https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/ali-yerlikaya-duyurdu-17-ilde-yapilan-operasyonlarla-55-teror-orgutu-uyesi-gozaltina-alindi--1089699646.html

Ali Yerlikaya duyurdu: 17 ilde yapılan operasyonlarla 55 terör örgütü üyesi gözaltına alındı

Ali Yerlikaya duyurdu: 17 ilde yapılan operasyonlarla 55 terör örgütü üyesi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde yapılan operasyonlarda 55 terör örgütü PKK ile bağlantılı kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T14:22+0300

2024-10-26T14:22+0300

2024-10-26T14:22+0300

politika

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

terör

operasyon

polis

güvenlik

asayiş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089299498_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cde8ad3f270111718cd491d2cffad3d4.jpg

TUSAŞ'a yapılan saldırı ardından terör ile mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde eş zamanlı terör operasyonları yapıldığını ve 55 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Sosyal medya platformunda paylaşım yapan Yerlikaya, şunları söyledi:Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör saldırısı sonrası yaralanan 15 kişinin de taburcu olduğu belirtilmişti. 7 kişinin ise tedavisine devam ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/disisleri-bakanligi-israilin-irana-saldirisini-en-guclu-sekilde-kiniyoruz-1089698989.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, terör, operasyon, polis, güvenlik, asayiş