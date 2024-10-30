https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/altinda-cifte-rekor-ons-altin-tarihi-seviyelerde-gram-altin-3-bin-70-liranin-uzerine-1089831263.html
Altında çifte rekor: Ons altın tarihi seviyesinde, gram altın 3 bin 70 liranın üstünde
Altında çifte rekor: Ons altın tarihi seviyesinde, gram altın 3 bin 70 liranın üstünde
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Küresel piyasalar Ortadoğu'daki savaş riski ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak 5 Kasım seçimlerinin belirsizliğini piyasalara yansıtıyor. Dün akşam... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
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Ons altın dün akşam 2 bin 700 dolar seviyesine çıkarak tarihi bir rekor kırmıştı. Bu sabah da yükseliş eğilimini sürdürdü ve 2 bin 785 dolar seviyesi ile güne başladı.Altında rekor üstüne rekorOns altın güne 2 bin 785 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2773 dolar görüldü. Şu sıralar 2785 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 3 bin 56 liradan başladı. Gram altında rekor seviyelerGün içinde en düşük 3 bin 54 lira, en yüksek de 3071 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3070 liradan alıcı buluyor. 3071 lira tarihi yüksek seviye oldu.Kapalıçarşı'da gram ne kadar?Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 149 liradan alınırken 3 bin 199 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/altin-fiyatlarinda-beklenti-degisti-mi-gram-altin-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-1088950323.html
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Altında çifte rekor: Ons altın tarihi seviyesinde, gram altın 3 bin 70 liranın üstünde
09:33 30.10.2024 (güncellendi: 09:34 30.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Küresel piyasalar Ortadoğu'daki savaş riski ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak 5 Kasım seçimlerinin belirsizliğini piyasalara yansıtıyor. Dün akşam saatlerinde 2 bin 770 doları gören ons altın bu sabah da 2 bin 785 dolara yükseldi.
Ons altın dün akşam 2 bin 700 dolar seviyesine çıkarak tarihi bir rekor kırmıştı. Bu sabah da yükseliş eğilimini sürdürdü ve 2 bin 785 dolar seviyesi ile güne başladı.
Altında rekor üstüne rekor
Ons altın güne 2 bin 785 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2773 dolar görüldü
. Şu sıralar 2785 dolardan işlem geçiyor.
Gram altın güne 3 bin 56 liradan başladı.
Gram altında rekor seviyeler
Gün içinde en düşük 3 bin 54 lira, en yüksek de 3071 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3070 liradan alıcı buluyor. 3071 lira tarihi yüksek seviye oldu.
Kapalıçarşı'da gram ne kadar?
Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 149 liradan alınırken 3 bin 199 liradan satılıyor.