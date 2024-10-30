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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/narin-guranin-babasi-arif-guran-devlet-bir-katilin-lafini-dinleyerek-bir-anneyi-amcayi-cezaevinde-1089837947.html
Narin Güran'ın babası Arif Güran: 'Devlet bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi, amcayı cezaevinde durduruyor'
Narin Güran'ın babası Arif Güran: 'Devlet bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi, amcayı cezaevinde durduruyor'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran'ın babası Arif Güran, iddianamenin ardından ilk kez konuştu. Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğunu söyleyen baba... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T12:08+0300
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianameden sonra ilk kez konuşan baba Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğunu söylerken, "Katil, Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse değil. İftira atıyor. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde durduruyor” dedi.Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.Hem canımı alıyorlar kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeri alıyorlar Baba Arif Güran, iddianameden sonra ilk defa konuştu. Güran, gönlünde bu vahşeti kimin yaptığı belli olduğunu söyleyerek, cinayeti net aydınlatacak iki kamera olduğunu dile getirdi.Bu kameraların ortaya çıkarsa her şeyin ortaya çıkacağını belirten Güran şunları söyledi: “Bu iddianamede diyorlar ki senin eşin, oğlun, kardeşin Nevzat, Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Nevzat Bahtiyar normal şartlarda da benim evime giremez. Gelmişse de bu balkonda ya bahçede oturmuştur. Hem canımı alıyorlar, kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeri alıyorlar. Kızım, Türkiye’nin simgesi oldu. Toplum, net bir şekilde bu cinayetin aydınlatılmasını istiyor. 50 baro başkanı mahkemeye katılacak. Katılsınlar, benim için katılıyorlar. Zorla denilmese de gideceğiz” dedi.“Burada önemli olan tek şey, bu cinayeti işleyen kim. Bu cinayete kanıt olan iki kamera var ve iddianamede yok” diyen Güran sözlerini şöyle sürdürdü: 'Vahşi adam bırakmadı kızım çıksın'Arif Güran, şunları söyledi: “Diyorlar ki HTS, tamam HTS var, doğrudur. Nevzat, bırakmadı kızım rampadan çıksın. Vahşi adam bırakmadı kızım çıksın. Şuraya gelseniz HTS iki metre kaysa benim oturma odama geliyor. Buraya gelseniz mutfağımın içine atıyor. Şuraya gelseniz salonuma atıyor. Bir nokta bu kadar mı şaşmaz. Bu nasıl bir tespittir. Benim için bir kanıt değil. Bugün hepsinin müebbet yemesi benim için önemli değil. Kızımın cinayetini işleyen belli değil. Dara-2’nin iddianameye alınmasını istiyorum. İddianameye girerse cinayet çözülecek. Katil ya da katiller belli olacak.”Katil Nevzat Bahtiyar iddiası Katilin Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse olmadığını kaydeden Güran, “İftira atıyor. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde durduruyor. Delili, tespiti varsa durdursun. Ona bir şey demiyorum. Gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüpheli ise cezaevindedir. Bugüne kadar cezaevine de gitmemişim. Hiç kimseyi ziyarete de gitmedim. Sebep nedir, niçin gitmedim? Kızım, benim için farklıydı. Dünyam, hayatım kızımdı. 5 evladım olabilir ama kızım başkaydı. Allah, hakkımı bırakmasın” ifadelerini kullandı.Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/diyarbakir-valiligi-jandarma-narini-bulmak-icin-ufurukcuye-gitmis-iddialarina-yanit-verdi-1089821924.html
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Narin Güran'ın babası Arif Güran: 'Devlet bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi, amcayı cezaevinde durduruyor'

12:08 30.10.2024 (güncellendi: 12:14 30.10.2024)
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Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran'ın babası Arif Güran, iddianamenin ardından ilk kez konuştu. Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğunu söyleyen baba Güran, eşi, oğlu ve kardeşine iftira atıldığını öne sürdü.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianameden sonra ilk kez konuşan baba Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğunu söylerken, "Katil, Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse değil. İftira atıyor. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde durduruyor” dedi.
Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Hem canımı alıyorlar kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeri alıyorlar

