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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/ons-altin-ilk-kez-2-bin-770-dolarin-uzerine-cikti-1089807253.html
Ons altın ilk kez 2 bin 770 doların üzerine çıktı
Ons altın ilk kez 2 bin 770 doların üzerine çıktı
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalarda yaşanan savaş riski ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak 5 Kasım seçimlerinin belirsizliği nedeniyle ons altında yeni bir rekor... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
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Dünyada güvenli liman olarak görülen altın 2 bin 770 dolar seviyesine ulaşarak bir rekor daha kırdı.ABD seçimlerinde belirsizlik, İsrail saldırıları ve bölgesel savaşlar nedeniyle yatırımcıların talebine istinaden ons altın ilk kez 2 bin 770 dolar seviyesine yükseldi. Piyasaların önceki kapanışına göre yüzde 1 değer kaybeden ons altın 2 bin 769 dolar seviyesinde kaldı. 2024 Ocak ayında 2 bin 60 dolar seviyesinde olan altın yüzde 34 değer kazanarak 2 bin 770 dolar seviyesine gelerek yatırımcısını memnun etti. Gram altın ne kadar?Gram altın 3 bin 53 lira seviyesine gelirken, Çeyrek altın 5 bin 198 lira oldu. Cumhuriyet altını ise 20 bin 702 lira seviyesinde satılıyor.
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islam memiş, altın, dolar, ons altın
islam memiş, altın, dolar, ons altın

Ons altın ilk kez 2 bin 770 doların üzerine çıktı

18:19 29.10.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AA
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Küresel piyasalarda yaşanan savaş riski ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak 5 Kasım seçimlerinin belirsizliği nedeniyle ons altında yeni bir rekor daha kırıldı. Piyasalarda 2 bin 770 dolar seviyesine ulaşan altın kapanışa doğru yüzde 1 değer kaybederek 2 bin 769 dolar seviyesinde kapattı.
Dünyada güvenli liman olarak görülen altın 2 bin 770 dolar seviyesine ulaşarak bir rekor daha kırdı.
ABD seçimlerinde belirsizlik, İsrail saldırıları ve bölgesel savaşlar nedeniyle yatırımcıların talebine istinaden ons altın ilk kez 2 bin 770 dolar seviyesine yükseldi. Piyasaların önceki kapanışına göre yüzde 1 değer kaybeden ons altın 2 bin 769 dolar seviyesinde kaldı. 2024 Ocak ayında 2 bin 60 dolar seviyesinde olan altın yüzde 34 değer kazanarak 2 bin 770 dolar seviyesine gelerek yatırımcısını memnun etti.

Gram altın ne kadar?

Gram altın 3 bin 53 lira seviyesine gelirken, Çeyrek altın 5 bin 198 lira oldu. Cumhuriyet altını ise 20 bin 702 lira seviyesinde satılıyor.
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
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