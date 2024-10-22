Hande Fırat, Bahçeli'nin Öcalan çıkışını değerlendirdi: Konu üzerinde Mayıs'tan beri çalışan Bahçeli’nin şartları ne?

"Devlet İmralı görüşmesi yok. Politika MHP'ye ait. Bahçeli bu çağrısını en çok bölgesel krize dayandırıyor. Bu çağrıdan sonra Öcalan’ın olumlu açıklama yapacağı beklentisi var. Hayata geçmezse ne olur? MHP’ye göre Bahçeli bunu konuşmasının sonunda gösterdiği yumrukla zaten ortaya koydu. Terör örgütü Öcalan’ı dinler mi? Örgüt yapısı değişti, yabancı ve paralı savaşçı ağırlıklı bir yapı. Kandil ve örgüt ABD’nin sözünden çıkar mı? ABD yatırım yaptığı örgütün fesh edilmesine tamam der mi? ABD daha önce PKK fesh edilsin YPG/ PYD yeni bir isimle kalsın teklifinde bulunmuş, Ankara her seferinde reddetmişti. ABD seçimleri öncesi bu konu Amerika gündeminde ne kadar konuşulur?"