Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail saldırısına uğrayan komşu ve kardeş İran'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da, 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu, 130.000 Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katılıyor. 26.10.2024, Sputnik Türkiye

Yerel seçimler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 130 bin konut anathar teslimi açılış töreninde Hatay'ın tamamen ayağa kalkacağını söyledi. Seçim yarışının bittiği şimdi de Hatay'ı ayağa kaldırma yarışı olduğunu söyleyen Erdoğan, "31 Mart gecesi, Hataylı kardeşlerimiz deprem yaralarını sararken bazıları da koltuk kapmaca oynuyordu. Sizlere öyle bir belediye başkanı gönderdik ki burası tekrar ayağa kalkacak" diye konuştu. 'Hatay'ı 10 yıllık fetret devrinden kurtardık'31 Mart seçiminden sonra Hatay'ın fetret devrinden kurtarıldığını söyleyen Erdoğan, depremzedeleri yeni yuvalarına kavuşturduklarını, seçim döneminde dahi tüm kapasite ile deprem bölgesine yönlendirdiklerini açıkladı.Erdoğan, şöyle konuştu: 'İran'a geçmiş olsun'Dün İsrail'in İran'daki birkaç şehre füze ve savaş uçaklarıyla saldırmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, şunları söyledi: 'Türk, Kürt, Arap demeyeceğiz'Gündemdeki TUŞAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'huzur ve kardeşliğin olduğu' bir Türkiye'yi inşa edeceklerini söylerek, "Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyu Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber kardeşçe yaşayacağız. Millet olarak birlik ve beraberliğimiz her türlü hainliğin, her türlü alçaklığın, her türlü sabotaj girişiminin fevkindedir. Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacak. Hedeflerine ulaşamayacaklar. İç cephemizi sarsamayacaklar. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize pusu kuramayacaklar. Aramıza nifak tohumları ekemeyecekler. Hep beraber Türkiye olmamızı engelleyemeyecekler. Kardeşliğimizi bozamayacaklar" diye konuştu.

