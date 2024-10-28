https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-2-rakam-on-plana-cikti-1089735187.html
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2 rakam ön plana çıktı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2 rakam ön plana çıktı
Sputnik Türkiye
Ekim ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi. Ekim ayı enflasyon rakamlarının 4 Kasım pazartesi günü belli olmasıyla 4... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T08:31+0300
2024-10-28T08:31+0300
2024-10-28T08:31+0300
ekonomi
emekli maaşı
emekli
emekli zammı
enflasyon
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkı netleşti. Önümüzdeki hafta pazartesi (4 Kasım) ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Yıl sonu zam farkının belli olmasına son 2 veri kalacak. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Emekliler yıl sonunda ne kadar enflasyon farkı alacak?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Eylül ayı itibarıyla emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkı yüzde 8.92 olarak belirlendi. Eğer yıl sonuna kadar her ay için enflasyon yüzde 1 artarsa bu durumda fark yüzde 12.22 olacaktır.Eğer sonraki süreçte aylık enflasyon her ay için yüzde 2 çıkarsa bu durumda emeklilerin alacağı yıl sonu enflasyon farkı yüzde 15.59 olacaktır.Yıl sonuna kadar her ay için enflasyon yüzde 3 olarak gerçekleşirse bu durumda enflasyon farkı yüzde 19.32 olarak maaşlara yansıyacaktır.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?En düşük emekli aylığı halihazırda 12 bin 500 TL’dir. Buradaki taban aylığın 14 bin TL ile 15 bin TL arasına yükseleceğini tahmin ediyorum. Kök aylığı düşük olanlar için sıfır zam riski devam etmektedir. Bu konuda hükümet cephesinin bir iyileştirme yapacağı kanaatindeyim.”Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş ise en düşük emekli maaşı tahminini şöyle paylaştı:"Ekonomi yönetimi yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 41.5’e yükseldiğini açıkladı. Enflasyon hedefin biraz daha üzerinde gerçekleşebilir. Bu da yıl sonu için yaklaşık yüzde 17-20 aralığında bir maaş artışı anlamına geliyor. Bunun üzerinde bir refah payı artışı yapılmasını çok fazla olasılık dahilinde görmüyoruz.Emekli maaşlarında açıklanan enflasyon oranında bir artış söz konusu olacaktır. En düşük emekli maaşının ise enflasyondaki artışa paralel olarak yüzde 20’lik artışla 15 bin TL olarak belirleneceği kanaatindeyiz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/karti-olmayan-da-uymak-zorunda-7-bin-lira-uzeri-odemelerde-yeni-donemin-detaylari-belli-oldu-1089734701.html
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emekli maaşı, emekli, emekli zammı, enflasyon, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
emekli maaşı, emekli, emekli zammı, enflasyon, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2 rakam ön plana çıktı
Ekim ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi. Ekim ayı enflasyon rakamlarının 4 Kasım pazartesi günü belli olmasıyla 4 aylık enflasyon farkı netleşecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? SGK uzmanı en düşük emekli maaşı tahminlerini açıkladı.
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkı netleşti. Önümüzdeki hafta pazartesi (4 Kasım) ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Yıl sonu zam farkının belli olmasına son 2 veri kalacak. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliler yıl sonunda ne kadar enflasyon farkı alacak?
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Eylül ayı itibarıyla emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkı yüzde 8.92 olarak belirlendi. Eğer yıl sonuna kadar her ay için enflasyon yüzde 1 artarsa bu durumda fark yüzde 12.22 olacaktır.
Eğer sonraki süreçte aylık enflasyon her ay için yüzde 2 çıkarsa bu durumda emeklilerin alacağı yıl sonu enflasyon farkı yüzde 15.59 olacaktır.
Yıl sonuna kadar her ay için enflasyon yüzde 3 olarak gerçekleşirse bu durumda enflasyon farkı yüzde 19.32 olarak maaşlara yansıyacaktır.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli aylığı halihazırda 12 bin 500 TL’dir. Buradaki taban aylığın 14 bin TL ile 15 bin TL arasına yükseleceğini tahmin ediyorum. Kök aylığı düşük olanlar için sıfır zam riski devam etmektedir. Bu konuda hükümet cephesinin bir iyileştirme yapacağı kanaatindeyim.”
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş ise en düşük emekli maaşı tahminini şöyle paylaştı:
"Ekonomi yönetimi yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 41.5’e yükseldiğini açıkladı. Enflasyon hedefin biraz daha üzerinde gerçekleşebilir. Bu da yıl sonu için yaklaşık yüzde 17-20 aralığında bir maaş artışı anlamına geliyor. Bunun üzerinde bir refah payı artışı yapılmasını çok fazla olasılık dahilinde görmüyoruz.
Emekli maaşlarında açıklanan enflasyon oranında bir artış söz konusu olacaktır. En düşük emekli maaşının ise enflasyondaki artışa paralel olarak yüzde 20’lik artışla 15 bin TL olarak belirleneceği kanaatindeyiz.”