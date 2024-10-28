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Abdulkadir Selvi: Meğer PKK değil DEM silah bırakmak istemiyormuş
Abdulkadir Selvi: Meğer PKK değil DEM silah bırakmak istemiyormuş
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Abdulkadir Selvi Bahçeli'nin çağrısının ardından oluşan siyasi atmosferi değerlendirdi. Selvi DEM Parti'nin açıklamalarını yorumladı ve "DEM Parti silah... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
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Abdulkadir Selvi MHP lideri Bahçeli'nin Meclis'teki Öcalan açıklamasının ardından DEM PArti'nin tavrını eleştirdi ve "DEM Parti’nin açıklamasını görünce ‘biz yanlış yapmışız, meğer PKK değil DEM Parti silah bırakmak istemiyormuş’ diye düşünmeden edemedim" dedi.Hürriyet yazarı Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, "Devlet Bahçeli’nin Türk-Kürt kardeşliğine ilişkin tarihi açıklamalar yaptığı bir günde DEM Parti’den sürece zarar veren bir açıklama geldi. Siyaset sorumlu olmayı gerektirir. Türkiye’nin yeni bir sürecin kapısını araladığı bir dönemde DEM Parti’ye düşen görev PKK’nın taleplerini gündeme getirmek değil, tam aksine yeni sürece ilişkin bir perspektif sunmak olmalıydı. Ama DEM, üstenci bir dille hırçın, şımarık bir uslupla yaptığı açıklama ile siyaseten güçleneceğini sanıyor. Ama yanılıyor. İradesini Kandil’e teslim ederek yeni sürecin önemli bir aktörü olma fırsatını elinin tersiyle itiyorlar. Hani Öcalan’ın iradesi iradenizdi?" diye sordu.'Barış sürecinde tarihi rol oynamak DEM Parti’nin siyaseten güçlenmesinin yolunu açar'Selvi, DEM Parti'nin bundan sonra atacağı adımların tarihi nitelikte olabileceğinin altını çizdi ve şunları ekledi:
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öcalan silah bırakma, pkk sila bırakma, bahçeli öcalan açıklama, dem parti açıklama, dem parti öcalan açıklama

Abdulkadir Selvi: Meğer PKK değil DEM silah bırakmak istemiyormuş

09:40 28.10.2024
© AADEM Parti
DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
© AA
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Abdulkadir Selvi Bahçeli'nin çağrısının ardından oluşan siyasi atmosferi değerlendirdi. Selvi DEM Parti'nin açıklamalarını yorumladı ve "DEM Parti silah bırakmak istemiyormuş’ diye düşünmeden edemedim" dedi.
Abdulkadir Selvi MHP lideri Bahçeli'nin Meclis'teki Öcalan açıklamasının ardından DEM PArti'nin tavrını eleştirdi ve "DEM Parti’nin açıklamasını görünce ‘biz yanlış yapmışız, meğer PKK değil DEM Parti silah bırakmak istemiyormuş’ diye düşünmeden edemedim" dedi.
Hürriyet yazarı Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, "Devlet Bahçeli’nin Türk-Kürt kardeşliğine ilişkin tarihi açıklamalar yaptığı bir günde DEM Parti’den sürece zarar veren bir açıklama geldi. Siyaset sorumlu olmayı gerektirir. Türkiye’nin yeni bir sürecin kapısını araladığı bir dönemde DEM Parti’ye düşen görev PKK’nın taleplerini gündeme getirmek değil, tam aksine yeni sürece ilişkin bir perspektif sunmak olmalıydı. Ama DEM, üstenci bir dille hırçın, şımarık bir uslupla yaptığı açıklama ile siyaseten güçleneceğini sanıyor. Ama yanılıyor. İradesini Kandil’e teslim ederek yeni sürecin önemli bir aktörü olma fırsatını elinin tersiyle itiyorlar. Hani Öcalan’ın iradesi iradenizdi?" diye sordu.
bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
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'Barış sürecinde tarihi rol oynamak DEM Parti’nin siyaseten güçlenmesinin yolunu açar'

Selvi, DEM Parti'nin bundan sonra atacağı adımların tarihi nitelikte olabileceğinin altını çizdi ve şunları ekledi:
Oysa IRA sorununun çözümünde Sinn Fein ve onun lideri Gerry Adams tarihi bir rol oynamıştı. Yine ETA sorununun çözümünde müzakereleri siyasetçiler yönetmişti. Ama DEM Parti bu süreçte tarihi bir rol üstlenmek yerine Kandil’in sözcülüğünü yapmayı tercih ediyor. Oysa barış sürecinde tarihi rol oynamak DEM Parti’nin siyaseten güçlenmesinin yolunu açar. Çözüm sürecinde oynadığı rol HDP’nin 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 12.5 oy oranı ve 80 milletvekili ile Meclis’e girmesini sağladı. Ama teröre destek verdikleri zaman yüzde 8’e kadar gerilediler. DEM Parti’nin açıklamasını görünce ‘biz yanlış yapmışız, meğer PKK değil DEM Parti silah bırakmak istemiyormuş’ diye düşünmeden edemedim.
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