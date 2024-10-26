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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya hain planlarla karşı karşıya
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya hain planlarla karşı karşıya
Sputnik Türkiye
Bakan Yumaklı, Ağrı'da partisinin ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, TUSAŞ tesisine yapılan saldırının 'terörsüz Türkiye' hedefine ve bu hedefe ulaşmak için... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
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politika
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tarım ve orman bakanlığı
ibrahim yumaklı
tusaş
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara-Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını lanetleyen, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil şifa dileyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Anadolu topraklarında bin yıldır esarete boyun eğmemiş milletiz. Bizler bu topraklarda bin yıldır bölünmez bir bütün olduk. Acıyı da sevinci de paylaşarak kader birliği yaptık. Çanakkale'de, Milli Mücadele döneminde, 15 Temmuz'da vatanımız için, milli birliğimiz ve kardeşliğimiz için milletçe dimdik durduk ve kenetlendik. Bedeller ödedik ama vatanımıza ve geleceğimize el ele, omuz omuza sahip çıkmayı başardık" diye konuştu.Ankara’da düzenlenen terör saldırısı hakkında konuşarak sözlerine başlayan Bakan Yumaklı, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın hain planlarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.Yumaklı, millete diz çöktürebileceğini sanan dış güçlerin her defasında yanıldığını, Anadolu'da bin yıldır devam eden kardeşliğin, emperyalistlerin emellerine ve politikalarına karşı en büyük güç olduğunu vurguladı.'Ortadoğu'nun bugün geldiği durumda tarafımız belli'Milletin emperyalistlerin oyunlarına gelmeme konusundaki ferasetini hiç kaybetmediğine dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:Bakan Yumaklı, Türkiye'nin sahip olduğu milli savunma gücü, istihbarat yeteneği, operasyonel kabiliyeti ve sürdürdüğü kararlı mücadelesiyle terör unsurlarının Türkiye Cumhuriyeti devletiyle baş edemeyeceklerini son yıllarda iyice anlayacak noktaya geldiğini belirterek, "TUSAŞ tesisine yapılan saldırı 'terörsüz Türkiye' hedefine ve bu hedefe ulaşmak için yapılanlara darbe indirmek için gerçekleştirilmiştir ve şüphesiz tesadüfi değildir" diye konuştu.'Daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye’yi miras bırakacağız'AK Parti'nin yürüttüğü politikalarla her türlü vesayet rejimini ortadan kaldırdığını, ayrımcı politikalara da her zaman karşı durduğunu aktaran Yumaklı, gerçekleştirilen reformlar, kalkınma hamleleri, sosyal hakların yanı sıra AK Parti'nin milletin onuru, huzuru, kardeşliği ve geleceği için mücadele ettiğini vurguladı.Yapılan manipülasyonlara, 'çamur at izi kalsınlara' aldırmadan Türkiye için mücadele edeceklerini, partiyi yıpratmak adına söylenenleri umursamadıklarını ifade eden Yumaklı, "Tarım, orman ve su alanlarında yaptıklarımız AK Parti'nin vizyon ve hizmet siyasetinin önemli kanıtlarından biridir. Bakanlık olarak her zaman, üreticimizin, vatandaşımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz" dedi.AK Parti'nin gücünü milletin sağduyusundan, ferasetinden ve irfanından almaya devam eden parti olduğunu anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:
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türkiye, tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, tusaş, terör, terör saldırısı, ankara, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
türkiye, tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, tusaş, terör, terör saldırısı, ankara, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya hain planlarla karşı karşıya

