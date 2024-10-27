https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/100e-yakin-yelkenli-bodrumda-yaristi-sampiyonlar-belli-oldu-1089722570.html
100'e yakın yelkenli Bodrum'da yarıştı, şampiyonlar belli oldu
100'e yakın yelkenli Bodrum'da yarıştı, şampiyonlar belli oldu
Sputnik Türkiye
Bodrum'da geleneksel yelkenli yarışlarına 100'e yakın yelkenli katıldı. 'Kazanmaya Yelken Aç' temasıyla yapılan yarışlarda çeşitli kategorideki şampiyon olan... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T15:47+0300
2024-10-27T15:47+0300
2024-10-27T15:47+0300
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Bodrum'da 100'e yakın yelkenli ve 15 bini aşkın katılımcıyla bu yıl 21-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen 'Maximiles Black The Bodrum Cup', deniz festivaline dönüştü. Ekonomi, çevre koruma, sağlık ve sosyal sorumluluk alanlarında düzenlenen etkinlikler geniş ilgi gördü. Bu yıl ilk kez sosyal medyadan canlı yayınlarla yarış heyecanı küresel çapta izleyicilere ulaştı. Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup'ın küresel pazarda daha fazla tanıtılacağını belirtti. Uysal, "The Bodrum Cup'ı dünyaya açarak Bodrum turizmine katkıyı artırmayı hedefliyoruz" dedi.Yarışta, Maximiles Black The Bodrum Cup Genel Şampiyonluğunu Gara Poşet adlı yelken, The Bodrum Cup Challenge Kupası'nı Daima adlı yelken, 36. Yıl Özel Kupası'nı Sallyna adlı yelken, Opet Cruiser Kupası'nı ise Anadolu Hayat Emeklilik Pupa ve Bodrum'un En Hızlısı kupasını ise yine Sallyna adlı yelken aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/alperen-sengunden-turk-sporu-ve-nba-tarihine-gecen-rekor-sozlesme-1089509605.html
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bodrum, yelken, yelken yarışları, yelkenli, yelkencilik
bodrum, yelken, yelken yarışları, yelkenli, yelkencilik
100'e yakın yelkenli Bodrum'da yarıştı, şampiyonlar belli oldu
Bodrum'da geleneksel yelkenli yarışlarına 100'e yakın yelkenli katıldı. 'Kazanmaya Yelken Aç' temasıyla yapılan yarışlarda çeşitli kategorideki şampiyon olan yelkenli sahipleri, kupasını aldı.
Bodrum'da 100'e yakın yelkenli ve 15 bini aşkın katılımcıyla bu yıl 21-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen 'Maximiles Black The Bodrum Cup', deniz festivaline dönüştü. Ekonomi, çevre koruma, sağlık ve sosyal sorumluluk alanlarında düzenlenen etkinlikler geniş ilgi gördü.
Bu yıl ilk kez sosyal medyadan canlı yayınlarla yarış heyecanı küresel çapta izleyicilere ulaştı. Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup'ın küresel pazarda daha fazla tanıtılacağını belirtti. Uysal, "The Bodrum Cup'ı dünyaya açarak Bodrum turizmine katkıyı artırmayı hedefliyoruz" dedi.
Yarışta, Maximiles Black The Bodrum Cup Genel Şampiyonluğunu Gara Poşet adlı yelken, The Bodrum Cup Challenge Kupası'nı Daima adlı yelken, 36. Yıl Özel Kupası'nı Sallyna adlı yelken, Opet Cruiser Kupası'nı ise Anadolu Hayat Emeklilik Pupa ve Bodrum'un En Hızlısı kupasını ise yine Sallyna adlı yelken aldı.