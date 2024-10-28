https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/zaharova-abnin-birilerine-avrupa-gelecegi-bahsedebilecegine-inanmak-aptalca-1089732603.html
Zaharova: AB'nin birilerine ‘Avrupa geleceği’ bahşedebileceğine inanmak aptalca
Zaharova: AB'nin birilerine ‘Avrupa geleceği’ bahşedebileceğine inanmak aptalca
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin hiç kimsenin Gürcistan’ın Avrupa geleceğini elinden alamayacağı... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T01:20+0300
2024-10-28T01:20+0300
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin ‘Avrupa geleceği’ ile ilgili sözlerini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda AB'nin başka birilne böyle bir geleceği bahşedebileceğine inanmanın aptalca olduğunu ifade etti.Ülkedeki parlamento seçimlerinin ön sonuçlarını yorumlayan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Gürcistan'ın, Avrupa ile geleceği olan bir ülke olduğunu ve bundan vazgeçmeyeceklerini söyleyerek, "Bu seçim tanınamaz çünkü sonucu Gürcistan'ın Rusya'ya bağlılığın tanınmasıdır” açıklamasında bulunmuştu.Zaharova, “Washington, Avrupa Birliği'ni istikrarlı kaynak tedarikinden mahrum bırakarak, ekonomiyi çökerterek ve iş insanlarını cezbederek, bundan önce de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki Amerikan maceraları nedeniyle Avrupa’yı milyonlarca yasadışı göçmenlerle doldurarak ‘Avrupa geleceğini’ az önce elinden almış oldu. Bu nedenle AB’nin bir başkasına ‘Avrupa geleceği’ bahşedebileceğine inanmak aptalca” ifadelerini kullandı.Sözcü ayrıca Gürcistan Cumhurbaşkanı’na, ‘Gürcistan'ın geleceğinin neresi Avrupa'nınkinden daha kötü?’ sorusunu da yöneltti.Gürcistan'da dün yapılan parlamento seçimlerini iktidar partisi ‘Gürcistan Rüyası’ kazandı. Gürcistan Seçim Komisyonu’nun tüm sandıklardaki oy sayımını tamamlamasıyla ‘Gürcistan Rüyası’ yüzde 53.91 oyla tek başına iktidarını sürdürecek. Yüzde 5’lik barajı aşarak toplam yüzde 37.78 oy ile parlamentoya giren dört muhalif parti ise seçim sonuçlarını tanımıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/zaharova-ukrayna-silahli-kuvvetlerinde-yabancilarin-ust-duzey-gorevlere-gelmesine-iliskin-yasayi-1089710129.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, gürcistan, parlamento seçimleri, salome zurabişvili, ab, avrupa birliği, yorum
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, gürcistan, parlamento seçimleri, salome zurabişvili, ab, avrupa birliği, yorum
Zaharova: AB'nin birilerine ‘Avrupa geleceği’ bahşedebileceğine inanmak aptalca
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin hiç kimsenin Gürcistan’ın Avrupa geleceğini elinden alamayacağı yönündeki sözlerine ilişkin yorumunda Avrupa Birliği’nin birine ‘Avrupa geleceği’ bahşedebileceğine inanmanın aptalca olduğunu belirtti.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin ‘Avrupa geleceği’ ile ilgili sözlerini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda AB'nin başka birilne böyle bir geleceği bahşedebileceğine inanmanın aptalca olduğunu ifade etti.
Ülkedeki parlamento seçimlerinin ön sonuçlarını yorumlayan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Gürcistan'ın, Avrupa ile geleceği olan bir ülke olduğunu ve bundan vazgeçmeyeceklerini söyleyerek, "Bu seçim tanınamaz çünkü sonucu Gürcistan'ın Rusya'ya bağlılığın tanınmasıdır” açıklamasında bulunmuştu.
Zaharova, “Washington, Avrupa Birliği'ni istikrarlı kaynak tedarikinden mahrum bırakarak, ekonomiyi çökerterek ve iş insanlarını cezbederek, bundan önce de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki Amerikan maceraları nedeniyle Avrupa’yı milyonlarca yasadışı göçmenlerle doldurarak ‘Avrupa geleceğini’ az önce elinden almış oldu. Bu nedenle AB’nin bir başkasına ‘Avrupa geleceği’ bahşedebileceğine inanmak aptalca” ifadelerini kullandı.
Sözcü ayrıca Gürcistan Cumhurbaşkanı’na, ‘Gürcistan'ın geleceğinin neresi Avrupa'nınkinden daha kötü?’ sorusunu da yöneltti.
Gürcistan'da dün yapılan parlamento seçimlerini iktidar partisi ‘Gürcistan Rüyası’ kazandı. Gürcistan Seçim Komisyonu’nun tüm sandıklardaki oy sayımını tamamlamasıyla ‘Gürcistan Rüyası’ yüzde 53.91 oyla tek başına iktidarını sürdürecek. Yüzde 5’lik barajı aşarak toplam yüzde 37.78 oy ile parlamentoya giren dört muhalif parti ise seçim sonuçlarını tanımıyor.