Hava kirliliği, hem bedenimizi hem duygu durumumuzu bozuyor, mutsuzluğu ve stresi tetikliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Homeros kimdir?
07:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
08:46
62 dk
YERİ VE ZAMANI
Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’
10:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
İŞKUR'un yeni çalışma planı tartışma çıkardı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Masada bırakılan çöpe kişi başı 40 bin lira ceza
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bugün ilköğretimin tarihçesi ile başlayıp, dünyadan eğitim sistemi örnekleri ile devam edeceğiz.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TGB Genel Sekreteri anlatıyor: ABD askerinin başına nasıl çuval geçirildi?
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
16:10
12 dk
SESLİ HABER
Biden: Gizli Servis gitmeme izin vermiyor
16:38
1 dk
SESLİ HABER
Amerika'da 14 yaşındaki saldırgan lisede katliam yaptı
16:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın istifası kabul edildi
17:11
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
17:23
8 dk
SESLİ HABER
Alman polisi silahlı şüpheliyi vurdu
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yapay zekadaki son gelişmeler
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
15:10
9 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
15:40
6 dk
SESLİ HABER
Japon casus Belarus'ta yakalandı: Bilgileri ABD'ye ve Ukrayna'ya verdi
15:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu
17:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/hava-kirliligi-hem-bedenimizi-hem-duygu-durumumuzu-bozuyor-mutsuzlugu-ve-stresi-tetikliyor-1087723762.html
Hava kirliliği, hem bedenimizi hem duygu durumumuzu bozuyor, mutsuzluğu ve stresi tetikliyor
Hava kirliliği, hem bedenimizi hem duygu durumumuzu bozuyor, mutsuzluğu ve stresi tetikliyor
Sputnik Türkiye
Hava kirliliğinin beynin duyguları kontrol eden merkezlerinde bazı olumsuz değişikliklere neden olduğu, moral bozukluğundan ruhsal rahatsızlıklara kadar... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T11:48+0300
2024-09-06T11:48+0300
yaşam
hava kirliliği
stanford üniversitesi
araştırma
depresyon
bülent tutluoğlu
ruh sağlığı
stres
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/06/1078119610_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83696293fcac67549e5d0b2ba8f4c109.jpg
Hava kirliliğinin insanların duygusal durumlarında neden olabileceği değişiklikleri araştıran Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, yaklaşık 1 yıl boyunca, 18-89 yaş aralığındaki 150 kişinin günlük duygusal durumlarını ve hava kalitesi ölçümlerini analiz etti.Duygu durumunun yüzde 97'si hava kirliliği verileriyle ilişkiliAraştırmaya katılanlara her günün sonunda 20 ayrı duygu konusunda sorular soruldu. Yerel hava kalitesi izleme cihazlarından elde edilen verilerin kullanıldığı çalışmada istatistiksel modellerle yapılan analizde, bireylerin duygusal durumlarının yaşadıkları bölgedeki hava kirliliği konsantrasyonları karşısında nasıl dalgalandığı incelendi.Elde edilen sonuçlara göre, duygu durumunun yüzde 97'sinin hava kirliliği verileriyle ilişkili olduğu, hava kirliliğinin normalden yüksek olduğu günlerde bireylerin duygusal uyarılma düzeylerinin normalden düşük olduğu ortaya konuldu. Ayrıca hava kirliliğindeki her bir birim artışın, uyarılma seviyelerini yüzde 0,01 azalttığı belirlendi.'Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde insanlar mutsuz ve stresli' Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Yıldız, "Hava kirliliğinin stresi artırdığı, konsantrasyonu bozduğu, kişiyi duygusal olarak daha hassas yaptığı, birtakım psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklara zemin hazırladığı daha önceki çalışmalarda gösterilmişti. Bunun yanında hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde insanların daha mutsuz ve stresli oldukları da bilinen bir gerçek." dedi.'İnsan psikolojisini etkileme olasılığı çok yüksek'Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, kirli havanın, ruh sağlığı açısından tek başına neden olarak gösterilemeyeceğini, ancak psikolojik rahatsızlıklara yatkınlığı bulunan kişilerde daha fazla bir depresyon haline ya da var olan psikolojik problemlerin artmasına yol açabileceğini dile getirdi. Aşırı doğa olaylarının insanlar üzerinde kaygı yarattığından ve genel psikolojinin bozulmasına yol açtığından bahseden Tutluoğlu, "Kirli havayı zaten bir tabaka halinde puslu olarak görebiliyoruz, net bir havada insan psikolojisi daha iyi oluyor, kirli ve puslu bir havada insan kendini daha kötü hissedebiliyor." diye konuştu.Havada bulunan kirleticilere değinen Tutluoğlu, şu değerlendirmeleri paylaştı:Sanayinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanları uyardıTutluoğlu, sanayi bölgelerinde havada, partikül madde, kükürtdioksit, karbonmonoksit, nitrojen oksit gibi genel kirleticilerin dışında kimyasal maddelerin solunmasının da söz konusu olduğunu, bu nedenle özellikle sanayinin yoğun olduğu bölgelerdeki kişilerin psikolojisinin daha da olumsuz etkilenebileceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/sabah-yorgun-uyananlar-dikkat-nedenlerini-aciklayarak-dinc-kalkmanin-yollarini-tek-tek-anlatti-1087255907.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/06/1078119610_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_143b3be1827ec6c6969d8ecf80fcd350.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava kirliliği, stanford üniversitesi, araştırma, depresyon, bülent tutluoğlu, ruh sağlığı, stres
hava kirliliği, stanford üniversitesi, araştırma, depresyon, bülent tutluoğlu, ruh sağlığı, stres

