https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/gurcu-ruyasi-partisi-parlamento-secimlerini-kazandi--1089712104.html
Gürcü Rüyası Partisi, parlamento seçimlerini kazandı
Gürcü Rüyası Partisi, parlamento seçimlerini kazandı
Sputnik Türkiye
Gürcistan'da Parlamento Seçimi'ni resmi olmayan sonuçlara göre Gürcü Rüyası Partisi kazandı. Muhalefet koalisyonu ise seçimlerini kabul etmeyecekleri açıkladı. 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T07:38+0300
2024-10-27T07:38+0300
2024-10-27T08:00+0300
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genel seçim
seçim yenilgisi
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Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu’na göre, oyların yüzde 99'u sayılan seçimde iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi yüzde 54,2 oy alarak seçimi önde tamamladı. Henüz resmi sonuçlar açıklanmasa da, geri kalan oyların sonucu istatiksel olarak değiştiremeyeceği belirtildi. Gürcü Rüyası Partisi'ni ilk kutlayanlardan birisi de Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban oldu. Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaha Kaladze, Merkezi Seçim Komisyonu'nun ön verileri açıklamasının ardından partisinin parlamento seçimlerinde zafer kazandığını ilan ederek ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için her şeyi yapacaklarını vurgulamıştı.Kaladze düzenlediği basın toplantısında, "Bu zafer ekibimiz için gerekliydi. Ekibimiz ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için her şeyi yapacaktır. Sizi ve tüm Gürcistan 'ı bu önemli zaferden dolayı kutluyorum” demişti.Gürcü Rüyası neyi savunuyor? Hali hazırda iktidarda olan partinin muhalif koalisyon ile açık farkları bulunuyor. Gürcü Rüyası Rusya ve Batı arasında dengeli bir dış politikayı tercih ederken, muhalefetteki koalisyon direkt olarak Gürcistan'ın Rusya ile ilişkinin kesilmesini ve yaptırımların uygulanmasını istiyordu. Bunun yanında parti, LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı sunmuş, yabancı ajan yasası ile ülkedeki dış ülkeler tarafından fonlanan STK'ların ülke siyasetine etkisi azaltılmıştı.Beklenen henüz olmadı Ancak bu oy sayısı anayasal çoğunluk elde etmek için gereken 100 sandalye sayısına ulaşmak için yeterli değil; parti mevcut durumda yaklaşık 90 sandalye kazanacak gibi görünüyor, bu da Avrupa yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’ye karşı azil sürecini başlatmalarını engelliyor.İktidardaki parti ile cumhurbaşkanının sürekli karşı karşıya gelmesi ülke içinde büyük bir dengesizlik yarattığı biliniyor. Muhalefet seçimin sonuçlarını kabul etmeyecekYeni hükümetin kurulmasından itibaren 45 gün içinde seçilecek yeni cumhurbaşkanı ise ilk kez seçmenler yerine, milletvekilleri ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan 300 kişilik bir kurul tarafından belirlenecek.Muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket ve Değişim Koalisyonu partileri, parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/gurcistan-parlamentosu-lgbt-propagandasini-yasaklayan-tasariyi-kabul-etti-1088125109.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcü rüyası, siyasi parti, rusya, batı, seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları
gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcü rüyası, siyasi parti, rusya, batı, seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları
Gürcü Rüyası Partisi, parlamento seçimlerini kazandı
07:38 27.10.2024 (güncellendi: 08:00 27.10.2024)
Gürcistan'da Parlamento Seçimi'ni resmi olmayan sonuçlara göre Gürcü Rüyası Partisi kazandı. Muhalefet koalisyonu ise seçimlerini kabul etmeyecekleri açıkladı.
Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu’na göre, oyların yüzde 99'u sayılan seçimde iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi yüzde 54,2 oy alarak seçimi önde tamamladı. Henüz resmi sonuçlar açıklanmasa da, geri kalan oyların sonucu istatiksel olarak değiştiremeyeceği belirtildi. Gürcü Rüyası Partisi'ni ilk kutlayanlardan birisi de Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban oldu.
Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaha Kaladze, Merkezi Seçim Komisyonu'nun ön verileri açıklamasının ardından partisinin parlamento seçimlerinde zafer kazandığını ilan ederek ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için her şeyi yapacaklarını vurgulamıştı.
Kaladze düzenlediği basın toplantısında, "Bu zafer ekibimiz için gerekliydi. Ekibimiz ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için her şeyi yapacaktır. Sizi ve tüm Gürcistan 'ı bu önemli zaferden dolayı kutluyorum” demişti.
Gürcü Rüyası neyi savunuyor?
Hali hazırda iktidarda olan partinin muhalif koalisyon ile açık farkları bulunuyor. Gürcü Rüyası Rusya ve Batı arasında dengeli bir dış politikayı tercih ederken, muhalefetteki koalisyon direkt olarak Gürcistan'ın Rusya ile ilişkinin kesilmesini ve yaptırımların uygulanmasını istiyordu.
Bunun yanında parti, LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı sunmuş, yabancı ajan yasası ile ülkedeki dış ülkeler tarafından fonlanan STK'ların ülke siyasetine etkisi azaltılmıştı.
Ancak bu oy sayısı anayasal çoğunluk elde etmek için gereken 100 sandalye sayısına ulaşmak için yeterli değil; parti mevcut durumda yaklaşık 90 sandalye kazanacak gibi görünüyor, bu da Avrupa yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’ye karşı azil sürecini başlatmalarını engelliyor.
İktidardaki parti ile cumhurbaşkanının sürekli karşı karşıya gelmesi ülke içinde büyük bir dengesizlik yarattığı biliniyor.
Muhalefet seçimin sonuçlarını kabul etmeyecek
Yeni hükümetin kurulmasından itibaren 45 gün içinde seçilecek yeni cumhurbaşkanı ise ilk kez seçmenler yerine, milletvekilleri ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan 300 kişilik bir kurul tarafından belirlenecek.
Muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket ve Değişim Koalisyonu partileri, parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladılar.