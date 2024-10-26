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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail saldırısına uğrayan komşu ve kardeş İran'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail saldırısına uğrayan komşu ve kardeş İran'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da, 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu, 130.000 Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katılıyor. 26.10.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
hatay
hatay büyükşehir belediyesi
hatay valiliği
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6 şubat kahramanmaraş depremi
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31 mart seçimleri
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Yerel seçimler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 130 bin konut anathar teslimi açılış töreninde Hatay'ın tamamen ayağa kalkacağını söyledi. Seçim yarışının bittiği şimdi de Hatay'ı ayağa kaldırma yarışı olduğunu söyleyen Erdoğan, "31 Mart gecesi, Hataylı kardeşlerimiz deprem yaralarını sararken bazıları da koltuk kapmaca oynuyordu. Sizlere öyle bir belediye başkanı gönderdik ki burası tekrar ayağa kalkacak" diye konuştu. 'Hatay'ı 10 yıllık fetret devrinden kurtardık'31 Mart seçiminden sonra Hatay'ın fetret devrinden kurtarıldığını söyleyen Erdoğan, depremzedeleri yeni yuvalarına kavuşturduklarını, seçim döneminde dahi tüm kapasite ile deprem bölgesine yönlendirdiklerini açıkladı.Erdoğan, şöyle konuştu: 'İran'a geçmiş olsun'Dün İsrail'in İran'daki birkaç şehre füze ve savaş uçaklarıyla saldırmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, şunları söyledi: 'Türk, Kürt, Arap demeyeceğiz'Gündemdeki TUŞAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'huzur ve kardeşliğin olduğu' bir Türkiye'yi inşa edeceklerini söylerek, "Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyu Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber kardeşçe yaşayacağız. Millet olarak birlik ve beraberliğimiz her türlü hainliğin, her türlü alçaklığın, her türlü sabotaj girişiminin fevkindedir. Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacak. Hedeflerine ulaşamayacaklar. İç cephemizi sarsamayacaklar. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize pusu kuramayacaklar. Aramıza nifak tohumları ekemeyecekler. Hep beraber Türkiye olmamızı engelleyemeyecekler. Kardeşliğimizi bozamayacaklar" diye konuştu.
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recep tayyip erdoğan, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, hatay valiliği, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, inşaat, bina, bina çökmesi, terör, terör örgütü, iran, israil, israil-filistin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail saldırısına uğrayan komşu ve kardeş İran'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

16:15 26.10.2024 (güncellendi: 16:54 26.10.2024)
© Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2024
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da, 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu, 130.000 Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katılıyor.
Yerel seçimler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 130 bin konut anathar teslimi açılış töreninde Hatay'ın tamamen ayağa kalkacağını söyledi. Seçim yarışının bittiği şimdi de Hatay'ı ayağa kaldırma yarışı olduğunu söyleyen Erdoğan, "31 Mart gecesi, Hataylı kardeşlerimiz deprem yaralarını sararken bazıları da koltuk kapmaca oynuyordu. Sizlere öyle bir belediye başkanı gönderdik ki burası tekrar ayağa kalkacak" diye konuştu.

'Hatay'ı 10 yıllık fetret devrinden kurtardık'

31 Mart seçiminden sonra Hatay'ın fetret devrinden kurtarıldığını söyleyen Erdoğan, depremzedeleri yeni yuvalarına kavuşturduklarını, seçim döneminde dahi tüm kapasite ile deprem bölgesine yönlendirdiklerini açıkladı.
Erdoğan, şöyle konuştu:

Bakınız, 2010 yılında 316 bin kişinin öldüğü Haiti’deki depremden 15 kat daha büyük enerji açığa çıkaran bir doğal afetle sarsıldık. Dünyanın 90 ülkesinden daha geniş bir alanı etkileyen bu depremler, Hatay’ımız başta olmak üzere 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açtı.

O gün kimi kardeşlerimizin ifadesiyle hüznü, çaresizliği, kıyameti, kimine göre endişeyi, felaketi, acıyı yaşadık. Toprağın altında kalan canlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Ama yüreğimizdeki acı, yaşadığımız yıkım çok büyük olsa da umudumuzu daima diri tuttuk.

Depremin hemen ardından 3 ay gibi kısa bir sürede 180 bin konutumuzun yapımına başladık. Böylece 11 ilimizi dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük. Bugün deprem bölgemizde 1900 şantiyede ve 4 bin 333 köyümüzde 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz canla başla çalışıyor. Şu ana kadar 350 bin 430 konut ve işyerimizin ihalesini gerçekleştirdik. Bunlardan 18 bin 404’ü Hatay’da olmak üzere 101 bin 254 tanesini teslim ettik.

'İran'a geçmiş olsun'

Dün İsrail'in İran'daki birkaç şehre füze ve savaş uçaklarıyla saldırmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

Bu vesileyle dün gece İsrail saldırganlığının hedefi olan komşumuz İran'a ve İran hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Batılı güçler tarafından iyice şımartılan Siyonist İsrail hükümeti bu tarz saldırılarla bölgesel bir çatışmanın fitilini ateşlemeye çalışıyor.

İsrail ve destekçilerinin bu oyununa gelinmemesi son derece önemlidir. İsrail bu anlayışla, bu kafayla bir yere varamayacak. Duamız şu: Ya Kahhar ismi şerifi üzmetine Allah'tan bunların kahrını bekliyoruz.

'Türk, Kürt, Arap demeyeceğiz'

Gündemdeki TUŞAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'huzur ve kardeşliğin olduğu' bir Türkiye'yi inşa edeceklerini söylerek, "Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyu Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber kardeşçe yaşayacağız. Millet olarak birlik ve beraberliğimiz her türlü hainliğin, her türlü alçaklığın, her türlü sabotaj girişiminin fevkindedir. Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacak.
Hedeflerine ulaşamayacaklar. İç cephemizi sarsamayacaklar. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize pusu kuramayacaklar. Aramıza nifak tohumları ekemeyecekler. Hep beraber Türkiye olmamızı engelleyemeyecekler. Kardeşliğimizi bozamayacaklar" diye konuştu.
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