16:18 26.10.2024
© Gökhan BalcıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde Çanakkale'de devam eden yangınla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde Çanakkale'de devam eden yangınla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2024
© Gökhan Balcı
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Bakan Yumaklı, Ağrı'da partisinin ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, TUSAŞ tesisine yapılan saldırının 'terörsüz Türkiye' hedefine ve bu hedefe ulaşmak için yapılanlara darbe indirmek için gerçekleştirildiği belirterek bunun tesadüf olmadığını vurguladı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara-Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını lanetleyen, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil şifa dileyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Anadolu topraklarında bin yıldır esarete boyun eğmemiş milletiz. Bizler bu topraklarda bin yıldır bölünmez bir bütün olduk. Acıyı da sevinci de paylaşarak kader birliği yaptık. Çanakkale'de, Milli Mücadele döneminde, 15 Temmuz'da vatanımız için, milli birliğimiz ve kardeşliğimiz için milletçe dimdik durduk ve kenetlendik. Bedeller ödedik ama vatanımıza ve geleceğimize el ele, omuz omuza sahip çıkmayı başardık" diye konuştu.
Ankara’da düzenlenen terör saldırısı hakkında konuşarak sözlerine başlayan Bakan Yumaklı, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın hain planlarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.
Yumaklı, millete diz çöktürebileceğini sanan dış güçlerin her defasında yanıldığını, Anadolu'da bin yıldır devam eden kardeşliğin, emperyalistlerin emellerine ve politikalarına karşı en büyük güç olduğunu vurguladı.

'Ortadoğu'nun bugün geldiği durumda tarafımız belli'

Milletin emperyalistlerin oyunlarına gelmeme konusundaki ferasetini hiç kaybetmediğine dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

Ortadoğu'daki her çatışma potansiyelini kendi emel ve hedefleri için fırsata dönüştürmekten geri kalmayan ve en son 45 bine yakın masum insanın kanına giren, başta o katiller ordusu olmak üzere bunlar ve bunların yandaşlarına hiçbir zaman için izin vermeyeceğiz. Orta Doğu'nun bugün geldiği durumda tarafımız belli ama Gazze'deki soykırıma sessiz kalan ülkeleri çok iyi görüyoruz. Bunların barış ve insan hakları söylemlerinin bizler açısından hiçbir kıymeti yok.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin sahip olduğu milli savunma gücü, istihbarat yeteneği, operasyonel kabiliyeti ve sürdürdüğü kararlı mücadelesiyle terör unsurlarının Türkiye Cumhuriyeti devletiyle baş edemeyeceklerini son yıllarda iyice anlayacak noktaya geldiğini belirterek, "TUSAŞ tesisine yapılan saldırı 'terörsüz Türkiye' hedefine ve bu hedefe ulaşmak için yapılanlara darbe indirmek için gerçekleştirilmiştir ve şüphesiz tesadüfi değildir" diye konuştu.

'Daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye’yi miras bırakacağız'

AK Parti'nin yürüttüğü politikalarla her türlü vesayet rejimini ortadan kaldırdığını, ayrımcı politikalara da her zaman karşı durduğunu aktaran Yumaklı, gerçekleştirilen reformlar, kalkınma hamleleri, sosyal hakların yanı sıra AK Parti'nin milletin onuru, huzuru, kardeşliği ve geleceği için mücadele ettiğini vurguladı.
Yapılan manipülasyonlara, 'çamur at izi kalsınlara' aldırmadan Türkiye için mücadele edeceklerini, partiyi yıpratmak adına söylenenleri umursamadıklarını ifade eden Yumaklı, "Tarım, orman ve su alanlarında yaptıklarımız AK Parti'nin vizyon ve hizmet siyasetinin önemli kanıtlarından biridir. Bakanlık olarak her zaman, üreticimizin, vatandaşımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz" dedi.
AK Parti'nin gücünü milletin sağduyusundan, ferasetinden ve irfanından almaya devam eden parti olduğunu anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

AK Parti'nin hizmet siyaseti, bu gerçeğin ete kemiğe bürünmüş halidir. Türkiye bizim aşkımızdır, AK Parti olarak biz bu aşkın tarihini yazmaya devam edecek, gelecek nesillere inşallah daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye’yi miras bırakacağız. AK Parti olarak bulunduğumuz koşulların ve sorumlukların farkındayız. Geldiğimiz nokta itibarıyla terör belasından ülkemizin kurtarılması konusunda çok büyük yol katettiğimiz malum. Terörle uğraşmaktan kurtulmuş bir ülke olmamız, Türkiye Yüzyılı'nın da önemli sinyallerinden biri olacaktır.

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