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İspanya’ya bir günde bir aylık yağış düştü: Selde 4 kişi kayıp
İspanya’ya bir günde bir aylık yağış düştü: Selde 4 kişi kayıp
Sputnik Türkiye
İspanya'nın güneyi ve doğusunda bir günde bir aylık yağış düştü. Sel baskınlarının etkili olduğu illerde raydan çıkan tren nedeniyle seferler iptal edilirken... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T00:52+0300
2024-10-30T00:52+0300
2024-10-30T00:59+0300
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ispanya
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valencia
su baskını
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İspanya'nın Valencia, Murcia ve Albacete illerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle 4 kişinin kaybolduğu açıklandı.Endülüs bölgesinde yaşanan olumsuz iklim koşulları nedeniyle İspanya'nın güneyi ve doğusuna bir günde bir aylık yağış düştüğü ifade edildi. Valencia, Murcia ve Albacete illerini vuran selde çoğu ev ve araç sular altında kaldı. Bölgede açıklama yapan yetkililer selde 4 kişiyi arama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Selde 276 yolcusu bulunan hızlı trenin raylardan çıkması nedeniyle seferler iptal edildi. Kazada ölü ve yaralı olmazken polis halkı evde kalmaları konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/filipinleri-tropikal-firtina-vurdu-sel-ve-heyelanlarda-olu-sayisi-24u-gecti-1089628613.html
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İspanya’ya bir günde bir aylık yağış düştü: Selde 4 kişi kayıp
00:52 30.10.2024 (güncellendi: 00:59 30.10.2024)
İspanya'nın güneyi ve doğusunda bir günde bir aylık yağış düştü. Sel baskınlarının etkili olduğu illerde raydan çıkan tren nedeniyle seferler iptal edilirken çok sayıda araç ve ev sular altında kaldı. İspanyol yetkililer sele kapılan 4 kişinin arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
İspanya'nın Valencia, Murcia ve Albacete illerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle 4 kişinin kaybolduğu açıklandı.
Endülüs bölgesinde yaşanan olumsuz iklim koşulları nedeniyle İspanya'nın güneyi ve doğusuna bir günde bir aylık yağış düştüğü ifade edildi. Valencia, Murcia ve Albacete illerini vuran selde çoğu ev ve araç sular altında kaldı. Bölgede açıklama yapan yetkililer selde 4 kişiyi arama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Selde 276 yolcusu bulunan hızlı trenin raylardan çıkması nedeniyle seferler iptal edildi. Kazada ölü ve yaralı olmazken polis halkı evde kalmaları konusunda uyardı.