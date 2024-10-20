https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/saglik-bakani-memisoglu-ozel-saglik-kurumlarina-iliskin-yapisal-reformlar-gundemde-1089462365.html
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar gündemde
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar gündemde
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Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar gündemde
19:16 20.10.2024 (güncellendi: 19:18 20.10.2024)
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Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir"