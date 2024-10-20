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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar gündemde
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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar gündemde
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar gündemde
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Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın... 20.10.2024, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar gündemde

19:16 20.10.2024 (güncellendi: 19:18 20.10.2024)
© AA / Metin AktaşSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
© AA / Metin Aktaş
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Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir"
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