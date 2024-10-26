https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/zaharova-ukrayna-silahli-kuvvetlerinde-yabancilarin-ust-duzey-gorevlere-gelmesine-iliskin-yasayi-1089710129.html
Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde yabancıların üst düzey görevlere gelmesine ilişkin yasayı yorumladı
Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde yabancıların üst düzey görevlere gelmesine ilişkin yasayı yorumladı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Telegram kanalından yaptığı açıklamada, yabancıların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde subay pozisyonlarında istihdam... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T23:09+0300
2024-10-26T23:09+0300
2024-10-26T23:09+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'da yabancıların silahlı kuvvetlerde subay pozisyonlarında istihdam edilmesine izin veren yasanın, Ukraynalıların katledilmesinde daha aktif olmalarını sağlamak için gerekli olduğunu söyledi.Verkhovna Rada milletvekili Yaroslav Jeleznyak Telegram kanalında, Ukrayna'nın yabancıların ve vatandaşlığı olmayanların Ukrayna Silahlı Kuvvetler'indeüst düzey askeri pozisyonlarda görev almasına izin vereceğini duyurmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada bu konu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/cok-kutupluluk-esitlik-ve-nuhun-gemisi-brics-banknotlari-ne-anlam-ifade-ediyor-1089708722.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir zelenskiy
Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde yabancıların üst düzey görevlere gelmesine ilişkin yasayı yorumladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Telegram kanalından yaptığı açıklamada, yabancıların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde subay pozisyonlarında istihdam edilmesine izin veren yasanın, Ukraynalıların katledilmesinde daha aktif olmalarını sağlamak gerekli olduğunu dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'da yabancıların silahlı kuvvetlerde subay pozisyonlarında istihdam edilmesine izin veren yasanın, Ukraynalıların katledilmesinde daha aktif olmalarını sağlamak için gerekli olduğunu söyledi.
Verkhovna Rada milletvekili Yaroslav Jeleznyak
Telegram kanalında, Ukrayna'nın yabancıların ve vatandaşlığı olmayanların Ukrayna Silahlı Kuvvetler'indeüst düzey askeri pozisyonlarda görev almasına izin vereceğini duyurmuştu
.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada bu konu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:
Yabancı komutanların Ukraynalıları öldürme, operasyonların ortasına atma konusunda daha aktif olmalarını sağlamak için yasaya ihtiyaç olduğu bir hakikat. Peki ya bir Ukraynalı bir Ukraynalıya acır ve onu kesin ölüme göndermezse? Ancak Zelenskiy bunun için maaş almıyor...