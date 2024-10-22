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Hande Fırat, Bahçeli'nin Öcalan çıkışını değerlendirdi: Konu üzerinde Mayıs'tan beri çalışan Bahçeli’nin şartları ne?
Hande Fırat, Bahçeli'nin Öcalan çıkışını değerlendirdi: Konu üzerinde Mayıs'tan beri çalışan Bahçeli’nin şartları ne?
Sputnik Türkiye
Hande Fırat, "DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" sözlerine ilişkin Bahçeli'nin şartlarını... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
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Hande Fırat, Bahçeli'nin Öcalan'a ilişkin "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun" çıkışını yorumladı. Bahçeli'nin şartlarını sıralayan Fırat, "Tüm terör örgütleri yani PKK PYD YPG silahları teslim edecek. Silahlar Türkiye’ye teslim edilecek. Örgüt üyeleri adalete teslim olacaklar" dedi.Bahçeli’nin şartları neler?MHP lideri Bahçeli Meclis'teki grup toplantısında "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" dedi. Hürriyet yazarı Hande Fırat, Bahçeli'nin konu üzerinde neredeyse mayıs ayından beri çalıştığını vurguladı ve şartlarını şu maddelerle açıkladı:'Öcalan’ın olumlu açıklama yapacağı beklentisi'Fırat sürece dair merak uyandıran konulara ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı:
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Hande Fırat, Bahçeli'nin Öcalan çıkışını değerlendirdi: Konu üzerinde Mayıs'tan beri çalışan Bahçeli’nin şartları ne?

17:37 22.10.2024
© AA / Raşit Aydoğanbahçeli
bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA / Raşit Aydoğan
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Hande Fırat, "DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" sözlerine ilişkin Bahçeli'nin şartlarını sıraları, "Tüm terör örgütleri yani PKK PYD YPG silahları teslim edecek. Silahlar Türkiye’ye teslim edilecek. Örgüt üyeleri adalete teslim olacaklar" dedi.
Hande Fırat, Bahçeli'nin Öcalan'a ilişkin "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun" çıkışını yorumladı. Bahçeli'nin şartlarını sıralayan Fırat, "Tüm terör örgütleri yani PKK PYD YPG silahları teslim edecek. Silahlar Türkiye’ye teslim edilecek. Örgüt üyeleri adalete teslim olacaklar" dedi.

Bahçeli’nin şartları neler?

MHP lideri Bahçeli Meclis'teki grup toplantısında "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" dedi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Bahçeli'nin konu üzerinde neredeyse mayıs ayından beri çalıştığını vurguladı ve şartlarını şu maddelerle açıkladı:
"Tüm terör örgütleri yani PKK PYD YPG silahları teslim edecek. Silahlar Türkiye’ye teslim edilecek. Örgüt üyeleri adalete teslim olacaklar."
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
POLİTİKA
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Abdullah Öcalan' çağrısı: TBMM'de terörün bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın
11:10

'Öcalan’ın olumlu açıklama yapacağı beklentisi'

Fırat sürece dair merak uyandıran konulara ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı:
"Devlet İmralı görüşmesi yok. Politika MHP'ye ait. Bahçeli bu çağrısını en çok bölgesel krize dayandırıyor. Bu çağrıdan sonra Öcalan’ın olumlu açıklama yapacağı beklentisi var. Hayata geçmezse ne olur? MHP’ye göre Bahçeli bunu konuşmasının sonunda gösterdiği yumrukla zaten ortaya koydu. Terör örgütü Öcalan’ı dinler mi? Örgüt yapısı değişti, yabancı ve paralı savaşçı ağırlıklı bir yapı. Kandil ve örgüt ABD’nin sözünden çıkar mı? ABD yatırım yaptığı örgütün fesh edilmesine tamam der mi? ABD daha önce PKK fesh edilsin YPG/ PYD yeni bir isimle kalsın teklifinde bulunmuş, Ankara her seferinde reddetmişti. ABD seçimleri öncesi bu konu Amerika gündeminde ne kadar konuşulur?"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
POLİTİKA
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Öcalan konusunda şartlı destek: 'Ne yapılacaksa TBMM'de yapılmalıdır'
14:29
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