https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/tusasa-yonelik-teror-saldirisinda-yaralananlardan-15i-taburcu-edildi-1089696856.html
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 15'i taburcu edildi
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 15'i taburcu edildi
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T11:15+0300
2024-10-26T11:15+0300
2024-10-26T11:22+0300
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sağlık bakanı
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Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'inin taburcu edildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.Ne olmuştu? Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Bu saldırıda 22 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bakan-ali-yerlikaya-tusas-saldirisinin-detaylarini-ilk-kez-acikladi-1089680380.html
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sağlık bakanı, irak sağlık bakanlığı , tusaş, tusaş terör saldırısı, terör, terör saldırısı, hastane, taburcu
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 15'i taburcu edildi
11:15 26.10.2024 (güncellendi: 11:22 26.10.2024)
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15’inin taburcu edildiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'inin taburcu edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Bu saldırıda 22 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmişti.