https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/derbi-sonrasi-muhabir-emre-kaplana-yumruk-atan-saldirgan-tutuklandi-1089797967.html
Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'a yumruk atan saldırgan tutuklandı
Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'a yumruk atan saldırgan tutuklandı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan’a yumruk atan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tutuklandı. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T15:34+0300
2024-10-29T15:34+0300
2024-10-29T15:39+0300
spor
yumruk
emre kaplan
sezgin gülnar
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Trendyol Süper Lig'de, dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Muhabir Emre Kaplan'a yumrukİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.Yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.Saldırgan tutuklandıAraştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu belirlendi.Yakalanıp gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı.Şüpheli S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın uğradığı fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/a-spor-muhabiri-emre-kaplanin-saldiriya-ugramasiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1089772718.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/hakem-halil-umut-melere-saldiri-davasinda--istenen-cezalar-belli-oldu-1089199137.html
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muhabir yumruk, muhabire kim yumruk attı, sezgin gülnar, emre kaplan, emre kaplan kimdir, sezgin gülnar kimdir
Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'a yumruk atan saldırgan tutuklandı
15:34 29.10.2024 (güncellendi: 15:39 29.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan’a yumruk atan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tutuklandı.
Trendyol Süper Lig'de, dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Muhabir Emre Kaplan'a yumruk
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.
Yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.
Araştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu belirlendi.
Yakalanıp gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı.
Şüpheli S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın uğradığı fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.