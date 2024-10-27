https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/istifa-eden-mhp-il-baskaninin-ardindan-8-ilce-baskani-da-gorevinden-ayrildi-1089713489.html

İstifa eden MHP il başkanının ardından 8 ilçe başkanı da görevinden ayrıldı: 'Mevcut şartlarda çalışma imkanımız yok'

İstifa eden MHP il başkanının ardından 8 ilçe başkanı da görevinden ayrıldı: 'Mevcut şartlarda çalışma imkanımız yok'

Sputnik Türkiye

Burdur'da bir süre önce istifa ettiğini açıklayan MHP il başkanının yerine yapılan yeni atamanın ardından 8 ilçe başkanı daha görevinden ayrıldığını açıkladı. 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T09:49+0300

2024-10-27T09:49+0300

2024-10-27T10:18+0300

türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

abdullah öcalan

burdur

siyaset

cumhur ittifakı

istifa

toplu istifa

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2 Aralık 2022 tarihinde göreve gelen ve o tarihten beri aktif görev yapan Milliyetçi Hareket Partisi Burdur İl Başkanı Gültekin Oktay, 18 Ekim'de 'sağlık sebeplerinden dolayı istifa ettiğini' açıklamıştı. Dün partiden yapılan açıklamada Burdur İl Başkanlığına Mustafa Gün'ün getirildiği bildirildi. Yeni başkanın açıklanmasından saatler sonra ise 8 ilçe başkanı görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.'Mevcut şartlarda çalışma imkanımız yok' MHP İlçe Başkanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "MHP'nin başarısı için maddi manevi tüm gücümüzle mücadele veren biz İlçe Başkanlarının mevcut şartlarda çalışma imkanı yoktur. Bu halde görevlerimize devam etmemiz hayatın ve siyasetin olağan akışına terstir. Genel Başkanımıza, Genel Merkez yöneticilerimize sevgimizi, saygımızı muhafaza ederek ve bir ömür boyu bu sevgi ve saygı içerisinde kalarak görevlerimizden istifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.İstifa eden ilçe başkanları kimler?Ortak yazılı açıklama yaparak istifa eden ilçe başkanları şu şekilde:Merkez ilçe Başkanı Hakan Subay, Ağlasun ilçe Başkanı Mustafa Ayyıldız, Çavdır İlçe Başkanı Mustafa Çakmak, Gölhisar İlçe Başkanı Ali İhsan Vural, Karamanlı İlçe Başkanı Ömer Karagöz, Kemer İlçe Başkanı Müslüm Mete, Tefenni İlçe Başkanı Ramazan Dağdeviren ve Yeşilova İlçe Başkanı Yusuf Erkan.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/chpnin-kilicdaroglundan-parti-arabalarini-geri-istedigi-iddia-edilmisti-partiden-aciklama-geldi--1089713043.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, abdullah öcalan, burdur, siyaset, cumhur ittifakı, istifa, toplu istifa