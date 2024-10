Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci kez anne oluyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/unlu-oyuncu-jennifer-lawrence-ikinci-kez-anne-oluyor--1089508455.html

Oscar ödüllü ünlü ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci kez hamile olduğunu açıkladı. 22.10.2024, Sputnik Türkiye

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, eşi Cooke Maroney ile birlikte ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu. 34 yaşındaki Lawrence, Los Angeles’ta bir akşam yemeği sırasında hamile olduğu sürpriz bir şekilde açıkladı. Çift, 2019’dan bu yana evli olup, 2 yaşında Cy adında bir oğulları bulunuyor.İlk doğumundan sonra Lawrence, annelik deneyimini “Doğum yaptığım sabahın ertesinde, sanki tüm hayatım yeniden başlamış gibi hissettim. Sanki, hayatımın ilk günü gibi. Sadece baktım. Çok aşıktım. Ayrıca her yerdeki tüm bebeklere aşık oldum. Yenidoğanlar çok şaşırtıcı. Bunlar pembe, tombul, kırılgan küçük kahramanlar,” ifadeleriyle paylaşmıştı.Özel hayatını oldukça önem veriyorÜnlü oyuncu, 2019 yılında sanat galerisi işletmecisi Cooke Maroney ile evlenmişti. 2022’de ilk çocuklarını kucaklarına alan çift, ikinci çocuklarını karşılamaya hazırlanırken, Lawrence bu sefer de özel hayatını gözlerden uzak tutma kararlılığını sürdürüyor.Jennifer Lawrence, daha önce iş hayatı ve annelik arasında denge kurmanın zorlukları hakkında konuşmuştu. 'Actors on Actors' röportajında, anne olmanın getirdiği sorumluluk duygusunu "Aklım sürekli onda, dışarıda olduğum her gün kendimi suçlu hissediyorum. Onunla oynarken ‘Bu yeterli mi? Veya dışarıda mı olmalıyız?’ diye sürekli endişeleniyorum.Çift, ikinci bebekleriyle ilgili detayları henüz açıklamasa da, hayranları bu güzel haberi büyük bir sevinçle karşıladı.

