https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/ali-yerlikaya-duyurdu-17-ilde-yapilan-operasyonlarla-55-teror-orgutu-uyesi-gozaltina-alindi--1089699646.html
Ali Yerlikaya duyurdu: 17 ilde yapılan operasyonlarla 55 terör örgütü üyesi gözaltına alındı
Ali Yerlikaya duyurdu: 17 ilde yapılan operasyonlarla 55 terör örgütü üyesi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde yapılan operasyonlarda 55 terör örgütü PKK ile bağlantılı kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T14:22+0300
2024-10-26T14:22+0300
2024-10-26T14:22+0300
politika
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
terör
operasyon
polis
güvenlik
asayiş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089299498_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cde8ad3f270111718cd491d2cffad3d4.jpg
TUSAŞ'a yapılan saldırı ardından terör ile mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde eş zamanlı terör operasyonları yapıldığını ve 55 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Sosyal medya platformunda paylaşım yapan Yerlikaya, şunları söyledi:Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör saldırısı sonrası yaralanan 15 kişinin de taburcu olduğu belirtilmişti. 7 kişinin ise tedavisine devam ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/disisleri-bakanligi-israilin-irana-saldirisini-en-guclu-sekilde-kiniyoruz-1089698989.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089299498_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a8eba66c691936de4745053186e6beaf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, terör, operasyon, polis, güvenlik, asayiş
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, terör, operasyon, polis, güvenlik, asayiş
Ali Yerlikaya duyurdu: 17 ilde yapılan operasyonlarla 55 terör örgütü üyesi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde yapılan operasyonlarda 55 terör örgütü PKK ile bağlantılı kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
TUSAŞ'a yapılan saldırı ardından terör ile mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde eş zamanlı terör operasyonları yapıldığını ve 55 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Sosyal medya platformunda paylaşım yapan Yerlikaya, şunları söyledi:
17 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Gürz-22' operasyonlarında 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör saldırısı sonrası yaralanan 15 kişinin de taburcu olduğu
belirtilmişti.
7 kişinin ise tedavisine devam ediliyor.