Devlet Bahçeli: Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir

"Merhum Ziya Gökalp'i doğru tanımak özellikle Türk milliyetçilerin temel önceliği olmalıdır. Bana göre merhum Gökalp layıkınca anlaşılmış değildir. Çağının bütün modern ve pozitif bilgilerini kuyumcu titizliğiyle inceleyen bilim insanıdır.

Bu çalışmaları ve hayranlık uyandıran çalışkanlığı, onu bir adım öne taşımış ve gıpta ile takip edilen Türk filozofu yapmıştır.(Ziya Gökalp) Özünün has bahçesinde filizlenen her sözü, her eseri, her teklifi düşünce hayatımızda irfan, irade ve itibar anıtı gibi yükselmiştir.Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır.

Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir.Kürt ve Türk, ortak düşman ve tehlikeyle karşı karşıya. Bin yıllık ortak tarihleri var, bugün ortak tehdit var."