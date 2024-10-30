https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/bir-selfie-ugruna-teknede-can-yelegi-giymeyi-reddeden-iki-influencer-bogularak-oldu-1089833230.html
'Bir selfie uğruna': Teknede can yeleği giymeyi reddeden iki influencer boğularak öldü
'Bir selfie uğruna': Teknede can yeleği giymeyi reddeden iki influencer boğularak öldü
Sputnik Türkiye
Parti dönüşü tekneyle kıyıya çıkmaya çalışan iki influencer, 'selfie'lerini mahvedeceği' için can yeleği giymeyi reddettikten sonra boğuldu. Kapasitesinden... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T10:19+0300
2024-10-30T10:19+0300
2024-10-30T10:19+0300
dünya
güney amerika
brezilya
influencer
tekne kazası
parti
ölüm
soruşturma
ihmal
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İki internet fenomeni 'selfie'lerini mahvedeceği' için can yeleği giymeyi reddettikten sonra boğuldular. Brezilya'da yaşanan olayda bir çocuk annesi olan 37 yaşındaki Aline Tamara Moreira de Amorim ve arkadaşı 27 yaşındaki Beatriz Tavares da Silva Faria'nın bir yat partisi dönüşü kıyıya dönmek için bir tekneye bindikleri duyuruldu. Kapasitesinden fazla yolcu alan teknenin büyük bir dalga yüzünden battığı ve can yeleği giymeyi reddeden ikilinin boğularak öldüğü bildirildi.Yetkililerin tekne faciasından kurtulan beş kişiden aldıkları bilgiye göre, iki influencer 'can yeleğinin bronzlaşmalarına engel olduğunu söyleyerek selfie çektikleri için can yeleği giymeyi reddettikleri' söyleniyor. Teknenin kaptanı, 'teknenin maksimum beş yolcu kapasiteli olmasında rağmen altı kişiyi kıyıya götürmesinin emredildiğini' belirtti.Polis, ölümlerin sadece bir kaza mı yoksa ihmalden mi olduğunu belirlemeye çalışıyor. Kazadan sağ çıkanların verdikleri röportajlara göre, 'arkadaş grubunun lüks yatta yaptıkları bir partiden sonra kıyıya dönmek için iki gruba ayrıldıklarını ancak dönüş yolunda dalgalar tarafından teknenin battığını, yüzmeyi bilmeyen grubun can havliyle yakınlarında buldukları kayalara tutunmaya çalıştıklarını' söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ispanyaya-bir-gunde-bir-aylik-yagis-dustu-selde-4-kisi-kayip-1089823854.html
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güney amerika, brezilya, influencer, tekne kazası, parti, ölüm, soruşturma, ihmal
güney amerika, brezilya, influencer, tekne kazası, parti, ölüm, soruşturma, ihmal
'Bir selfie uğruna': Teknede can yeleği giymeyi reddeden iki influencer boğularak öldü
Parti dönüşü tekneyle kıyıya çıkmaya çalışan iki influencer, 'selfie'lerini mahvedeceği' için can yeleği giymeyi reddettikten sonra boğuldu. Kapasitesinden daha fazla insanın olduğu tekne, çarpan büyük dalgalara dayanamadı ve batmaya başladı. Tekne kazasından kaptan dahil 5 kişi kurtulurken can yeleği giymeyen ikilinin öldüğü bildirildi.
İki internet fenomeni 'selfie'lerini mahvedeceği' için can yeleği giymeyi reddettikten sonra boğuldular. Brezilya'da yaşanan olayda bir çocuk annesi olan 37 yaşındaki Aline Tamara Moreira de Amorim ve arkadaşı 27 yaşındaki Beatriz Tavares da Silva Faria'nın bir yat partisi dönüşü kıyıya dönmek için bir tekneye bindikleri duyuruldu. Kapasitesinden fazla yolcu alan teknenin büyük bir dalga yüzünden battığı ve can yeleği giymeyi reddeden ikilinin boğularak öldüğü bildirildi.
Yetkililerin tekne faciasından kurtulan beş kişiden aldıkları bilgiye göre, iki influencer 'can yeleğinin bronzlaşmalarına engel olduğunu söyleyerek selfie çektikleri için can yeleği giymeyi reddettikleri' söyleniyor. Teknenin kaptanı, 'teknenin maksimum beş yolcu kapasiteli olmasında rağmen altı kişiyi kıyıya götürmesinin emredildiğini' belirtti.
Polis, ölümlerin sadece bir kaza mı yoksa ihmalden mi olduğunu belirlemeye çalışıyor. Kazadan sağ çıkanların verdikleri röportajlara göre, 'arkadaş grubunun lüks yatta yaptıkları bir partiden sonra kıyıya dönmek için iki gruba ayrıldıklarını ancak dönüş yolunda dalgalar tarafından teknenin battığını, yüzmeyi bilmeyen grubun can havliyle yakınlarında buldukları kayalara tutunmaya çalıştıklarını' söyledi.