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Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
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Bebek katilleri çetesinin erkek hemşire ağı
Bebek katilleri çetesinin erkek hemşire ağı
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün Denizli'deki yangın, Yenidoğan Çetesi'nin erkek hemşire ağı, Kuzey Kıbrıs'ta yeni doğan bir bebeğin mamasına alkol... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
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Bebek katilleri çetesinin erkek hemşire ağı
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün Denizli'deki yangın, Yenidoğan Çetesi'nin erkek hemşire ağı, Kuzey Kıbrıs'ta yeni doğan bir bebeğin mamasına alkol karıştırılarak öldürülmesi, okullarda din dersi kapsamında çocuklardan tesbih istenmesi ve Interpol tarafından aranırken Türkiye'de yakalanan İsrailli organ mafyası konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, gazeteci Hale Gönültaş, gazeteci Ulaş Barış ve Avukat Cenk Yiğiter oldu.Denizli yanıyor, herkes seyrediyorKaraca, Denizli'de 5 gündür süren yangınla ilgili son durumu bildirdi. Karaca şunları söyledi:Organ kaçakçısına sağlık şirketiGönültaş, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsrailli organ kaçakçısı Boris Wolfman'ın, 7 yıl önce Türkiye'de açtığı şirketle ilgili detayları anlattı. Gönültaş şunları söyledi:Kıbrıs'ta etil alkol dehşetiKıbrıs'ta bir hastanede yeni doğan bebeklerin mamalarına su yerine etil alkol konmuş, bir bebek hayatını kaybetmişti. Gazeteci Barış olayın ciddi bir ihmalden kaynaklandığını belirtti. Barış şu sözleri sarf etti:CİMER'e zor soruÇocuğunun okuduğu okuldaki Din Kültürü öğretmeninin çocuklardan tesbih istediğini, konu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne kimi sorular sorduğunu belirten Yiğiter ise şu ifadeleri kullandı:
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Bebek katilleri çetesinin erkek hemşire ağı

17:32 28.10.2024 (güncellendi: 20:20 28.10.2024)
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebek katilleri çetesinin erkek hemşire ağı
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün Denizli'deki yangın, Yenidoğan Çetesi'nin erkek hemşire ağı, Kuzey Kıbrıs'ta yeni doğan bir bebeğin mamasına alkol karıştırılarak öldürülmesi, okullarda din dersi kapsamında çocuklardan tesbih istenmesi ve Interpol tarafından aranırken Türkiye'de yakalanan İsrailli organ mafyası konuşuldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, gazeteci Hale Gönültaş, gazeteci Ulaş Barış ve Avukat Cenk Yiğiter oldu.

Denizli yanıyor, herkes seyrediyor

Karaca, Denizli'de 5 gündür süren yangınla ilgili son durumu bildirdi. Karaca şunları söyledi:

'Bugün yangının 5'inci günü. Havadan müdahalenin daha güçlü şekilde yapılması gerek. Yüksek bir bölgede ancak bugün Valilik'in açıklamasında 7 helikopter olduğundan bahsedildi. En az 15, 20 helikopter bulunmalı. Saha çok genişledi, Tavas ilçemizin Kızılcabölük mevkiine de yangın sıçradı. Denizli'den, dağın arka tarafına yangın sıçradı. 7 helikopter çok yetersiz, sahada karadan müdahale devam ediyor ancak kara müdahalesinde coğrafi koşullar zorluyor. Gece görüşlü yangın helikopterleri ile müdahale desteklenmediği için gece boyunca yangın gün içerisindeki sönümlenen yerlerden daha da geniş bir sahaya yayılıyor. Orman Genel Müdürlüğü ve yetkililer ile görüşüyorum. Yangının ilk çıktığı gün, bir mangal ateşi kadar cılız bir görüntüde iken, bütün ihbarlara karşın yangına, Denizli'de bir yangın söndürme helikopteri bulunmasına rağmen müdahale edilmedi. Hatta, Denizli'de bu yaz döneminde bir helikopter, mazot yetersizliğinden dolayı zorunlu iniş yapmak zorunda kalmıştı. Yani yangına ciddi ve tüm güçlerle bir müdahale söz konusu değil. Bu yangın, ilk aşamadayken o helikopter havalanıp, 3 buçuk, 4 tonluk suyu yangın yerine bıraksaydı, yangın tamamen sönecekti ama şu anda koca bir dağ cayır cayır yanıyor. Bu dağ Denizli'nin akciğerleri ve en önemli su kaynağı'