Baba Arif Güran, iddianameden sonra ilk defa konuştu. Güran, gönlünde bu vahşeti kimin yaptığı belli olduğunu söyleyerek, cinayeti net aydınlatacak iki kamera olduğunu dile getirdi.
Bu kameraların ortaya çıkarsa her şeyin ortaya çıkacağını belirten Güran şunları söyledi:
Bu iddianamede diyorlar ki senin eşin, oğlun, kardeşin Nevzat, Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Nevzat Bahtiyar normal şartlarda da benim evime giremez. Gelmişse de bu balkonda ya bahçede oturmuştur. Hem canımı alıyorlar, kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeri alıyorlar. Kızım, Türkiye’nin simgesi oldu. Toplum, net bir şekilde bu cinayetin aydınlatılmasını istiyor. 50 baro başkanı mahkemeye katılacak. Katılsınlar, benim için katılıyorlar. Zorla denilmese de gideceğiz” dedi.
“Burada önemli olan tek şey, bu cinayeti işleyen kim. Bu cinayete kanıt olan iki kamera var ve iddianamede yok” diyen Güran sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şu an benim karşımda, 800 metre karşımda kamera var. İlk günden beri demişim kızım yukarı çıkmamış. Bunun tespiti, karşımda kuş bakışı 800 metre kamera var. Havaalanı mobesesi kamerası var. Bir kamera çıkartmak bu kadar mı zor. Buradan cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma STK’lara, 85 milyona bir baba olarak sesleniyorum. Allah, hakkımı bırakmasın. Evim karşısında Dara-2 askeri üs bölgesi kamerası var. Orada 3 kamera var. Güneş vurdu deniliyor. Nevzat’ın dereye gitmesine de güneş mi vurdu. Şu an tam karşımızda. Bu noktada durduğumuz halde kızımın rampaya çıktığını bile göremiyoruz. Fazla bir şey istemiyorum. İlk günden beri kızımın bu patikayı aşmadığını söylüyorum. Karşımızda havalimanı mobesesi var, yüz tanıması 20 kilometre. Buradan kuşbakışı 5 kilometre ölçümüdür. Şu rampayı görüyor. Kızım çıktı mı, çıkmadı mı. Bizden ne istiyorsunuz."


'Vahşi adam bırakmadı kızım çıksın'

Arif Güran, şunları söyledi:
“Diyorlar ki HTS, tamam HTS var, doğrudur. Nevzat, bırakmadı kızım rampadan çıksın. Vahşi adam bırakmadı kızım çıksın. Şuraya gelseniz HTS iki metre kaysa benim oturma odama geliyor. Buraya gelseniz mutfağımın içine atıyor. Şuraya gelseniz salonuma atıyor. Bir nokta bu kadar mı şaşmaz. Bu nasıl bir tespittir. Benim için bir kanıt değil. Bugün hepsinin müebbet yemesi benim için önemli değil. Kızımın cinayetini işleyen belli değil. Dara-2’nin iddianameye alınmasını istiyorum. İddianameye girerse cinayet çözülecek. Katil ya da katiller belli olacak.”

Katil Nevzat Bahtiyar iddiası

Katilin Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse olmadığını kaydeden Güran, “İftira atıyor. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde durduruyor. Delili, tespiti varsa durdursun. Ona bir şey demiyorum. Gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüpheli ise cezaevindedir. Bugüne kadar cezaevine de gitmemişim. Hiç kimseyi ziyarete de gitmedim. Sebep nedir, niçin gitmedim? Kızım, benim için farklıydı. Dünyam, hayatım kızımdı. 5 evladım olabilir ama kızım başkaydı. Allah, hakkımı bırakmasın” ifadelerini kullandı.
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Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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