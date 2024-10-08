https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/altin-fiyatlarinda-beklenti-degisti-mi-gram-altin-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-1088950323.html
Altın fiyatlarında beklenti değişti mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında beklenti değişti mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, doların oluşturduğu baskıyla geriliyor. Yatırımcılar faizlere ilişkin daha fazla ipucu edinmek için Fed'in son politika toplantısının... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T09:59+0300
2024-10-08T09:59+0300
2024-10-08T09:59+0300
ekonomi
altın
yarım gram altın
gram altın
cumhuriyet altını
çeyrek altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088803864_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1d924b3831589af1dc0adee4b9f7dbdd.jpg
Altın fiyatları görülen rekorların ardından yatay seyrediyor. Yatırımcılar tarafından faizlere ilişkin daha fazla ipucu edinmek için Fed'in son politika toplantısının tutanakları bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 87 seviyesinde bulunurken, 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali tamamen ortadan kalktı.Bankanın faiz indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artması, tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve Orta Doğu'daki gerilim varlık fiyatlarında etkisini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 642 dolardan işlem görüyor.Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üstünde 2 bin 912 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 910 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/yeni-haftada-altin-icin-kritik-alarm-islam-memisten-onemli-hareketlilik-bekleniyor-diyerek-takip-1088896296.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088803864_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7f03fb1d26190cd66c5212a55f1afc43.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç tl, altın fiyatları ne kadar, altın neden yükseliyor, altın fiyatları 8 ekim, canlı altın fiyatları, anlık altın kuru
gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç tl, altın fiyatları ne kadar, altın neden yükseliyor, altın fiyatları 8 ekim, canlı altın fiyatları, anlık altın kuru
Altın fiyatlarında beklenti değişti mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, doların oluşturduğu baskıyla geriliyor. Yatırımcılar faizlere ilişkin daha fazla ipucu edinmek için Fed'in son politika toplantısının tutanaklarını bekliyor. Altın fiyatları 8 Ekim'e yatay seyirle başladı. Altının ons fiyatı gerileyerek 2 bin 642 dolardan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?
Altın fiyatları görülen rekorların ardından yatay seyrediyor. Yatırımcılar tarafından faizlere ilişkin daha fazla ipucu edinmek için Fed'in son politika toplantısının tutanakları bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 87 seviyesinde bulunurken, 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali tamamen ortadan kalktı.
Bankanın faiz indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artması, tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve Orta Doğu'daki gerilim varlık fiyatlarında etkisini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 642 dolardan işlem görüyor.
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üstünde 2 bin 912 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 910 liradan satılıyor.