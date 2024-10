Denizli'de orman yangınında dördüncü gün: 'Yangın bölgesindeki ağaçların yüzde 90'ı hayatına devam edecek'

“Bölgedeki ağaç türleri kabuğu kalın olan ara çam olması sebebiyle ağaçların tepelerinde yanma olmadığı için yüzde 80-90 ağaçların hayatını devam ettirebileceğini ifade etmek istiyorum. Her tür olumsuzluğa rağmen geceli gündüzlü arkadaşlarımızla birlikte biz yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol açma çalışmaları, şu an için iyiye giden çalışmaları daha iyiye götürmektedir. Bir an önce kontrol altına alabilmek için yol yapım çalışmalarıyla birlikte arazözlerimizden hortum çekerek bu yollardan faydalanıp bu yangını kontrol altına almak istiyoruz.