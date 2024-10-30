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SON DAKİKA | Başsavcılıktan Esenyurt Belediye Başkanı açıklaması: Öcalan detayı dikkat çekti
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Altında çifte rekor: Ons altın tarihi seviyesinde, gram altın 3 bin 70 liranın üstünde
Altında çifte rekor: Ons altın tarihi seviyesinde, gram altın 3 bin 70 liranın üstünde
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalar Ortadoğu'daki savaş riski ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak 5 Kasım seçimlerinin belirsizliğini piyasalara yansıtıyor. Dün akşam... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
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Ons altın dün akşam 2 bin 700 dolar seviyesine çıkarak tarihi bir rekor kırmıştı. Bu sabah da yükseliş eğilimini sürdürdü ve 2 bin 785 dolar seviyesi ile güne başladı.Altında rekor üstüne rekorOns altın güne 2 bin 785 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2773 dolar görüldü. Şu sıralar 2785 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 3 bin 56 liradan başladı. Gram altında rekor seviyelerGün içinde en düşük 3 bin 54 lira, en yüksek de 3071 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3070 liradan alıcı buluyor. 3071 lira tarihi yüksek seviye oldu.Kapalıçarşı'da gram ne kadar?Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 149 liradan alınırken 3 bin 199 liradan satılıyor.
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Altında çifte rekor: Ons altın tarihi seviyesinde, gram altın 3 bin 70 liranın üstünde

09:33 30.10.2024 (güncellendi: 09:34 30.10.2024)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Küresel piyasalar Ortadoğu'daki savaş riski ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak 5 Kasım seçimlerinin belirsizliğini piyasalara yansıtıyor. Dün akşam saatlerinde 2 bin 770 doları gören ons altın bu sabah da 2 bin 785 dolara yükseldi.
Ons altın dün akşam 2 bin 700 dolar seviyesine çıkarak tarihi bir rekor kırmıştı. Bu sabah da yükseliş eğilimini sürdürdü ve 2 bin 785 dolar seviyesi ile güne başladı.

Altında rekor üstüne rekor

Ons altın güne 2 bin 785 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2773 dolar görüldü. Şu sıralar 2785 dolardan işlem geçiyor.
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
EKONOMİ
Altın fiyatlarında beklenti değişti mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
8 Ekim, 09:59

Gram altın ne kadar?

Gram altın güne 3 bin 56 liradan başladı.

Gram altında rekor seviyeler

Gün içinde en düşük 3 bin 54 lira, en yüksek de 3071 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3070 liradan alıcı buluyor. 3071 lira tarihi yüksek seviye oldu.

Kapalıçarşı'da gram ne kadar?

Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 149 liradan alınırken 3 bin 199 liradan satılıyor.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
EKONOMİ
Ons altın ilk kez 2 bin 770 doların üzerine çıktı
Dün, 18:19
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