Organ kaçakçısına sağlık şirketi

Gönültaş, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsrailli organ kaçakçısı Boris Wolfman'ın, 7 yıl önce Türkiye'de açtığı şirketle ilgili detayları anlattı. Gönültaş şunları söyledi:
'Çeşitli kaynaklarla temasa geçtiğimde Boris Wolfman'ın 2017 yılı Kasım ayında Türkiye'ye geldiği hangisine ulaştım. Daha sonra da kendisi çeşitli yerlerde, çeşitli dostları ve arkadaşlarıyla sosyal medyada paylaşımlar yapmış. Örneğin 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren 12 gün boyunca Marmaris'te 5 yıldızlı otelde partneri ve iki çocuğuyla tatil yapmış. Bütün yaz boyu 5 yıldızlı otellerde, Ege ve Akdeniz'de tatil yapıyor. Kasım ayında da Türkiye'de şirketini kuruyor; Royal Innovative. Kendi adına değil, Özkan Çelik isimli bir şahıs adına kuruyor. Uluslararası sağlık turizminden organik tarıma, elmas üretiminden demir çelik ihracatına kadar pek çok alanda faaliyeti var. Hala da internet sitesi aktif, girildiğinde görülebilir. Kendi fotoğraflarıyla Boris Wolfman faaliyetlerini anlatıyor. Hatta o kadar ileri gitmiş ki, gazetelere röportaj vermiş. Bu haberler, çok da dikkat edilmeden yazılmış. Organik tarım üzerine ahkam kesiyor verdiği demeçlerde, dolayısıyla pek çok gazetede verdiği röportajlarla haber olmuş bu şahıs'

Kıbrıs'ta etil alkol dehşeti

Kıbrıs'ta bir hastanede yeni doğan bebeklerin mamalarına su yerine etil alkol konmuş, bir bebek hayatını kaybetmişti. Gazeteci Barış olayın ciddi bir ihmalden kaynaklandığını belirtti. Barış şu sözleri sarf etti:

'7 bebek etkilendi, maalesef bir tanesini kaybettik. Fakat diğer 6 tanesi entübe edilmişti, az önce sağlık bakanımız açıklama yaptı. Bebeklerin durumu iyi. Hayati bir tehlike yok. Olayda büyük bir ihmalden bahsediliyor. 2 vardiyanın karıştığı bir ihmal bu. İddia şu ki, normal beslenme sırasında, muhtemelen bebeklerin mamalarına su yerine alkol konuyor, kaynatılıyor ve fark edilmiyor. İki kez arka arkaya bu bebeklere bu mama yediriliyor. 20 gün önce prematüre olarak doğan bebek, küvezde ölüyor. Burada ihmal ön plana çıkıyor'

CİMER'e zor soru

Çocuğunun okuduğu okuldaki Din Kültürü öğretmeninin çocuklardan tesbih istediğini, konu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne kimi sorular sorduğunu belirten Yiğiter ise şu ifadeleri kullandı:

'Benim velisi olduğum çocuk ilkokul çocuğu ve 4'üncü sınıf öğrencisi. Biliyorsunuz ilkokul 1'den son sınıfa kadar bir sınıf öğretmeni olur. Bu derslerin hemen hemen hepsini sınıf öğretmeni verir. Bu öğretim yılında da bu din dersini sınıf öğretmeni vermeye başladı, fakat birkaç hafta sonra bir Din Kültürü hocası atandı. Madem dışarıdan bir hoca atayacaksınız, neden Matematik veya Fen Bilgisi öğretmeni değil de Din Kültürü öğretmeni atamayı tercih ettiniz? Burada da emin olmamakla beraber, bu öğretmenin ücretli öğretmen olduğuna, belki de eğitim fakültesi mezunu bile olmadığına, pedagojik formasyonu da olmayan birisi olabileceğine dair okuldan bir duyum aldım. CİMER'den gelecek cevap, bu konuda emin olmamı sağlayacak'

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