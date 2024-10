https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/100e-yakin-yelkenli-bodrumda-yaristi-sampiyonlar-belli-oldu-1089722570.html

100'e yakın yelkenli Bodrum'da yarıştı, şampiyonlar belli oldu

100'e yakın yelkenli Bodrum'da yarıştı, şampiyonlar belli oldu

Sputnik Türkiye

Bodrum'da geleneksel yelkenli yarışlarına 100'e yakın yelkenli katıldı. 'Kazanmaya Yelken Aç' temasıyla yapılan yarışlarda çeşitli kategorideki şampiyon olan... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T15:47+0300

2024-10-27T15:47+0300

2024-10-27T15:47+0300

spor

bodrum

yelken

yelken yarışları

yelkenli

yelkencilik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089722616_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_fea56142dd2b948f4cc76326ecbb6425.jpg

Bodrum'da 100'e yakın yelkenli ve 15 bini aşkın katılımcıyla bu yıl 21-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen 'Maximiles Black The Bodrum Cup', deniz festivaline dönüştü. Ekonomi, çevre koruma, sağlık ve sosyal sorumluluk alanlarında düzenlenen etkinlikler geniş ilgi gördü. Bu yıl ilk kez sosyal medyadan canlı yayınlarla yarış heyecanı küresel çapta izleyicilere ulaştı. Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup'ın küresel pazarda daha fazla tanıtılacağını belirtti. Uysal, "The Bodrum Cup'ı dünyaya açarak Bodrum turizmine katkıyı artırmayı hedefliyoruz" dedi.Yarışta, Maximiles Black The Bodrum Cup Genel Şampiyonluğunu Gara Poşet adlı yelken, The Bodrum Cup Challenge Kupası'nı Daima adlı yelken, 36. Yıl Özel Kupası'nı Sallyna adlı yelken, Opet Cruiser Kupası'nı ise Anadolu Hayat Emeklilik Pupa ve Bodrum'un En Hızlısı kupasını ise yine Sallyna adlı yelken aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/alperen-sengunden-turk-sporu-ve-nba-tarihine-gecen-rekor-sozlesme-1089509605.html

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bodrum, yelken, yelken yarışları, yelkenli, yelkencilik