https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/denizlide-orman-yangini-dort-gundur-suruyor-ekipler-havadan-ve-karadan-mudahale-ediyor-1089750376.html

Denizli'de orman yangını dört gündür sürüyor: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Denizli'de orman yangını dört gündür sürüyor: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Denizli'de 24 Ekim'de sarp ve kayalık bölgede başlayan yangın sürüyor. Bölge şartları nedeniyle ekipler yangına zorlukla müdahale edebiliyor. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T13:35+0300

2024-10-28T13:35+0300

2024-10-28T13:35+0300

türkiye

denizli

orman yangını

orman genel müdürlüğü

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Türkiye, orman yangınlarıyla on binlerce metrekarelik ormanlık alanını kaybederken bir kötü haber de Denizli'den geldi. Denizli'de bin metrenin üzerinde rakıma sahip sarp ve kayalık alanda 24 Ekim'de başlayan orman yangını hala devam ediyor. Dik yamaçlar yüzünden yangın helikopterleri bölgeye zorlukla ulaşırken, yol olmadığı için personel yangın alanına yürüyerek erişmeye çalışıyor. Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda sarp ve kayalık arazide etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, bin 23 personel, 12 ilk müdahale aracı, 22 iş makinesi ve 67 arazöz çalışma sürdürüyor.Ekipler arazi şartlarına karşı mücadele ediyorYangının bin metrenin üzerinde rakıma sahip bölgede etkisini sürdürmesi nedeniyle arazi şartlarına karşı mücadele veriliyor. Helikopterler, dik yamaçlar üzerinde yaklaşma imkanı bulduğu bölgelerde yangına su atışı yaparken, yer ekipleri de iş makineleri ve el aletleriyle yangının yayılım alanında şeritler açmaya çalışıyor. Ekipler, bazı bölgelerde yolun olmaması nedeniyle alevlere ulaşmak için uzun yürüyüşler yapıyor.Gönüllülerle birlikte mücadeleTavas ilçesi Çakıroluk mevkisine doğru ilerleyen yangının önüne geçmek için yürütülen çalışmalara çok sayıda jandarma ve belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler de katılıyor. Yangında yerleşim alanlarıyla ilgili bir tehdidin söz konusu olmadığı belirtildi. Öte yandan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de kente gelerek ilgililerden yangınla ilgili bilgi aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/ogm-denizlide-devam-eden-yangina-6-helikopter-25-arazoz-8-is-makinesi-ve-toplam-715-personelle-1089710381.html

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denizli, orman yangını, orman genel müdürlüğü