https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bati-sonuclari-tanimayi-reddetmisti-macaristan-lideri-orbandan-secimden-bir-gun-sonra-gurcistana-1089793878.html

Batı sonuçları tanımayı reddetmişti: Macaristan lideri Orban'dan seçimden bir gün sonra Gürcistan'a destek ziyareti

Batı sonuçları tanımayı reddetmişti: Macaristan lideri Orban'dan seçimden bir gün sonra Gürcistan'a destek ziyareti

Sputnik Türkiye

Batı'nın 'herhangi bir kanıt olmamasına rağmen' sonuçlarını kabul etmediğini açıkladığı Gürcistan parlamento seçimleri ardından, Macaristan Başbakanı ve Avrupa... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T14:30+0300

2024-10-29T14:30+0300

2024-10-29T14:35+0300

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Hafta sonu gerçekleşen Gürcistan parlamento seçimlerinde Gürcü Rüyası partisi yüzde 54 ile çoğunluğu kazanmış, Batı destekli muhalefet ise seçimleri kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Söylemlerin artması ve muhalefetin eylem yapması ardından Avrupalı devletler de seçim sonucunu tanımayacağını açıklarken, ABD direkt olarak ülkeyi 'tehdit' etmişti. Bu konuşmaların ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Macaristan şu an Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığına sahip ülke konumunda. X sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Orban, şöyle yazdı: 'Seçimlerde Rus müdahalesine yönelik bir kanıt yok'Orban'ın Tiflis'e ziyareti sırasında seçimlere yönelik ilk itiraf da Polonya Başkanı Andrey Duda'dan geldi. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile konuştuğunu söyleyen Duda, Zurabişvili'nin elinde Moskova'nın seçime yönelik girişimine dair hiçbir kanıtın olmadığını aktardığını söyledi. 'Avrupa'yı temsil etmiyor'Hem Avrupa Birliği hem NATO üyesi olan Macaristan'ın ziyareti, Avrupa'da da yankı buldu. AB Diplomatı Josep Borrell, ziyaret sırasında hızlı bir şekilde "Sayın Orban ziyareti sırasında ne derse desin, Avrupa Birliği'ni temsil etmiyor. Bizimle koordineli çalışmadı" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/gurcu-ruyasi-partisi-parlamento-secimlerini-kazandi--1089712104.html

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