https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bakan-yerlikaya-duyurdu-turuncu-kategorili-2-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-1089786813.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: Turuncu kategorili 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Turuncu kategorili 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Turuncu kategoride yer alan sözde Kato Jirka bölge sorumlusu Ferhat Serhildan... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T12:06+0300

2024-10-29T12:06+0300

2024-10-29T12:06+0300

türkiye

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siha

operasyon

ali yerlikaya

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Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarına dair verdiği bilgilerde, Siirt ili Pervari kırsalında gerçekleştirilen “GÜRZ-24” operasyonuna J-SİHA ve Jandarma ATAK Taaruz Helikopterleri destekli zırhlı araçların bölgeye sevk edildiğini ifade etti. Yerlikaya, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik korucularının sahada yaptığı operasyonla etkisiz hale getirilen turuncu kategorili 2 PKK'lının faaliyetlerine dair şu açıklamaları yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/mit-suriyenin-ve-irakin-kuzeyinde-teror-orgutu-pkkypgye-ait-157-noktaya-operasyon-duzenledi-1089704604.html

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