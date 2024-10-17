https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/merkez-bankasi-faiz-karari-oncesinde-piyasalar-nefesini-tuttu-tahminler-ne-yonde-1089321396.html

Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasalar nefesini tuttu: Tahminler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasalar nefesini tuttu: Tahminler ne yönde?

Sputnik Türkiye

Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararını merakla bekliyor. Borsa, dolar ve altın piyasalarında hareketlenmeler... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T07:29+0300

2024-10-17T07:29+0300

2024-10-17T07:32+0300

ekonomi

faiz

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merkez bankası

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Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın politika faizine yönelik kararını bekliyor. Şu an yüzde 50 seviyesinde tutulan faiz oranında bir değişiklik olup olmayacağı, enflasyon verilerindeki son gelişmelerle daha da önem kazandı. Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 50'nin altına düşse de, aylık bazda yüzde 2.97'lik yüksek bir artış kaydedilmişti. Bu veriler ışığında, Merkez Bankası'nın faiz oranında nasıl bir adım atacağı merak konusu.Faiz Kararı Piyasaları Nasıl Etkiler?Ekonomist Tuğba Ekin, Milliyet'e yaptığı açıklamada, faiz oranlarının sabit kalması yönünde piyasalarda bir beklenti olduğunu belirtti. Ekin, "Borsa İstanbul’da fiyatlamalar, faizlerin sabit kalacağı yönünde şekilleniyor. Ancak Merkez Bankası faizleri sabit tutmaya devam ettikçe, özel bankaların da faiz politikalarında esneklik göstermesi beklenmiyor" dedi. Ayrıca, yüksek faiz oranlarının ekonomik etkilerinin bir süre daha hissedileceğini ekledi.Sürpriz faiz i̇ndirimi bekleniyor mu?Piyasalarda sürpriz bir faiz indirimi olasılığı gündeme gelirken, ekonomistler bu konuda temkinli. Ekin, enflasyondaki kalıcı bir düşüşün olmadığı sürece faiz indirimi beklentisinin gerçekçi olmadığını vurguluyor. "Beklentiler üzerinden bir faiz indirimi kararı beklemek, ekonomi literatürüne uygun olmaz" diyen Ekin, bu toplantıda politika faizinde bir değişim beklemediğini belirtti.Faiz i̇ndirimi piyasaları hareketlendirir mi?Borsadaki sert düşüşün nedeniBorsa i̇çin kritik seviyelerGram altında yeni hedefJeopolitik riskler altın fiyatlarını desteklerken, gram altın fiyatları yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Teknik açıdan, 2 bin 850-2 bin 900 lira bandı destek seviyesi olarak öne çıkarken, 3 bin-3 bin 50 lira aralığı direnç bölgesi olarak takip ediliyor.Dolar 34 TL’nin altına düşer mi?

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