https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ispanya-sel-altinda-kirmizi-alarm-suruyor-en-az-51-kisi-hayatini-kaybetti-sokaklar-hurda-arac-doldu-1089846334.html
İspanya'da 'kırmızı alarm': Selde en az 51 kişi hayatını kaybetti, sokaklar sürüklenen araçlarla doldu
İspanya'da 'kırmızı alarm': Selde en az 51 kişi hayatını kaybetti, sokaklar sürüklenen araçlarla doldu
Sputnik Türkiye
İspanya'nın Valensiya bölgesinde sellerde ölenlerin sayısı 51'e yükseldi. Alarm durumunun geçmediğini belirten İspanya Başbakanı Sanchez, halka seslendi ve... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T14:49+0300
2024-10-30T14:49+0300
2024-10-30T14:52+0300
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ispanya, valensiya
İspanya'da 'kırmızı alarm': Selde en az 51 kişi hayatını kaybetti, sokaklar sürüklenen araçlarla doldu
14:49 30.10.2024 (güncellendi: 14:52 30.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
İspanya'nın Valensiya bölgesinde sellerde ölenlerin sayısı 51'e yükseldi. Alarm durumunun geçmediğini belirten İspanya Başbakanı Sanchez, halka seslendi ve mecbur olmadıkça evlerinde kalmaya devam etmelerini istedi. Sanchez "Yıkılan köprüleri, yolları, meydanları tekrar inşa edeceğiz. Gerekirse Avrupa Birliği'nden de yardım isteyeceğiz" dedi.