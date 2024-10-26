https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/tusasa-yonelik-teror-saldirisinda-yaralananlardan-15i-taburcu-edildi-1089696856.html

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 15'i taburcu edildi

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 15'i taburcu edildi

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T11:15+0300

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türkiye

sağlık bakanı

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Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'inin taburcu edildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.Ne olmuştu? Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Bu saldırıda 22 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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