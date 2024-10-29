https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bati-sonuclari-tanimayi-reddetmisti-macaristan-lideri-orbandan-secimden-bir-gun-sonra-gurcistana-1089793878.html
Batı sonuçları tanımayı reddetmişti: Macaristan lideri Orban'dan seçimden bir gün sonra Gürcistan'a destek ziyareti
Batı sonuçları tanımayı reddetmişti: Macaristan lideri Orban'dan seçimden bir gün sonra Gürcistan'a destek ziyareti
Sputnik Türkiye
Batı'nın 'herhangi bir kanıt olmamasına rağmen' sonuçlarını kabul etmediğini açıkladığı Gürcistan parlamento seçimleri ardından, Macaristan Başbakanı ve Avrupa... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T14:30+0300
2024-10-29T14:30+0300
2024-10-29T14:35+0300
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seçim
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Hafta sonu gerçekleşen Gürcistan parlamento seçimlerinde Gürcü Rüyası partisi yüzde 54 ile çoğunluğu kazanmış, Batı destekli muhalefet ise seçimleri kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Söylemlerin artması ve muhalefetin eylem yapması ardından Avrupalı devletler de seçim sonucunu tanımayacağını açıklarken, ABD direkt olarak ülkeyi 'tehdit' etmişti. Bu konuşmaların ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Macaristan şu an Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığına sahip ülke konumunda. X sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Orban, şöyle yazdı: 'Seçimlerde Rus müdahalesine yönelik bir kanıt yok'Orban'ın Tiflis'e ziyareti sırasında seçimlere yönelik ilk itiraf da Polonya Başkanı Andrey Duda'dan geldi. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile konuştuğunu söyleyen Duda, Zurabişvili'nin elinde Moskova'nın seçime yönelik girişimine dair hiçbir kanıtın olmadığını aktardığını söyledi. 'Avrupa'yı temsil etmiyor'Hem Avrupa Birliği hem NATO üyesi olan Macaristan'ın ziyareti, Avrupa'da da yankı buldu. AB Diplomatı Josep Borrell, ziyaret sırasında hızlı bir şekilde "Sayın Orban ziyareti sırasında ne derse desin, Avrupa Birliği'ni temsil etmiyor. Bizimle koordineli çalışmadı" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/gurcu-ruyasi-partisi-parlamento-secimlerini-kazandi--1089712104.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcü partisi, gürcü hayali partisi, macaristan, viktor orban, seçim, seçim sonuçları, abd, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), avrupa, avrupa birliği
gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcü partisi, gürcü hayali partisi, macaristan, viktor orban, seçim, seçim sonuçları, abd, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), avrupa, avrupa birliği
Batı sonuçları tanımayı reddetmişti: Macaristan lideri Orban'dan seçimden bir gün sonra Gürcistan'a destek ziyareti
14:30 29.10.2024 (güncellendi: 14:35 29.10.2024)
Batı'nın 'herhangi bir kanıt olmamasına rağmen' sonuçlarını kabul etmediğini açıkladığı Gürcistan parlamento seçimleri ardından, Macaristan Başbakanı ve Avrupa Birliği Dönem Başkanı Viktor Orban, Tiflis'e diplomatik ziyarete geldi.
Hafta sonu gerçekleşen Gürcistan parlamento seçimlerinde Gürcü Rüyası partisi yüzde 54 ile çoğunluğu
kazanmış, Batı destekli muhalefet ise seçimleri kabul etmeyeceğini
açıklamıştı. Söylemlerin artması ve muhalefetin eylem yapması ardından Avrupalı devletler de seçim sonucunu tanımayacağını
açıklarken, ABD direkt olarak ülkeyi 'tehdit
' etmişti.
Bu konuşmaların ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Macaristan şu an Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığına sahip ülke konumunda.
X sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Orban, şöyle yazdı:
Gürcistan'a resmi ziyarette bulundum. Bu hafta sonu yapılan seçimlerle ilgili net bir şey var: Gürcistan halkı, özgür ve demokratik seçimlerde barış ve refah için oy kullandı. Gürcistan'ın Avrupa entegrasyon çabalarını desteklemek ve ilişkilerini güçlendirmek için burdayız.
'Seçimlerde Rus müdahalesine yönelik bir kanıt yok'
Orban'ın Tiflis'e ziyareti sırasında seçimlere yönelik ilk itiraf da Polonya Başkanı Andrey Duda'dan geldi. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile konuştuğunu söyleyen Duda, Zurabişvili'nin elinde Moskova'nın seçime yönelik girişimine dair hiçbir kanıtın olmadığını aktardığını söyledi.
'Avrupa'yı temsil etmiyor'
Hem Avrupa Birliği hem NATO üyesi olan Macaristan'ın ziyareti, Avrupa'da da yankı buldu. AB Diplomatı Josep Borrell, ziyaret sırasında hızlı bir şekilde "Sayın Orban ziyareti sırasında ne derse desin, Avrupa Birliği'ni temsil etmiyor. Bizimle koordineli çalışmadı" ifadesini kullandı.