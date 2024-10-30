https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ispanyada-selde-olu-sayisi-72-kisiye-yukseldi-hukumet-uc-gunluk-yas-ilan-etti-1089861240.html

İspanya'da selde ölü sayısı 72 kişiye yükseldi: Hükümet üç günlük yas ilan etti

İspanya'da selde ölü sayısı 72 kişiye yükseldi: Hükümet üç günlük yas ilan etti

Sputnik Türkiye

İspanya'da salı günü başlayan yağışlarda ülkenin doğusu ve güneyinde sel felaketi yaşandı. Bölgede 72 kişi hayatını kaybederken yetkililer sokağa çıkmama... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

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İspanya'nın Valensiya, Malaga ve Albecete illerinde etkili olan sağanak yağışlarda ölü sayısı 72'ye yükseldi.Endülüs Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle ölü sayısı 72 kişi olurken çoğu kişi sel sularına kapılarak kayboldu. İspanya Hükümeti 3 günlük yas ilan etti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları için binden fazla asker sokağa inerken yetkililer halkı evlerinde kalması için uyardı. Televizyonda açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ''Sevdiklerini arayanlar için tüm İspanya acınızı hissediyor'' dedi. İspanya Toprak Politikası ve Demokratik Hafıza Bakanı Angel Victor Torres ise ''Kayıp kişi sayısını vermememiz trajedinin büyüklüğünü gösteriyor'' ifadesinde bulundu. Sel felaketi nedeniyle Copa Del Rey maçları iptal edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ispanya-sel-altinda-kirmizi-alarm-suruyor-en-az-51-kisi-hayatini-kaybetti-sokaklar-hurda-arac-doldu-1089846334.html

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