Denizli'de orman yangınında dördüncü gün: 'Yangın bölgesindeki ağaçların yüzde 90'ı hayatına devam edecek'
21:24 28.10.2024 (güncellendi: 21:26 28.10.2024)
© İHA / BURAK İLEMİN - FADIL KÖSEDAĞ-AW317879Denizli'de yangın
© İHA / BURAK İLEMİN - FADIL KÖSEDAĞ-AW317879
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Denizli'de 4 gündür devam eden orman yangının ilişkin açıklama yapan Orman Genel Müdürü Karacabey "Yangın bölgesindeki ağaçların yüzde 90'ı hayatına devam edecek” dedi. Karacabey, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği iddialarını yalanladı.
Denizli'de 24 Ekim Perşembe günü başlayan orman yangını devam ediyor. Havadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangınla ilgili Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu.
Karacabey, 24 Ekim günü meydana gelen orman yangınına 13 dakikada ilk müdahalenin gerçekleştiğini ve arazinin sarp ve kayalık olmasının karadan müdahaleyi engellediğini ifade etti.
Karacabey, 24 Ekim günü meydana gelen orman yangınına 13 dakikada ilk müdahalenin gerçekleştiğini ve arazinin sarp ve kayalık olmasının karadan müdahaleyi engellediğini ifade etti.
İş makineleri ile yapılan çalışmalar sonucu 7 ayrı noktadan yangın bölgesine yol açıldığını ifade eden Bekir Karacabey, açılan yollardan arazözlerin yangına müdahale etmeye başladığını belirtti.
Ağaçlarda yanma olmadığını ve yanan bölgedeki ağaçların yaklaşık yüzde 90'ının hayatına devam edebileceğini söyleyen Karacabey konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Bölgedeki ağaç türleri kabuğu kalın olan ara çam olması sebebiyle ağaçların tepelerinde yanma olmadığı için yüzde 80-90 ağaçların hayatını devam ettirebileceğini ifade etmek istiyorum. Her tür olumsuzluğa rağmen geceli gündüzlü arkadaşlarımızla birlikte biz yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol açma çalışmaları, şu an için iyiye giden çalışmaları daha iyiye götürmektedir. Bir an önce kontrol altına alabilmek için yol yapım çalışmalarıyla birlikte arazözlerimizden hortum çekerek bu yollardan faydalanıp bu yangını kontrol altına almak istiyoruz.
Sosyal medyada yer alan yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği yönündeki paylaşımlara yanıt veren Orman Genel Müdürü Karacabey, “Şu an için sahanın tamamındaki ağaçlar yanmadı. Sahanın tümü yanmadığı için rakam vermek zor fakat 400 hektara yakın alan. Bu noktada açıklamayı yapmaya özellikle karar verdik. Çünkü bu nokta yangına en yakın olan mahalle. Biz yangının yerleşim yerini tehdit etmediğini özellikle vurgulamak istedik” dedi.
Açıklamalarda bulunan Vali Coşkun, hava şartlarının özellikle nem noktasında ve diğer hususlarda biraz sıkıntılı olduğunu ancak tüm bunlara rağmen olumlu çalışmalar ile birlikte önümüzdeki süreçte yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.