https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/la-casa-de-papel-dizisinin-yildizi-istanbulda-goruntulendi-1088529879.html
La Casa de Papel dizisinin yıldızı İstanbul'da görüntülendi
La Casa de Papel dizisinin yıldızı İstanbul'da görüntülendi
Sputnik Türkiye
Dünyada çok sayıda izleyici tarafından sevilen La Casa De Papel dizisinin Berlin karakteri İspanyol oyuncu Pedro Alonso, İstanbul'un Fatih ilçesinde... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T17:40+0300
2024-09-27T17:40+0300
2024-09-27T17:40+0300
türkiye
la casa de papel
berlin
pedro alonso
oyuncu
istanbul
netflix
netflix türkiye
dizi
tv dizisi
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Dünyaca ünlü 'La Casa De Papel' dizisindeki rolüyle bilinen Pedro Alonso, İstanbul'da görüntülendi.Sekiz hırsızın bir profesör ile plan yaparak İspanya Kraliyet Darphanesini soymasını anlatan La Casa De Papel dizisinin oyuncusu Pedro Alonso İstanbul'a geldi. Sık sık ziyarete geldiği şehirde Fatih ve Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu Boğaz manzaralı restoranda yemek yedi.La Casa De Papel oyuncuları ve kod adları ne?La Casa de Papel dizisinin yaratıcısı Alex Pina, dizideki karakterler için kod adları ararken şehir isimleri fikrinin bir tişörtten geldiğini söyledi. Üzerinde Tokyo yazılı tişört giyen kişinin diziye ilham kaynağı olduğunu açıkladı.Alvaro Morte - El ProfesorUrsula Corbero - TokyoMiguel Herrán - RioPedro Alonso - BerlinDarko Peric - HelsinkiJaime Lorente - DenverAlba Flores - NairobiEsther Acebo - StockholmItziar Ituno - LizbonRodrigo de la Serna - PalermoLuka Peros - MarsilyaHovik Keuchkerian - Bogota
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240217/turkiye-dunyaya-en-cok-dizi-ihrac-eden-ucuncu-ulke-oldu-1080829266.html
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la casa de papel, berlin, pedro alonso, oyuncu, istanbul, netflix, netflix türkiye, dizi, tv dizisi, yabancı oyuncu
la casa de papel, berlin, pedro alonso, oyuncu, istanbul, netflix, netflix türkiye, dizi, tv dizisi, yabancı oyuncu
La Casa de Papel dizisinin yıldızı İstanbul'da görüntülendi
Dünyada çok sayıda izleyici tarafından sevilen La Casa De Papel dizisinin Berlin karakteri İspanyol oyuncu Pedro Alonso, İstanbul'un Fatih ilçesinde görüntülendi. İstanbul'a taşınmak istediğini her ziyaretinde dile getiren oyuncu Boğaz'da yemek yedi.
Dünyaca ünlü 'La Casa De Papel' dizisindeki rolüyle bilinen Pedro Alonso, İstanbul'da görüntülendi.
Sekiz hırsızın bir profesör ile plan yaparak İspanya Kraliyet Darphanesini soymasını anlatan La Casa De Papel dizisinin oyuncusu Pedro Alonso İstanbul'a geldi. Sık sık ziyarete geldiği şehirde Fatih ve Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu Boğaz manzaralı restoranda yemek yedi.
La Casa De Papel oyuncuları ve kod adları ne?
La Casa de Papel dizisinin yaratıcısı Alex Pina, dizideki karakterler için kod adları ararken şehir isimleri fikrinin bir tişörtten geldiğini söyledi. Üzerinde Tokyo yazılı tişört giyen kişinin diziye ilham kaynağı olduğunu açıkladı.
Alvaro Morte - El Profesor
Ursula Corbero - Tokyo
Miguel Herrán - Rio
Pedro Alonso - Berlin
Darko Peric - Helsinki
Jaime Lorente - Denver
Alba Flores - Nairobi
Esther Acebo - Stockholm
Itziar Ituno - Lizbon
Rodrigo de la Serna - Palermo
Luka Peros - Marsilya
Hovik Keuchkerian - Bogota