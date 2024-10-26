https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/mit-suriyenin-ve-irakin-kuzeyinde-teror-orgutu-pkkypgye-ait-157-noktaya-operasyon-duzenledi-1089704604.html
MİT, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 157 noktaya operasyon düzenledi
MİT, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 157 noktaya operasyon düzenledi
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik saldırının ardından Suriye'nin ve Irak’ın kuzeyinde 157... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T17:32+0300
2024-10-26T17:32+0300
2024-10-26T17:32+0300
türkiye
mit
milli istihbarat teşkilatı
tusaş
suriye
serbest bırakma
irak
pkk
ypg/pkk
operasyon
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in, 23 Ekim'de TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam ettiği aktarıldı.Bu kapsamda 23-26 Ekim tarihlerinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 157 noktaya operasyon yapıldığı dile getirildi. Operasyonlarda örgüte ait bina, silah ve mühimmat depolarının imha edildiği belirtildi.MİT'in operasyonlarında savunma sanayisi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünlerin aktif olarak kullanıldığı, TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara özellikle görev verildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/dmm-tusastaki-hain-saldiriya-destek-veren-sahis-teitusasta-6-ay-staj-yapmis-iddiasina-yanit-verdi-1089704091.html
türkiye
suriye
irak
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mit, milli istihbarat teşkilatı, tusaş, suriye, serbest bırakma, irak, pkk, ypg/pkk, operasyon, anka
mit, milli istihbarat teşkilatı, tusaş, suriye, serbest bırakma, irak, pkk, ypg/pkk, operasyon, anka
MİT, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 157 noktaya operasyon düzenledi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik saldırının ardından Suriye'nin ve Irak’ın kuzeyinde 157 noktaya operasyon yaparak terör örgütü PKK/YPG’ye ait bina, silah ve mühimmat depolarını imha ettiği belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in, 23 Ekim'de TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam ettiği aktarıldı.
Bu kapsamda 23-26 Ekim tarihlerinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 157 noktaya operasyon yapıldığı dile getirildi. Operasyonlarda örgüte ait bina, silah ve mühimmat depolarının imha edildiği belirtildi.
MİT'in operasyonlarında savunma sanayisi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünlerin aktif olarak kullanıldığı, TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara özellikle görev verildiği öğrenildi.