https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/abdde-yeni-skandal-baskanlik-secimleri-icin-abdye-giden-rus-gazeteciler-havaalaninda-gozaltina-1089832860.html

ABD'de yeni skandal: Başkanlık seçimleri için ABD'ye giden Rus gazeteciler havaalanında gözaltına alındı

ABD'de yeni skandal: Başkanlık seçimleri için ABD'ye giden Rus gazeteciler havaalanında gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ABD'ye giden Rus İzvestiya gazetesi çalışanlarının uçaktan indikten sonra gözaltına alındığı ve bu konuda... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T10:14+0300

2024-10-30T10:14+0300

2024-10-30T10:20+0300

dünya

rusya

abd

abd seçimleri

basın özgürlüğü

rus basını

izvestiya

gözaltı

gazeteci

rus gazeteciler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083313954_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_751430241a499900cbdf079153810402.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik'e verdiği demeçte İzvestiya gazetesi adına ABD'ye giden Rus gazetecilerin önceki gece havaalanında gözaltına alındığını belirtti.Rus Dışişleri Sözcüsü, ABD makamlarının Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne gözaltılar hakkında herhangi bir bildirimde bulunmadığının altını çizdi.Gazetecilerin ABD'ye tüm prosedürleri yerine getirerek gittiklerini anlatan Zaharova, "Amaçlarının seçimleri aktarmak için gazeteci olarak çalışmak olduğunu beyan ettiler. Tüm prosedürleri geçtiler, vizelerini, izinlerini aldılar, tüm belgeleri düzenlediler ve ABD'ye gittiler" dedi.Tüm prosedürlerin yerine getirilmesine rağmen Rus gazetecilerin havaalanında gözaltına alınarak sorguya çekildiğini aktaran Zaharova, İzvestiya kameramanının ABD'ye girmesine izin verilmediğini ve vizesinin iptal edildiğini, gerekçe olarak da 'idari nedenlerin' gösterildiğini kaydetti.Rus sözcü, tüm bu keyfi işlemler yapılırken Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne bildirim yapılmadığı için Rus diplomatların gazetecilere gereken yardımı sunamadığını vurguladı. Zaharova, ABD'nin Rus gazetecilere yönelik eylemleriyle bilgi edinme özgürlüğü ve medyanın çoğulculuğu alanındaki yükümlülüklerini ciddi biçimde ihlal ettiğini sözlerine ekledi.ABD'de başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak. Geçen ay Rusya’nın Vladivostok kentindeki 9. Doğu Ekonomik Forumu'nun panel oturumunda konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Daha önce, eğer favori adayımızı belirleyebilirsek bunun Joe Biden olacağını söylemiştim. Ancak onu yarıştan çektiler ve o da tüm destekçilerine Sayın Harris'i desteklemelerini tavsiye etti. Biz de aynısını yapacağız, onu destekleyeceğiz. Harris'in gülüşü çok etkileyici. Demek ki her şey yolunda” ifadelerini kullanmıştı. 'Rus gazeteciler, Batı'nın kendi 'dünya tablosunu' oluşturmasına engel oluyor'RIA Novosti muhabirinin Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki miting sırasında muhalifler tarafından tartaklanmasını da değerlendiren Zaharova, her şeyi gerçekten olduğu gibi yansıtan Rus gazetecilerin Batı'nın, ihtiyaç duyduğu 'dünya tablosunu' oluşturmasına engel olduğunun altını çizdi.Sözcü, "Yaşanan her şeye Batı'nın gözleriyle bakın. Eğer Rus gazetecilerin sağladığı görüntüler, röportajlar, haberler araya girmeseydi, Batılı liberal demokrasinin bakış açısından dünya ne kadar güzel olurdu. Bu durumda Batı'nın politikasına yönelik enformasyon desteğinde hiçbir 'pürüz' olmazdı" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/altinda-cifte-rekor-ons-altin-tarihi-seviyelerde-gram-altin-3-bin-70-liranin-uzerine-1089831263.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, abd seçimleri, basın özgürlüğü, rus basını, izvestiya, gözaltı, gazeteci, rus gazeteciler, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya'nın washington büyükelçiliği, vladimir putin