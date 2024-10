https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/avrupada-gaz-ocaklarindan-yayilan-zehirli-gaz-yilda-40-bin-cana-mal-oluyor-1089739520.html

Avrupa'da gaz ocaklarından yayılan zehirli gaz, yılda 40 bin cana mal oluyor

Avrupa'da gaz ocaklarından yayılan zehirli gaz, yılda 40 bin cana mal oluyor

Sputnik Türkiye

İspanya'dan bilim insanlarının yaptığı bilimsel çalışmaya göre Avrupa'da her yıl 40 bin kişi, gaz ocaklarından çıkan zehirli gazlar sebebiyle hayatını... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T10:45+0300

2024-10-28T10:45+0300

2024-10-28T10:45+0300

dünya

kirlilik

gaz ocakları

nitrojen dioksit

zehirli gaz

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1c/1089739969_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_9aa39d3f80dd376e24c56c418574a124.jpg

Avrupa'da evlerde kullanılan gaz ocaklarının yemek pişirme sırasında yaydıkları zehirli nitrojen dioksit ve diğer gazlar sebebiyle her yıl yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybediyor. Valencia Üniversitesi ve Jaume I Üniversitesi'nden (UJI) bilim insanları, yaptıkları çalışma sonucunda gaz ocaklarının yaydıkları zehirli gazlar sebebiyle ortalama olarak bir insanın ömründen yaklaşık iki yıl çalıyor.Gerçek rakamlar daha fazla olabilirBilimsel çalışma sonucunda her yıl Avrupa Birliği'nde 36 bin 31 kişi, İngiltere'de ise 3 bin 928 kişi gaz ocaklarından yayılan nitrojen dioksiti (NO2) sebebiyle hayatını kaybediyor. Araştırmacılar, çalışmalarında karbon monoksit ve benzeri gazları dikkate almadıklarını sadece nitrojen dioksiti (NO2) baz aldıklarını ifade ederek gerçek rakamların daha fazla olduğunu vurguluyor. AB'de her üç haneden biri gazlı ocakla yemek pişiriyor, bu oran İngiltere'de yüzde 54'e, İtalya, Hollanda, Romanya ve Macaristan'da ise yüzde 60'ın üzerine çıkıyor. İspanyol bilim insanları, gazlı yemek pişirirken iç ve dış ortam hava kirliliği arasındaki oranları hesapladı ve nitrojen dioksitin iç ortam maruziyetinin haritasını çıkardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/hava-kirliligi-hem-bedenimizi-hem-duygu-durumumuzu-bozuyor-mutsuzlugu-ve-stresi-tetikliyor-1087723762.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kirlilik, gaz ocakları, nitrojen dioksit, zehirli gaz, avrupa