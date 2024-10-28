https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/abdulkadir-selvi-meger-pkk-degil-dem-silah-birakmak-istemiyormus-1089736989.html

Abdulkadir Selvi: Meğer PKK değil DEM silah bırakmak istemiyormuş

Abdulkadir Selvi: Meğer PKK değil DEM silah bırakmak istemiyormuş

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi Bahçeli'nin çağrısının ardından oluşan siyasi atmosferi değerlendirdi. Selvi DEM Parti'nin açıklamalarını yorumladı ve "DEM Parti silah... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T09:40+0300

2024-10-28T09:40+0300

2024-10-28T09:40+0300

politika

dem parti

abdullah öcalan

pkk

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

silah bırakma

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Abdulkadir Selvi MHP lideri Bahçeli'nin Meclis'teki Öcalan açıklamasının ardından DEM PArti'nin tavrını eleştirdi ve "DEM Parti’nin açıklamasını görünce ‘biz yanlış yapmışız, meğer PKK değil DEM Parti silah bırakmak istemiyormuş’ diye düşünmeden edemedim" dedi.Hürriyet yazarı Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, "Devlet Bahçeli’nin Türk-Kürt kardeşliğine ilişkin tarihi açıklamalar yaptığı bir günde DEM Parti’den sürece zarar veren bir açıklama geldi. Siyaset sorumlu olmayı gerektirir. Türkiye’nin yeni bir sürecin kapısını araladığı bir dönemde DEM Parti’ye düşen görev PKK’nın taleplerini gündeme getirmek değil, tam aksine yeni sürece ilişkin bir perspektif sunmak olmalıydı. Ama DEM, üstenci bir dille hırçın, şımarık bir uslupla yaptığı açıklama ile siyaseten güçleneceğini sanıyor. Ama yanılıyor. İradesini Kandil’e teslim ederek yeni sürecin önemli bir aktörü olma fırsatını elinin tersiyle itiyorlar. Hani Öcalan’ın iradesi iradenizdi?" diye sordu.'Barış sürecinde tarihi rol oynamak DEM Parti’nin siyaseten güçlenmesinin yolunu açar'Selvi, DEM Parti'nin bundan sonra atacağı adımların tarihi nitelikte olabileceğinin altını çizdi ve şunları ekledi:

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