Hava kirliliği, hem bedenimizi hem duygu durumumuzu bozuyor, mutsuzluğu ve stresi tetikliyor

11:48 06.09.2024
© AA / Fatemeh BahramiTahran'da hava kirliliği
Tahran'da hava kirliliği - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AA / Fatemeh Bahrami
Abone ol
Hava kirliliğinin beynin duyguları kontrol eden merkezlerinde bazı olumsuz değişikliklere neden olduğu, moral bozukluğundan ruhsal rahatsızlıklara kadar etkisinin bulunduğu ortaya konuldu.
Hava kirliliğinin insanların duygusal durumlarında neden olabileceği değişiklikleri araştıran Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, yaklaşık 1 yıl boyunca, 18-89 yaş aralığındaki 150 kişinin günlük duygusal durumlarını ve hava kalitesi ölçümlerini analiz etti.

Duygu durumunun yüzde 97'si hava kirliliği verileriyle ilişkili

Araştırmaya katılanlara her günün sonunda 20 ayrı duygu konusunda sorular soruldu. Yerel hava kalitesi izleme cihazlarından elde edilen verilerin kullanıldığı çalışmada istatistiksel modellerle yapılan analizde, bireylerin duygusal durumlarının yaşadıkları bölgedeki hava kirliliği konsantrasyonları karşısında nasıl dalgalandığı incelendi.
Elde edilen sonuçlara göre, duygu durumunun yüzde 97'sinin hava kirliliği verileriyle ilişkili olduğu, hava kirliliğinin normalden yüksek olduğu günlerde bireylerin duygusal uyarılma düzeylerinin normalden düşük olduğu ortaya konuldu. Ayrıca hava kirliliğindeki her bir birim artışın, uyarılma seviyelerini yüzde 0,01 azalttığı belirlendi.

'Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde insanlar mutsuz ve stresli'

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Yıldız, "Hava kirliliğinin stresi artırdığı, konsantrasyonu bozduğu, kişiyi duygusal olarak daha hassas yaptığı, birtakım psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklara zemin hazırladığı daha önceki çalışmalarda gösterilmişti. Bunun yanında hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde insanların daha mutsuz ve stresli oldukları da bilinen bir gerçek." dedi.
Yıldız, hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanların, özellikle de çocuk ve ergenlerin ileride oluşabilecek ruhsal rahatsızlıklar açısından daha fazla risk altında olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Hava kirliliğinin olduğu bölgelerdeki kişilerde beynin duyguları kontrol eden merkezlerinde bazı olumsuz değişiklikler saptandı. Hava kirliliği vücudun strese dayanıklılığını azaltarak ve duygusal yanıtları bozarak ruhsal rahatsızlıkların oluşmasına dolaylı olarak katkıda bulunuyor." diye konuştu.

'İnsan psikolojisini etkileme olasılığı çok yüksek'

Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, kirli havanın, ruh sağlığı açısından tek başına neden olarak gösterilemeyeceğini, ancak psikolojik rahatsızlıklara yatkınlığı bulunan kişilerde daha fazla bir depresyon haline ya da var olan psikolojik problemlerin artmasına yol açabileceğini dile getirdi.
Aşırı doğa olaylarının insanlar üzerinde kaygı yarattığından ve genel psikolojinin bozulmasına yol açtığından bahseden Tutluoğlu, "Kirli havayı zaten bir tabaka halinde puslu olarak görebiliyoruz, net bir havada insan psikolojisi daha iyi oluyor, kirli ve puslu bir havada insan kendini daha kötü hissedebiliyor." diye konuştu.
Havada bulunan kirleticilere değinen Tutluoğlu, şu değerlendirmeleri paylaştı:

Hava kirleticiler yüksek konsantrasyonda ölüme dahi götürebilen ciddi etkiler oluştururken düşük konsantrasyonda insanlarda moral bozukluğu, düşük enerji gibi tepkilere yol açabiliyor."

Sanayinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanları uyardı

Tutluoğlu, sanayi bölgelerinde havada, partikül madde, kükürtdioksit, karbonmonoksit, nitrojen oksit gibi genel kirleticilerin dışında kimyasal maddelerin solunmasının da söz konusu olduğunu, bu nedenle özellikle sanayinin yoğun olduğu bölgelerdeki kişilerin psikolojisinin daha da olumsuz etkilenebileceğini vurguladı.
Uyku, uyuyan kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2024
YAŞAM
Sabah yorgun uyananlar dikkat: Uzmanı nedenlerini açıklayarak dinç kalkmanın yollarını tek tek anlattı
26 Ağustos, 08:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала