Bakan Yerlikaya duyurdu: Turuncu kategorili 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
© FotoğrafBakan Yerlikaya duyurdu: Turuncu kategorili 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Turuncu kategoride yer alan sözde Kato Jirka bölge sorumlusu Ferhat Serhildan (Kod adlı) İlhan Tekinalp ve Devrim Cudi (Kod adlı) Recep Kipçak isimli PKK’lı teröristler, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarına dair verdiği bilgilerde, Siirt ili Pervari kırsalında gerçekleştirilen “GÜRZ-24” operasyonuna J-SİHA ve Jandarma ATAK Taaruz Helikopterleri destekli zırhlı araçların bölgeye sevk edildiğini ifade etti.
Yerlikaya, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik korucularının sahada yaptığı operasyonla etkisiz hale getirilen turuncu kategorili 2 PKK'lının faaliyetlerine dair şu açıklamaları yaptı:
"Sözde Botan eyaletinde faaliyet gösterdikleri, halktan tehdit ve şantaj ile erzak/malzeme temin ettikleri, bölgede güvenlik güçlerine yönelik eylem arayışında oldukları, yaylalarda göçerlik yapan vatandaşlara yönelik eylem yapılması amacıyla talimat verdikleri, 13 Eylül 2023 tarihinde, Şırnak Beytüşşebap Yeşilöz, Mezraa, Van-Çatak arasında kalan yaylada bir vatandaşımızın öldürülmesi olayını gerçekleştiren teröristler arasında oldukları tespit edildi."
🟧TURUNCU KATEGORİDE YER ALAN 2️⃣ PKK’LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 29, 2024
🟧Turuncu kategoride yer alan sözde Kato Jirka bölge sorumlusu Ferhat Serhildan (Kod adlı) İlhan Tekinalp ve Devrim Cudi (Kod adlı) Recep Kipçak isimli PKK’lı teröristler Siirt ili Pervari kırsalında… pic.twitter.com/tluurLGvs4