bakanlığı'nın doktorlar için yeni kararını duyurdu

10:54 30.10.2024
© AAdoktor, hekim
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AA
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Saygı Öztürk, yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun talimatı ile özel hastane ve özel muayenehanelerde çalışan doktorlar hakkında disiplin işleminin yeniden Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılacağını duyurdu.
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine gelen Kemal Memişoğlu'nun özel hastane ve özel muayenehanelerde çalışan doktorlara ilişkin disiplin işlerini yeniden Türk Tabipleri Birliği'ne tabi tutmasına dair kararını açıkladı.
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Özel hastanede çalışan doktorlar için yeni karar

Öztürk bugünkü yazısında Koca'nın bakanlığı dönemindeki uygulamayı anlattı, uygulamaya Memişoğlu ile son verildiğini belirtti:

Eski sağlık bakanının özel hastane sahibi olması, bu hastanelerde görevli doktorlara farklı uygulamalar yapılmasına neden olmuştu. Bu ayrıcalığa Fahrettin Koca’nın yerine atanan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Teftiş Kurulu’nun önerisi üzerine “derhal” son verdi. Ne olduğunu anlatalım: Kanuna göre, özel hastanelerde ve özel muayenehanelerde çalışan hekimler hakkında disiplin işlemlerinin Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının ilgili organları tarafından yerine getirilmesi gerekiyor. Eski Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca öncesinde, Sağlık Bakanlığı müfettişleri özel muayene hekimleri ve özel hastanelerde çalışan hekimler hakkında adli ve idari önerilerde bulunduktan sonra, disiplin açısından da ayrıca işlem tesis edilmesi için ilgili dosyaları Türk Tabipleri Birliği’nin ilgili organlarına iletiyordu. Koca ne yaptı? Sözlü emirle bu uygulamaya son vermişti. Özel hastane ve özel muayenehanelerde çalışan doktorlar hakkında disiplin işlemi Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılamıyordu. Yeni Sağlık bakanına durum bildirildi. Bakan Kemal Memişoğlu, “Olmaz böyle şey” dedi. Müfettişler özel hastanelerde veya özel muayenehanelerde çalışan hekimlerin fiillerinin disiplin açısından değerlendirilmesine kanaat getirmişlerse konunun değerlendirilmesi için mevcut raporların Türk Tabileri Birliği ve tabip iddialarının ilgili organlarına iletilmesi uygulamasını yeniden başlattı.

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