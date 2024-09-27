https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/la-casa-de-papel-dizisinin-yildizi-istanbulda-goruntulendi-1088529879.html

La Casa de Papel dizisinin yıldızı İstanbul'da görüntülendi

La Casa de Papel dizisinin yıldızı İstanbul'da görüntülendi

Sputnik Türkiye

Dünyada çok sayıda izleyici tarafından sevilen La Casa De Papel dizisinin Berlin karakteri İspanyol oyuncu Pedro Alonso, İstanbul'un Fatih ilçesinde... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T17:40+0300

2024-09-27T17:40+0300

2024-09-27T17:40+0300

türkiye

la casa de papel

berlin

pedro alonso

oyuncu

istanbul

netflix

netflix türkiye

dizi

tv dizisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088528185_0:0:499:281_1920x0_80_0_0_e798523d41b5cf465b8c0229ffc2fd44.jpg

Dünyaca ünlü 'La Casa De Papel' dizisindeki rolüyle bilinen Pedro Alonso, İstanbul'da görüntülendi.Sekiz hırsızın bir profesör ile plan yaparak İspanya Kraliyet Darphanesini soymasını anlatan La Casa De Papel dizisinin oyuncusu Pedro Alonso İstanbul'a geldi. Sık sık ziyarete geldiği şehirde Fatih ve Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu Boğaz manzaralı restoranda yemek yedi.La Casa De Papel oyuncuları ve kod adları ne?La Casa de Papel dizisinin yaratıcısı Alex Pina, dizideki karakterler için kod adları ararken şehir isimleri fikrinin bir tişörtten geldiğini söyledi. Üzerinde Tokyo yazılı tişört giyen kişinin diziye ilham kaynağı olduğunu açıkladı.Alvaro Morte - El ProfesorUrsula Corbero - TokyoMiguel Herrán - RioPedro Alonso - BerlinDarko Peric - HelsinkiJaime Lorente - DenverAlba Flores - NairobiEsther Acebo - StockholmItziar Ituno - LizbonRodrigo de la Serna - PalermoLuka Peros - MarsilyaHovik Keuchkerian - Bogota

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240217/turkiye-dunyaya-en-cok-dizi-ihrac-eden-ucuncu-ulke-oldu-1080829266.html

türkiye

berlin

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

la casa de papel, berlin, pedro alonso, oyuncu, istanbul, netflix, netflix türkiye, dizi, tv dizisi, yabancı oyuncu