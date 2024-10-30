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ABD'de yeni skandal: Başkanlık seçimleri için ABD'ye giden Rus gazeteciler havaalanında gözaltına alındı
ABD'de yeni skandal: Başkanlık seçimleri için ABD'ye giden Rus gazeteciler havaalanında gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ABD'ye giden Rus İzvestiya gazetesi çalışanlarının uçaktan indikten sonra gözaltına alındığı ve bu konuda... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T10:14+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik'e verdiği demeçte İzvestiya gazetesi adına ABD'ye giden Rus gazetecilerin önceki gece havaalanında gözaltına alındığını belirtti.Rus Dışişleri Sözcüsü, ABD makamlarının Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne gözaltılar hakkında herhangi bir bildirimde bulunmadığının altını çizdi.Gazetecilerin ABD'ye tüm prosedürleri yerine getirerek gittiklerini anlatan Zaharova, "Amaçlarının seçimleri aktarmak için gazeteci olarak çalışmak olduğunu beyan ettiler. Tüm prosedürleri geçtiler, vizelerini, izinlerini aldılar, tüm belgeleri düzenlediler ve ABD'ye gittiler" dedi.Tüm prosedürlerin yerine getirilmesine rağmen Rus gazetecilerin havaalanında gözaltına alınarak sorguya çekildiğini aktaran Zaharova, İzvestiya kameramanının ABD'ye girmesine izin verilmediğini ve vizesinin iptal edildiğini, gerekçe olarak da 'idari nedenlerin' gösterildiğini kaydetti.Rus sözcü, tüm bu keyfi işlemler yapılırken Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne bildirim yapılmadığı için Rus diplomatların gazetecilere gereken yardımı sunamadığını vurguladı. Zaharova, ABD'nin Rus gazetecilere yönelik eylemleriyle bilgi edinme özgürlüğü ve medyanın çoğulculuğu alanındaki yükümlülüklerini ciddi biçimde ihlal ettiğini sözlerine ekledi.ABD'de başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak. Geçen ay Rusya’nın Vladivostok kentindeki 9. Doğu Ekonomik Forumu'nun panel oturumunda konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Daha önce, eğer favori adayımızı belirleyebilirsek bunun Joe Biden olacağını söylemiştim. Ancak onu yarıştan çektiler ve o da tüm destekçilerine Sayın Harris'i desteklemelerini tavsiye etti. Biz de aynısını yapacağız, onu destekleyeceğiz. Harris'in gülüşü çok etkileyici. Demek ki her şey yolunda” ifadelerini kullanmıştı. 'Rus gazeteciler, Batı'nın kendi 'dünya tablosunu' oluşturmasına engel oluyor'RIA Novosti muhabirinin Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki miting sırasında muhalifler tarafından tartaklanmasını da değerlendiren Zaharova, her şeyi gerçekten olduğu gibi yansıtan Rus gazetecilerin Batı'nın, ihtiyaç duyduğu 'dünya tablosunu' oluşturmasına engel olduğunun altını çizdi.Sözcü, "Yaşanan her şeye Batı'nın gözleriyle bakın. Eğer Rus gazetecilerin sağladığı görüntüler, röportajlar, haberler araya girmeseydi, Batılı liberal demokrasinin bakış açısından dünya ne kadar güzel olurdu. Bu durumda Batı'nın politikasına yönelik enformasyon desteğinde hiçbir 'pürüz' olmazdı" diye konuştu.
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rusya, abd, abd seçimleri, basın özgürlüğü, rus basını, izvestiya, gözaltı, gazeteci, rus gazeteciler, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya'nın washington büyükelçiliği, vladimir putin
rusya, abd, abd seçimleri, basın özgürlüğü, rus basını, izvestiya, gözaltı, gazeteci, rus gazeteciler, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya'nın washington büyükelçiliği, vladimir putin

ABD'de yeni skandal: Başkanlık seçimleri için ABD'ye giden Rus gazeteciler havaalanında gözaltına alındı

10:14 30.10.2024 (güncellendi: 10:20 30.10.2024)
© Sputnik / Russian Foreign Ministry / Multimedya arşivine gidinRussian Foreign Ministry’s spokeswoman Maria Zakharova attends her weekly briefing in Moscow, Russia
Russian Foreign Ministry’s spokeswoman Maria Zakharova attends her weekly briefing in Moscow, Russia - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© Sputnik / Russian Foreign Ministry
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5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ABD'ye giden Rus İzvestiya gazetesi çalışanlarının uçaktan indikten sonra gözaltına alındığı ve bu konuda Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne bildirim yapılmadığı açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik'e verdiği demeçte İzvestiya gazetesi adına ABD'ye giden Rus gazetecilerin önceki gece havaalanında gözaltına alındığını belirtti.

Rus Dışişleri Sözcüsü, ABD makamlarının Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne gözaltılar hakkında herhangi bir bildirimde bulunmadığının altını çizdi.

Gazetecilerin ABD'ye tüm prosedürleri yerine getirerek gittiklerini anlatan Zaharova, "Amaçlarının seçimleri aktarmak için gazeteci olarak çalışmak olduğunu beyan ettiler. Tüm prosedürleri geçtiler, vizelerini, izinlerini aldılar, tüm belgeleri düzenlediler ve ABD'ye gittiler" dedi.

Tüm prosedürlerin yerine getirilmesine rağmen Rus gazetecilerin havaalanında gözaltına alınarak sorguya çekildiğini aktaran Zaharova, İzvestiya kameramanının ABD'ye girmesine izin verilmediğini ve vizesinin iptal edildiğini, gerekçe olarak da 'idari nedenlerin' gösterildiğini kaydetti.

Rus sözcü, tüm bu keyfi işlemler yapılırken Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne bildirim yapılmadığı için Rus diplomatların gazetecilere gereken yardımı sunamadığını vurguladı.

Zaharova, ABD'nin Rus gazetecilere yönelik eylemleriyle bilgi edinme özgürlüğü ve medyanın çoğulculuğu alanındaki yükümlülüklerini ciddi biçimde ihlal ettiğini sözlerine ekledi.

ABD'de başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak. Geçen ay Rusya’nın Vladivostok kentindeki 9. Doğu Ekonomik Forumu'nun panel oturumunda konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Daha önce, eğer favori adayımızı belirleyebilirsek bunun Joe Biden olacağını söylemiştim. Ancak onu yarıştan çektiler ve o da tüm destekçilerine Sayın Harris'i desteklemelerini tavsiye etti. Biz de aynısını yapacağız, onu destekleyeceğiz. Harris'in gülüşü çok etkileyici. Demek ki her şey yolunda” ifadelerini kullanmıştı.

'Rus gazeteciler, Batı'nın kendi 'dünya tablosunu' oluşturmasına engel oluyor'

RIA Novosti muhabirinin Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki miting sırasında muhalifler tarafından tartaklanmasını da değerlendiren Zaharova, her şeyi gerçekten olduğu gibi yansıtan Rus gazetecilerin Batı'nın, ihtiyaç duyduğu 'dünya tablosunu' oluşturmasına engel olduğunun altını çizdi.

Sözcü, "Yaşanan her şeye Batı'nın gözleriyle bakın. Eğer Rus gazetecilerin sağladığı görüntüler, röportajlar, haberler araya girmeseydi, Batılı liberal demokrasinin bakış açısından dünya ne kadar güzel olurdu. Bu durumda Batı'nın politikasına yönelik enformasyon desteğinde hiçbir 'pürüz' olmazdı" diye konuştu.
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