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Adele, müziğe 'uzun bir ara' veriyor
Adele, müziğe 'uzun bir ara' veriyor
Sputnik Türkiye
"Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" hitleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Adele müziğe ara vereceğini açıkladı. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T13:49+0300
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Güçlü sesi ve şarkılarıyla 2008 yılında ilk stüdyo albümü "19"la hayatımıza giren İngiliz şarkıcı Adele, müzik kariyerine ara vereceğini açıkladı.İngiliz şarkıcı, Las Vegas'taki "Weekends With Adele" adlı gösterisinin ardından bir süre sahnelere ara verecek.Yakın zamanda albüm çıkarmayı planlamadığını söyleyen yıldız "Yeni şarkı yapmak gibi bir niyetim yok. Bu gösterilerin ardından uzun bir ara vermeyi planlıyorum" dedi.Adele "Başka yaratıcı şeyler yapmak istiyorum, en azından bir süreliğine" diye ekledi.2022'nin son aylarından beri Las Vegas'ta konser veren şarkıcı, 23 Kasım'da son konserini verecek. Adele, 2-3-9-10 tarihlerinde ise Münih'te özel bir konser serisinde müzikseverlerle buluşacak.Öte yandan, şarkıcının Londra'ya taşınma kararı aldığı iddia edilmişti. Uzun bir süredir Las Vegas'ta konser serisine devam eden şarkıcı, Londra'ya geri dönecek.
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adele, müzik, ingiliz
adele, müzik, ingiliz

Adele, müziğe 'uzun bir ara' veriyor

13:49 17.07.2024
© AFP 2023Adele
Adele - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AFP 2023
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"Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" hitleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Adele müziğe ara vereceğini açıkladı.
Güçlü sesi ve şarkılarıyla 2008 yılında ilk stüdyo albümü "19"la hayatımıza giren İngiliz şarkıcı Adele, müzik kariyerine ara vereceğini açıkladı.
İngiliz şarkıcı, Las Vegas'taki "Weekends With Adele" adlı gösterisinin ardından bir süre sahnelere ara verecek.
Yakın zamanda albüm çıkarmayı planlamadığını söyleyen yıldız "Yeni şarkı yapmak gibi bir niyetim yok. Bu gösterilerin ardından uzun bir ara vermeyi planlıyorum" dedi.
Adele "Başka yaratıcı şeyler yapmak istiyorum, en azından bir süreliğine" diye ekledi.
2022'nin son aylarından beri Las Vegas'ta konser veren şarkıcı, 23 Kasım'da son konserini verecek. Adele, 2-3-9-10 tarihlerinde ise Münih'te özel bir konser serisinde müzikseverlerle buluşacak.
Öte yandan, şarkıcının Londra'ya taşınma kararı aldığı iddia edilmişti. Uzun bir süredir Las Vegas'ta konser serisine devam eden şarkıcı, Londra'ya geri dönecek.
Volkan Konak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
YAŞAM
Volkan Konak 'müziği bıraktı' tartışmasına açıklık getirdi
29 Ocak, 16:04
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