https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/denizlide-orman-yangininda-dorduncu-gun-yangin-bolgesindeki-agaclarin-yuzde-90i-hayatina-devam-1089767325.html

Denizli'de orman yangınında dördüncü gün: 'Yangın bölgesindeki ağaçların yüzde 90'ı hayatına devam edecek'

Denizli'de orman yangınında dördüncü gün: 'Yangın bölgesindeki ağaçların yüzde 90'ı hayatına devam edecek'

Sputnik Türkiye

Denizli'de 4 gündür devam eden orman yangının ilişkin açıklama yapan Orman Genel Müdürü Karacabey "Yangın bölgesindeki ağaçların yüzde 90'ı hayatına devam... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T21:24+0300

2024-10-28T21:24+0300

2024-10-28T21:26+0300

türkiye

orman yangını

denizli

ağaç

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Denizli'de 24 Ekim Perşembe günü başlayan orman yangını devam ediyor. Havadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangınla ilgili Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu. Karacabey, 24 Ekim günü meydana gelen orman yangınına 13 dakikada ilk müdahalenin gerçekleştiğini ve arazinin sarp ve kayalık olmasının karadan müdahaleyi engellediğini ifade etti.İş makineleri ile yapılan çalışmalar sonucu 7 ayrı noktadan yangın bölgesine yol açıldığını ifade eden Bekir Karacabey, açılan yollardan arazözlerin yangına müdahale etmeye başladığını belirtti. Ağaçlarda yanma olmadığını ve yanan bölgedeki ağaçların yaklaşık yüzde 90'ının hayatına devam edebileceğini söyleyen Karacabey konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:Sosyal medyada yer alan yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği yönündeki paylaşımlara yanıt veren Orman Genel Müdürü Karacabey, “Şu an için sahanın tamamındaki ağaçlar yanmadı. Sahanın tümü yanmadığı için rakam vermek zor fakat 400 hektara yakın alan. Bu noktada açıklamayı yapmaya özellikle karar verdik. Çünkü bu nokta yangına en yakın olan mahalle. Biz yangının yerleşim yerini tehdit etmediğini özellikle vurgulamak istedik” dedi.Açıklamalarda bulunan Vali Coşkun, hava şartlarının özellikle nem noktasında ve diğer hususlarda biraz sıkıntılı olduğunu ancak tüm bunlara rağmen olumlu çalışmalar ile birlikte önümüzdeki süreçte yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/denizlide-orman-yangini-dort-gundur-suruyor-ekipler-havadan-ve-karadan-mudahale-ediyor-1089750376.html

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