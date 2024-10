https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/atletizmde-eski-turkiye-sampiyonu-milli-sporcu-olan-selene-durna-altinci-kattan-duserek-yasamini-1089806493.html

Atletizmde eski Türkiye şampiyonu milli sporcu olan Selene Durna, altıncı kattan düşerek yaşamını yitirdi

Atletizmde eski Türkiye şampiyonu milli sporcu olan Selene Durna, altıncı kattan düşerek yaşamını yitirdi

Beşiktaş atletizm takımında yer alan milli sporcu ve eski Türkiye şampiyonu Selene Durna, oturduğu evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Durna'nın... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

Milli sporcu Selene Durna, Bahçeköy'de altıncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde mücadele eden 2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu Durna'nın ölümü büyük üzüntü yarattı. Durna'nın annesine bir not bıraktığı ortaya çıktı. Olay, dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş atletizm takımda mücadele eden milli sporcu Selene Durna yalnız yaşadığı binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan yoldaki asfalt zemine düştü. Durna'nın düştüğünü gören komşuları polise haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Selene Durna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Ölmeden önce annesine not bıraktıOlay yeri inceleme ekipleri Selene Durna'nın evinde ve park halindeki otomobilinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Duran'ın ölmeden önce 3 yıldır oturduğu evinin kapısına annesi icin not bıraktığı belirlendi. Selene Durna'nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Beşiktaş taziye mesajı yayınladıBeşiktaş forması ile mücadele eden 2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Selene Durna'nın ölüm haberi üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı. Kulübün sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "Atletizm takımımızın milli sporcusu Selene Durna'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selene Durna'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

türkiye

