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Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'a yumruk atan saldırgan tutuklandı
Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'a yumruk atan saldırgan tutuklandı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan’a yumruk atan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tutuklandı. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T15:34+0300
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Trendyol Süper Lig'de, dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Muhabir Emre Kaplan'a yumrukİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.Yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.Saldırgan tutuklandıAraştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu belirlendi.Yakalanıp gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı.Şüpheli S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın uğradığı fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/a-spor-muhabiri-emre-kaplanin-saldiriya-ugramasiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1089772718.html
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Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'a yumruk atan saldırgan tutuklandı

15:34 29.10.2024 (güncellendi: 15:39 29.10.2024)
Emre Kaplan Instagram
Emre Kaplan Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan’a yumruk atan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tutuklandı.
Trendyol Süper Lig'de, dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muhabir Emre Kaplan'a yumruk

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.
Yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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Bakan Tunç açıkladı: A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
02:42

Saldırgan tutuklandı

Araştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu belirlendi.
Yakalanıp gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı.
Şüpheli S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın uğradığı fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
Halil Umut Meler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
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Hakem Halil Umut Meler’e saldırı davasında istenen cezalar belli oldu
14 Ekim, 11:13
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