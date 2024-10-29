https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/abdden-secimleri-kazanan-gurcu-ruyasina-acik-tehdit-politikalarinizi-degistirmezseniz-sonuclarina-1089778180.html

ABD'den seçimleri kazanan Gürcü Rüyası'na açık tehdit: 'Politikalarınızı değiştirmezseniz sonuçlarına katlanacaksınız'

ABD'den seçimleri kazanan Gürcü Rüyası'na açık tehdit: 'Politikalarınızı değiştirmezseniz sonuçlarına katlanacaksınız'

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, yakın zamanda Gürcistan'da parlamento seçimlerini kazanan Gürcü Rüyası partisini açık bir şekilde tehdit etti. 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T09:56+0300

2024-10-29T09:56+0300

2024-10-29T09:56+0300

dünya

abd

gürcistan

gürcü rüyası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089778763_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_cc5ac94bd75502d52375539a20fdc0e7.jpg

Yakın zamanda Gürcistan'da gerçekleşen parlamento seçimlerinde Rusya ile ilişkileri kesmek istemeyen Gürcü Rüyası partisinin adil bir şekilde kazanması Avrupa ve ABD'yi oldukça kızdırdı. Gürcistan'da sürekli desteklenen muhalefete karşın Gürcü halkının seçimini kabul etmemeye çalışan Avrupa ülkeleri ardından, ABD vitesi arttırarak ülkeyi açık bir şekilde tehdit etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Matthew Miller tarafından yapılan açıklamada, Gürcistan'ın acilen 'anti-demokratik' eylemlerden vazgeçmesi ve 'Avrupa-Atlantik' yoluna geri dönmesi çağrısında bulunuldu. Ayrıca Miller, "Gürcistan hükümetinin rotasını değiştirmemesi halinde başka sonuçların da ortaya çıkabileceğini göz ardı etmiyoruz” diyerek meşru hükümeti yok saydı. Ülkedeki Batı yanlısı Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili de, Batılı ülkelerin Cumhuriyet Parlamentosu seçimlerinin sonuçlarından memnuniyetsizliklerini dile getiren protestoculara destek vereceğini umduğunu ifade etti. Gürcü Rüyası neyi savunuyor? 2012 yılında Bidzina Ivanishvili tarafından kurulup iktidar olan Gürcü Rüyası partisi, hem Rusya ile pragmatik ilişkilere sahip olup hem de AB ile ilişkisini sürdürmek istiyor. Bunun yanında muhafazakar da bir kimliği olan parti, ABD'nin ve AB'nin ülkedeki gizli etkilerini kısmak için yabancı ajan politikasını uygulamaya geçirmişti. Buna göre ülkedeki STK'lar, dış ülkelerden aldıkları fonları açıklamak zorundaydı.Bunun yanında ailevi değerlerinde korunmasını isteyen parti, LGBT hareketini yasadışı bir hareket olarak tanımlayarak propagandasını yasakladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/gurcu-ruyasi-partisi-parlamento-secimlerini-kazandi--1089712104.html

gürcistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, gürcistan, gürcü rüyası