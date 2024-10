https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/unlu-oyuncu-colin-farrell-dublin-maratonunu-tekerlekli-sandalyedeki-arkadasini-ittirerek-tamamladi-1089746613.html

Ünlü oyuncu Colin Farrell, Dublin maratonunu tekerlekli sandalyedeki arkadaşını ittirerek tamamladı

Ünlü oyuncu Colin Farrell, Dublin maratonunu tekerlekli sandalyedeki arkadaşını ittirerek tamamladı

Sputnik Türkiye

28.10.2024

Başkent Dublin'de dün düzenlenen Irish Life Dublin Maratonu'na bu yıl aktör Colin Farrell'ın da aralarında bulunduğu 22 binden fazla kişi katıldı. Farrell (48), epidermolizis bülloza (EB) adı verilen nadir bir cilt rahatsızlığından muzdarip olan arkadaşı Emma Fogarty'yi (40), yarışın son 4 kilometresinde tekerlekli sandalyede iterek bitiş çizgisini dört saatin biraz üzerinde bir sürede geçti.Hastalıkla geçirdiği her 10 yıl için 1 kilometre koştularYarış sonunda “Emma'yı uzun yıllardır tanıyorum ve o cesaretin ve saf kararlılığın timsali” açıklaması yapan Farrell, “Bu koşu, onun (Emma) belli etmese de her gün katlanmak zorunda kaldığı acıyla kıyaslandığında hiçbir şeydi. Her biri hayatının on yılını temsil eden 4 km kala beni beklediğini görmek ve son koşuyu birlikte yapmak benim için bir onurdu. Bunu asla unutmayacağım” ifadelerini kullandı.Epidermolizis bülloza cilt hastalığı nedir?Halk arasında kelebek hastalığına benzerliğiyle bilinen epidermolizis bülloza, kırılgan ve kabarcıklı cilde neden olan nadir bir hastalık. Kabarcıklar, ısı, sürtünme veya kaşıma gibi küçük yaralanmalarla hemen ortaya çıkıyor. Hastalığın sebebi henüz tam olarak bilinmiyor.

