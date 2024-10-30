https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ispanyada-selde-olu-sayisi-72-kisiye-yukseldi-hukumet-uc-gunluk-yas-ilan-etti-1089861240.html
İspanya'da selde ölü sayısı 72 kişiye yükseldi: Hükümet üç günlük yas ilan etti
İspanya'da selde ölü sayısı 72 kişiye yükseldi: Hükümet üç günlük yas ilan etti
Sputnik Türkiye
İspanya'da salı günü başlayan yağışlarda ülkenin doğusu ve güneyinde sel felaketi yaşandı. Bölgede 72 kişi hayatını kaybederken yetkililer sokağa çıkmama... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T20:36+0300
2024-10-30T20:36+0300
2024-10-30T20:36+0300
dünya
ispanya
sel
sel felaketi
valencia
malaga
doğal afet
kayıp
sivil kayıp
asker
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089850371_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_ed71576a55d761f3d6ab62c3e674ca62.jpg
İspanya'nın Valensiya, Malaga ve Albecete illerinde etkili olan sağanak yağışlarda ölü sayısı 72'ye yükseldi.Endülüs Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle ölü sayısı 72 kişi olurken çoğu kişi sel sularına kapılarak kayboldu. İspanya Hükümeti 3 günlük yas ilan etti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları için binden fazla asker sokağa inerken yetkililer halkı evlerinde kalması için uyardı. Televizyonda açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ''Sevdiklerini arayanlar için tüm İspanya acınızı hissediyor'' dedi. İspanya Toprak Politikası ve Demokratik Hafıza Bakanı Angel Victor Torres ise ''Kayıp kişi sayısını vermememiz trajedinin büyüklüğünü gösteriyor'' ifadesinde bulundu. Sel felaketi nedeniyle Copa Del Rey maçları iptal edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ispanya-sel-altinda-kirmizi-alarm-suruyor-en-az-51-kisi-hayatini-kaybetti-sokaklar-hurda-arac-doldu-1089846334.html
ispanya
malaga
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089850371_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_0ed1892bcdfbdd925c558e0259878657.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ispanya sel, ispanya uçak seferleri, ispanya futbol, valecia maçı iptal mi, ispanya kupası iptal
ispanya sel, ispanya uçak seferleri, ispanya futbol, valecia maçı iptal mi, ispanya kupası iptal
İspanya'da selde ölü sayısı 72 kişiye yükseldi: Hükümet üç günlük yas ilan etti
İspanya'da salı günü başlayan yağışlarda ülkenin doğusu ve güneyinde sel felaketi yaşandı. Bölgede 72 kişi hayatını kaybederken yetkililer sokağa çıkmama konusunda uyarılarda bulundu. Arama kurtarma çalışmaları için binden fazla askerin görevlendirildiği ifade edildi.
İspanya'nın Valensiya, Malaga ve Albecete illerinde etkili olan sağanak yağışlarda ölü sayısı 72'ye yükseldi.
Endülüs Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle ölü sayısı 72 kişi olurken çoğu kişi sel sularına kapılarak kayboldu. İspanya Hükümeti 3 günlük yas ilan etti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları için binden fazla asker sokağa inerken yetkililer halkı evlerinde kalması için uyardı. Televizyonda açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ''Sevdiklerini arayanlar için tüm İspanya acınızı hissediyor'' dedi. İspanya Toprak Politikası ve Demokratik Hafıza Bakanı Angel Victor Torres ise ''Kayıp kişi sayısını vermememiz trajedinin büyüklüğünü gösteriyor'' ifadesinde bulundu. Sel felaketi nedeniyle Copa Del Rey maçları iptal edildi.