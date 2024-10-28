https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/unlu-oyuncu-colin-farrell-dublin-maratonunu-tekerlekli-sandalyedeki-arkadasini-ittirerek-tamamladi-1089746613.html
Ünlü oyuncu Colin Farrell, Dublin maratonunu tekerlekli sandalyedeki arkadaşını ittirerek tamamladı
Ünlü oyuncu Colin Farrell, Dublin maratonunu tekerlekli sandalyedeki arkadaşını ittirerek tamamladı
Sputnik Türkiye
İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılan maratona katılan dünyaca ünlü film yıldızı Colin Farrell, maratonu 4 saatten biraz fazla sürede tamamladı. Farrell... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T13:28+0300
2024-10-28T13:28+0300
2024-10-28T13:28+0300
yaşam
maraton
dublin
colin farrell
epidermolizis bülloza
kelebek hastalığı
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Başkent Dublin'de dün düzenlenen Irish Life Dublin Maratonu'na bu yıl aktör Colin Farrell'ın da aralarında bulunduğu 22 binden fazla kişi katıldı. Farrell (48), epidermolizis bülloza (EB) adı verilen nadir bir cilt rahatsızlığından muzdarip olan arkadaşı Emma Fogarty'yi (40), yarışın son 4 kilometresinde tekerlekli sandalyede iterek bitiş çizgisini dört saatin biraz üzerinde bir sürede geçti.Hastalıkla geçirdiği her 10 yıl için 1 kilometre koştularYarış sonunda “Emma'yı uzun yıllardır tanıyorum ve o cesaretin ve saf kararlılığın timsali” açıklaması yapan Farrell, “Bu koşu, onun (Emma) belli etmese de her gün katlanmak zorunda kaldığı acıyla kıyaslandığında hiçbir şeydi. Her biri hayatının on yılını temsil eden 4 km kala beni beklediğini görmek ve son koşuyu birlikte yapmak benim için bir onurdu. Bunu asla unutmayacağım” ifadelerini kullandı.Epidermolizis bülloza cilt hastalığı nedir?Halk arasında kelebek hastalığına benzerliğiyle bilinen epidermolizis bülloza, kırılgan ve kabarcıklı cilde neden olan nadir bir hastalık. Kabarcıklar, ısı, sürtünme veya kaşıma gibi küçük yaralanmalarla hemen ortaya çıkıyor. Hastalığın sebebi henüz tam olarak bilinmiyor.
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maraton, dublin, colin farrell, epidermolizis bülloza, kelebek hastalığı
maraton, dublin, colin farrell, epidermolizis bülloza, kelebek hastalığı
Ünlü oyuncu Colin Farrell, Dublin maratonunu tekerlekli sandalyedeki arkadaşını ittirerek tamamladı
İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılan maratona katılan dünyaca ünlü film yıldızı Colin Farrell, maratonu 4 saatten biraz fazla sürede tamamladı. Farrell ayrıca koşunun son 4 kilometresini, nadir bir cilt hastalığından dolayı tekerlekli sandalyede olan arkadaşını ittirerek koştu.
Başkent Dublin'de dün düzenlenen Irish Life Dublin Maratonu'na bu yıl aktör Colin Farrell'ın da aralarında bulunduğu 22 binden fazla kişi katıldı. Farrell (48), epidermolizis bülloza (EB) adı verilen nadir bir cilt rahatsızlığından muzdarip olan arkadaşı Emma Fogarty'yi (40), yarışın son 4 kilometresinde tekerlekli sandalyede iterek bitiş çizgisini dört saatin biraz üzerinde bir sürede geçti.
Hastalıkla geçirdiği her 10 yıl için 1 kilometre koştular
Yarış sonunda “Emma'yı uzun yıllardır tanıyorum ve o cesaretin ve saf kararlılığın timsali” açıklaması yapan Farrell, “Bu koşu, onun (Emma) belli etmese de her gün katlanmak zorunda kaldığı acıyla kıyaslandığında hiçbir şeydi. Her biri hayatının on yılını temsil eden 4 km kala beni beklediğini görmek ve son koşuyu birlikte yapmak benim için bir onurdu. Bunu asla unutmayacağım” ifadelerini kullandı.
Epidermolizis bülloza cilt hastalığı nedir?
Halk arasında kelebek hastalığına benzerliğiyle bilinen epidermolizis bülloza, kırılgan ve kabarcıklı cilde neden olan nadir bir hastalık. Kabarcıklar, ısı, sürtünme veya kaşıma gibi küçük yaralanmalarla hemen ortaya çıkıyor. Hastalığın sebebi henüz tam olarak bilinmiyor.