https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/disisleri-bakanligi-israilin-irana-saldirisini-en-guclu-sekilde-kiniyoruz-1089698989.html
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in İran'a saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in İran'a saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz
Sputnik Türkiye
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in gece saatlerinde İran'a gerçekleştirdiği saldırıyı 'en güçlü şekilde' kınadı. 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T13:37+0300
2024-10-26T13:37+0300
2024-10-26T13:37+0300
israil- filistin çatışması
iran
israil-filistin
türkiye
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
füze
füze saldırısı
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İsrail'in dün gece saat 2 sularında birçok uçak ve füze ile İran'daki birkaç şehri vurması ardından birçok ülkeden açıklama gelmeye devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.Saldırının 'en güçlü şekilde kınandığı' kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/iranin-baskenti-tahranda-bir-cok-patlama-sesi-duyuldu-1089693661.html
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iran, israil-filistin, türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, füze, füze saldırısı
iran, israil-filistin, türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, füze, füze saldırısı
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in İran'a saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in gece saatlerinde İran'a gerçekleştirdiği saldırıyı 'en güçlü şekilde' kınadı.
İsrail'in dün gece saat 2 sularında birçok uçak ve füze ile İran'daki birkaç şehri vurması ardından birçok ülkeden açıklama gelmeye devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Saldırının 'en güçlü şekilde kınandığı' kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:
Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir.
Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz. Orta Doğu’da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır.