https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/avrupada-gaz-ocaklarindan-yayilan-zehirli-gaz-yilda-40-bin-cana-mal-oluyor-1089739520.html
Avrupa'da gaz ocaklarından yayılan zehirli gaz, yılda 40 bin cana mal oluyor
Avrupa'da gaz ocaklarından yayılan zehirli gaz, yılda 40 bin cana mal oluyor
Sputnik Türkiye
İspanya'dan bilim insanlarının yaptığı bilimsel çalışmaya göre Avrupa'da her yıl 40 bin kişi, gaz ocaklarından çıkan zehirli gazlar sebebiyle hayatını... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T10:45+0300
2024-10-28T10:45+0300
2024-10-28T10:45+0300
dünya
kirlilik
gaz ocakları
nitrojen dioksit
zehirli gaz
avrupa
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Avrupa'da evlerde kullanılan gaz ocaklarının yemek pişirme sırasında yaydıkları zehirli nitrojen dioksit ve diğer gazlar sebebiyle her yıl yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybediyor. Valencia Üniversitesi ve Jaume I Üniversitesi'nden (UJI) bilim insanları, yaptıkları çalışma sonucunda gaz ocaklarının yaydıkları zehirli gazlar sebebiyle ortalama olarak bir insanın ömründen yaklaşık iki yıl çalıyor.Gerçek rakamlar daha fazla olabilirBilimsel çalışma sonucunda her yıl Avrupa Birliği'nde 36 bin 31 kişi, İngiltere'de ise 3 bin 928 kişi gaz ocaklarından yayılan nitrojen dioksiti (NO2) sebebiyle hayatını kaybediyor. Araştırmacılar, çalışmalarında karbon monoksit ve benzeri gazları dikkate almadıklarını sadece nitrojen dioksiti (NO2) baz aldıklarını ifade ederek gerçek rakamların daha fazla olduğunu vurguluyor. AB'de her üç haneden biri gazlı ocakla yemek pişiriyor, bu oran İngiltere'de yüzde 54'e, İtalya, Hollanda, Romanya ve Macaristan'da ise yüzde 60'ın üzerine çıkıyor. İspanyol bilim insanları, gazlı yemek pişirirken iç ve dış ortam hava kirliliği arasındaki oranları hesapladı ve nitrojen dioksitin iç ortam maruziyetinin haritasını çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/hava-kirliligi-hem-bedenimizi-hem-duygu-durumumuzu-bozuyor-mutsuzlugu-ve-stresi-tetikliyor-1087723762.html
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kirlilik, gaz ocakları, nitrojen dioksit, zehirli gaz, avrupa
kirlilik, gaz ocakları, nitrojen dioksit, zehirli gaz, avrupa
Avrupa'da gaz ocaklarından yayılan zehirli gaz, yılda 40 bin cana mal oluyor
İspanya'dan bilim insanlarının yaptığı bilimsel çalışmaya göre Avrupa'da her yıl 40 bin kişi, gaz ocaklarından çıkan zehirli gazlar sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu rakam trafik kazalarından ölenlerin sayısının iki katı.
Avrupa'da evlerde kullanılan gaz ocaklarının yemek pişirme sırasında yaydıkları zehirli nitrojen dioksit ve diğer gazlar sebebiyle her yıl yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybediyor. Valencia Üniversitesi ve Jaume I Üniversitesi'nden (UJI) bilim insanları, yaptıkları çalışma sonucunda gaz ocaklarının yaydıkları zehirli gazlar sebebiyle ortalama olarak bir insanın ömründen yaklaşık iki yıl çalıyor.
Gerçek rakamlar daha fazla olabilir
Bilimsel çalışma sonucunda her yıl Avrupa Birliği'nde 36 bin 31 kişi, İngiltere'de ise 3 bin 928 kişi gaz ocaklarından yayılan nitrojen dioksiti (NO2) sebebiyle hayatını kaybediyor. Araştırmacılar, çalışmalarında karbon monoksit ve benzeri gazları dikkate almadıklarını sadece nitrojen dioksiti (NO2) baz aldıklarını ifade ederek gerçek rakamların daha fazla olduğunu vurguluyor.
AB'de her üç haneden biri gazlı ocakla yemek pişiriyor, bu oran İngiltere'de yüzde 54'e, İtalya, Hollanda, Romanya ve Macaristan'da ise yüzde 60'ın üzerine çıkıyor. İspanyol bilim insanları, gazlı yemek pişirirken iç ve dış ortam hava kirliliği arasındaki oranları hesapladı ve nitrojen dioksitin iç ortam maruziyetinin haritasını çıkardı.