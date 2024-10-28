Bebek katilleri çetesinin erkek hemşire ağı

'Bugün yangının 5'inci günü. Havadan müdahalenin daha güçlü şekilde yapılması gerek. Yüksek bir bölgede ancak bugün Valilik'in açıklamasında 7 helikopter olduğundan bahsedildi. En az 15, 20 helikopter bulunmalı. Saha çok genişledi, Tavas ilçemizin Kızılcabölük mevkiine de yangın sıçradı. Denizli'den, dağın arka tarafına yangın sıçradı. 7 helikopter çok yetersiz, sahada karadan müdahale devam ediyor ancak kara müdahalesinde coğrafi koşullar zorluyor. Gece görüşlü yangın helikopterleri ile müdahale desteklenmediği için gece boyunca yangın gün içerisindeki sönümlenen yerlerden daha da geniş bir sahaya yayılıyor. Orman Genel Müdürlüğü ve yetkililer ile görüşüyorum. Yangının ilk çıktığı gün, bir mangal ateşi kadar cılız bir görüntüde iken, bütün ihbarlara karşın yangına, Denizli'de bir yangın söndürme helikopteri bulunmasına rağmen müdahale edilmedi. Hatta, Denizli'de bu yaz döneminde bir helikopter, mazot yetersizliğinden dolayı zorunlu iniş yapmak zorunda kalmıştı. Yani yangına ciddi ve tüm güçlerle bir müdahale söz konusu değil. Bu yangın, ilk aşamadayken o helikopter havalanıp, 3 buçuk, 4 tonluk suyu yangın yerine bıraksaydı, yangın tamamen sönecekti ama şu anda koca bir dağ cayır cayır yanıyor. Bu dağ Denizli'nin akciğerleri ve en önemli su kaynağı'