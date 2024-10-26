https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/mit-suriyenin-ve-irakin-kuzeyinde-teror-orgutu-pkkypgye-ait-157-noktaya-operasyon-duzenledi-1089704604.html

MİT, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 157 noktaya operasyon düzenledi

MİT, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 157 noktaya operasyon düzenledi

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik saldırının ardından Suriye'nin ve Irak’ın kuzeyinde 157... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T17:32+0300

2024-10-26T17:32+0300

2024-10-26T17:32+0300

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in, 23 Ekim'de TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam ettiği aktarıldı.Bu kapsamda 23-26 Ekim tarihlerinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 157 noktaya operasyon yapıldığı dile getirildi. Operasyonlarda örgüte ait bina, silah ve mühimmat depolarının imha edildiği belirtildi.MİT'in operasyonlarında savunma sanayisi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünlerin aktif olarak kullanıldığı, TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara özellikle görev verildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/dmm-tusastaki-hain-saldiriya-destek-veren-sahis-teitusasta-6-ay-staj-yapmis-iddiasina-yanit-verdi-1089704091.html

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mit, milli istihbarat teşkilatı, tusaş, suriye, serbest bırakma, irak, pkk, ypg/pkk, operasyon, anka