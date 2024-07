https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/adele-muzige-uzun-bir-ara-veriyor-1085936394.html

Adele, müziğe 'uzun bir ara' veriyor

Adele, müziğe 'uzun bir ara' veriyor

"Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" hitleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Adele müziğe ara vereceğini açıkladı.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla 2008 yılında ilk stüdyo albümü "19"la hayatımıza giren İngiliz şarkıcı Adele, müzik kariyerine ara vereceğini açıkladı.İngiliz şarkıcı, Las Vegas'taki "Weekends With Adele" adlı gösterisinin ardından bir süre sahnelere ara verecek.Yakın zamanda albüm çıkarmayı planlamadığını söyleyen yıldız "Yeni şarkı yapmak gibi bir niyetim yok. Bu gösterilerin ardından uzun bir ara vermeyi planlıyorum" dedi.Adele "Başka yaratıcı şeyler yapmak istiyorum, en azından bir süreliğine" diye ekledi.2022'nin son aylarından beri Las Vegas'ta konser veren şarkıcı, 23 Kasım'da son konserini verecek. Adele, 2-3-9-10 tarihlerinde ise Münih'te özel bir konser serisinde müzikseverlerle buluşacak.Öte yandan, şarkıcının Londra'ya taşınma kararı aldığı iddia edilmişti. Uzun bir süredir Las Vegas'ta konser serisine devam eden şarkıcı, Londra'ya geri dönecek.

