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Ons altın ilk kez 2 bin 770 doların üzerine çıktı

Ons altın ilk kez 2 bin 770 doların üzerine çıktı

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalarda yaşanan savaş riski ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak 5 Kasım seçimlerinin belirsizliği nedeniyle ons altında yeni bir rekor... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T18:19+0300

2024-10-29T18:19+0300

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Dünyada güvenli liman olarak görülen altın 2 bin 770 dolar seviyesine ulaşarak bir rekor daha kırdı.ABD seçimlerinde belirsizlik, İsrail saldırıları ve bölgesel savaşlar nedeniyle yatırımcıların talebine istinaden ons altın ilk kez 2 bin 770 dolar seviyesine yükseldi. Piyasaların önceki kapanışına göre yüzde 1 değer kaybeden ons altın 2 bin 769 dolar seviyesinde kaldı. 2024 Ocak ayında 2 bin 60 dolar seviyesinde olan altın yüzde 34 değer kazanarak 2 bin 770 dolar seviyesine gelerek yatırımcısını memnun etti. Gram altın ne kadar?Gram altın 3 bin 53 lira seviyesine gelirken, Çeyrek altın 5 bin 198 lira oldu. Cumhuriyet altını ise 20 bin 702 lira seviyesinde satılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/altin-uzmani-islam-memisten-29-ekim-uyarisi-sakin-almayin-1089770152.html

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