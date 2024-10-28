https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/zaharova-abnin-birilerine-avrupa-gelecegi-bahsedebilecegine-inanmak-aptalca-1089732603.html

Zaharova: AB'nin birilerine ‘Avrupa geleceği’ bahşedebileceğine inanmak aptalca

Zaharova: AB'nin birilerine ‘Avrupa geleceği’ bahşedebileceğine inanmak aptalca

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin hiç kimsenin Gürcistan’ın Avrupa geleceğini elinden alamayacağı... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T01:20+0300

2024-10-28T01:20+0300

2024-10-28T01:20+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

gürcistan

parlamento seçimleri

salome zurabişvili

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin ‘Avrupa geleceği’ ile ilgili sözlerini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda AB'nin başka birilne böyle bir geleceği bahşedebileceğine inanmanın aptalca olduğunu ifade etti.Ülkedeki parlamento seçimlerinin ön sonuçlarını yorumlayan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Gürcistan'ın, Avrupa ile geleceği olan bir ülke olduğunu ve bundan vazgeçmeyeceklerini söyleyerek, "Bu seçim tanınamaz çünkü sonucu Gürcistan'ın Rusya'ya bağlılığın tanınmasıdır” açıklamasında bulunmuştu.Zaharova, “Washington, Avrupa Birliği'ni istikrarlı kaynak tedarikinden mahrum bırakarak, ekonomiyi çökerterek ve iş insanlarını cezbederek, bundan önce de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki Amerikan maceraları nedeniyle Avrupa’yı milyonlarca yasadışı göçmenlerle doldurarak ‘Avrupa geleceğini’ az önce elinden almış oldu. Bu nedenle AB’nin bir başkasına ‘Avrupa geleceği’ bahşedebileceğine inanmak aptalca” ifadelerini kullandı.Sözcü ayrıca Gürcistan Cumhurbaşkanı’na, ‘Gürcistan'ın geleceğinin neresi Avrupa'nınkinden daha kötü?’ sorusunu da yöneltti.Gürcistan'da dün yapılan parlamento seçimlerini iktidar partisi ‘Gürcistan Rüyası’ kazandı. Gürcistan Seçim Komisyonu’nun tüm sandıklardaki oy sayımını tamamlamasıyla ‘Gürcistan Rüyası’ yüzde 53.91 oyla tek başına iktidarını sürdürecek. Yüzde 5’lik barajı aşarak toplam yüzde 37.78 oy ile parlamentoya giren dört muhalif parti ise seçim sonuçlarını tanımıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/zaharova-ukrayna-silahli-kuvvetlerinde-yabancilarin-ust-duzey-gorevlere-gelmesine-iliskin-yasayi-1089710129.html

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