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Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasalar nefesini tuttu: Tahminler ne yönde?
Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasalar nefesini tuttu: Tahminler ne yönde?
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Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararını merakla bekliyor. Borsa, dolar ve altın piyasalarında hareketlenmeler... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T07:29+0300
2024-10-17T07:32+0300
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Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın politika faizine yönelik kararını bekliyor. Şu an yüzde 50 seviyesinde tutulan faiz oranında bir değişiklik olup olmayacağı, enflasyon verilerindeki son gelişmelerle daha da önem kazandı. Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 50'nin altına düşse de, aylık bazda yüzde 2.97'lik yüksek bir artış kaydedilmişti. Bu veriler ışığında, Merkez Bankası'nın faiz oranında nasıl bir adım atacağı merak konusu.Faiz Kararı Piyasaları Nasıl Etkiler?Ekonomist Tuğba Ekin, Milliyet'e yaptığı açıklamada, faiz oranlarının sabit kalması yönünde piyasalarda bir beklenti olduğunu belirtti. Ekin, "Borsa İstanbul’da fiyatlamalar, faizlerin sabit kalacağı yönünde şekilleniyor. Ancak Merkez Bankası faizleri sabit tutmaya devam ettikçe, özel bankaların da faiz politikalarında esneklik göstermesi beklenmiyor" dedi. Ayrıca, yüksek faiz oranlarının ekonomik etkilerinin bir süre daha hissedileceğini ekledi.Sürpriz faiz i̇ndirimi bekleniyor mu?Piyasalarda sürpriz bir faiz indirimi olasılığı gündeme gelirken, ekonomistler bu konuda temkinli. Ekin, enflasyondaki kalıcı bir düşüşün olmadığı sürece faiz indirimi beklentisinin gerçekçi olmadığını vurguluyor. "Beklentiler üzerinden bir faiz indirimi kararı beklemek, ekonomi literatürüne uygun olmaz" diyen Ekin, bu toplantıda politika faizinde bir değişim beklemediğini belirtti.Faiz i̇ndirimi piyasaları hareketlendirir mi?Borsadaki sert düşüşün nedeniBorsa i̇çin kritik seviyelerGram altında yeni hedefJeopolitik riskler altın fiyatlarını desteklerken, gram altın fiyatları yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Teknik açıdan, 2 bin 850-2 bin 900 lira bandı destek seviyesi olarak öne çıkarken, 3 bin-3 bin 50 lira aralığı direnç bölgesi olarak takip ediliyor.Dolar 34 TL’nin altına düşer mi?
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Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasalar nefesini tuttu: Tahminler ne yönde?

07:29 17.10.2024 (güncellendi: 07:32 17.10.2024)
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Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
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Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararını merakla bekliyor. Borsa, dolar ve altın piyasalarında hareketlenmeler yaşanabilirken, olası bir faiz değişikliği ekonomide dengeleri nasıl etkileyebilir? İşte detaylar…
Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın politika faizine yönelik kararını bekliyor. Şu an yüzde 50 seviyesinde tutulan faiz oranında bir değişiklik olup olmayacağı, enflasyon verilerindeki son gelişmelerle daha da önem kazandı. Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 50'nin altına düşse de, aylık bazda yüzde 2.97'lik yüksek bir artış kaydedilmişti. Bu veriler ışığında, Merkez Bankası'nın faiz oranında nasıl bir adım atacağı merak konusu.
Faiz Kararı Piyasaları Nasıl Etkiler?
Ekonomist Tuğba Ekin, Milliyet'e yaptığı açıklamada, faiz oranlarının sabit kalması yönünde piyasalarda bir beklenti olduğunu belirtti. Ekin, "Borsa İstanbul’da fiyatlamalar, faizlerin sabit kalacağı yönünde şekilleniyor. Ancak Merkez Bankası faizleri sabit tutmaya devam ettikçe, özel bankaların da faiz politikalarında esneklik göstermesi beklenmiyor" dedi. Ayrıca, yüksek faiz oranlarının ekonomik etkilerinin bir süre daha hissedileceğini ekledi.

Sürpriz faiz i̇ndirimi bekleniyor mu?

Piyasalarda sürpriz bir faiz indirimi olasılığı gündeme gelirken, ekonomistler bu konuda temkinli. Ekin, enflasyondaki kalıcı bir düşüşün olmadığı sürece faiz indirimi beklentisinin gerçekçi olmadığını vurguluyor. "Beklentiler üzerinden bir faiz indirimi kararı beklemek, ekonomi literatürüne uygun olmaz" diyen Ekin, bu toplantıda politika faizinde bir değişim beklemediğini belirtti.

Faiz i̇ndirimi piyasaları hareketlendirir mi?

Eğer enflasyon verilerinde kayda değer bir düşüş görülürse, yılın geri kalanında faiz indirimi ihtimalinin güçleneceği öngörülüyor. Bu durumda, Borsa İstanbul’da olumlu bir hareketlenme yaşanabilir. Ancak jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki belirsizlikler dolar kuru üzerinde dalgalanmalara yol açabilir.

Borsadaki sert düşüşün nedeni

Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan sert kayıplar, bilançoların zayıflaması, yüksek faizlerin sermaye erişimini zorlaştırması ve firmaların artan nakit sıkıntısı gibi nedenlere bağlanıyor. Ayrıca, jeopolitik riskler ve navlun fiyatlarındaki artışlar da piyasalara olumsuz yansıdı. Özellikle, dışa bağımlı hammadde alımlarında yaşanan zorluklar, firmaların nakit akışını olumsuz etkiliyor.

Borsa i̇çin kritik seviyeler

Teknik analizde, BIST 100 endeksinde 8.670-8.700 bandında güçlü bir destek olduğu belirtiliyor. Eğer endeks bu seviyenin altında kapanışlar yaparsa, düşüş eğilimi devam edebilir. Kötü senaryo olarak 8.340 seviyesi öne çıkarken, yukarı yönlü hareketlerde ise 9.000 puanın üzerindeki kapanışlar, 9.130-9.150 bandında güçlü bir dirençle karşılaşabilir.

Gram altında yeni hedef

Jeopolitik riskler altın fiyatlarını desteklerken, gram altın fiyatları yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Teknik açıdan, 2 bin 850-2 bin 900 lira bandı destek seviyesi olarak öne çıkarken, 3 bin-3 bin 50 lira aralığı direnç bölgesi olarak takip ediliyor.

Dolar 34 TL’nin altına düşer mi?

Dolar/TL kuru için 34 TL'nin altına gerileme ihtimali tartışılıyor. Ancak uzmanlar, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının tek başına bu hedefi gerçekleştirmekte yeterli olmayacağını düşünüyor. Ekin’e göre, yüksek faizlerin bütçe dengesi üzerinde negatif etkiler yarattığını ve diğer ekonomik faktörlerin iyileşmesi gerektiğini belirtiyor. Bu koşullar sağlandığında, dolar kurunda 34 TL'nin altına bir düşüş mümkün olabilir.
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