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Altın fiyatlarında beklenti değişti mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında beklenti değişti mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, doların oluşturduğu baskıyla geriliyor. Yatırımcılar faizlere ilişkin daha fazla ipucu edinmek için Fed'in son politika toplantısının... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T09:59+0300
2024-10-08T09:59+0300
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Altın fiyatları görülen rekorların ardından yatay seyrediyor. Yatırımcılar tarafından faizlere ilişkin daha fazla ipucu edinmek için Fed'in son politika toplantısının tutanakları bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 87 seviyesinde bulunurken, 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali tamamen ortadan kalktı.Bankanın faiz indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artması, tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve Orta Doğu'daki gerilim varlık fiyatlarında etkisini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 642 dolardan işlem görüyor.Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üstünde 2 bin 912 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 910 liradan satılıyor.
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gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç tl, altın fiyatları ne kadar, altın neden yükseliyor, altın fiyatları 8 ekim, canlı altın fiyatları, anlık altın kuru
gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç tl, altın fiyatları ne kadar, altın neden yükseliyor, altın fiyatları 8 ekim, canlı altın fiyatları, anlık altın kuru

Altın fiyatlarında beklenti değişti mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

09:59 08.10.2024
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AA
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Altın fiyatları, doların oluşturduğu baskıyla geriliyor. Yatırımcılar faizlere ilişkin daha fazla ipucu edinmek için Fed'in son politika toplantısının tutanaklarını bekliyor. Altın fiyatları 8 Ekim'e yatay seyirle başladı. Altının ons fiyatı gerileyerek 2 bin 642 dolardan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?
Altın fiyatları görülen rekorların ardından yatay seyrediyor. Yatırımcılar tarafından faizlere ilişkin daha fazla ipucu edinmek için Fed'in son politika toplantısının tutanakları bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 87 seviyesinde bulunurken, 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali tamamen ortadan kalktı.
Bankanın faiz indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artması, tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve Orta Doğu'daki gerilim varlık fiyatlarında etkisini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 642 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üstünde 2 bin 912 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 910 liradan satılıyor.
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
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