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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/kremlinden-erdoganin-putine-sundugu-yeni-ukrayna-teklifine-iliskin-aciklama-1089677502.html
Kremlin'den Erdoğan'ın Putin'e sunduğu yeni Ukrayna teklifine ilişkin açıklama
Kremlin'den Erdoğan'ın Putin'e sunduğu yeni Ukrayna teklifine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna meselesiyle ilgili yeni teklifler sunduğunu söyleyen Rus lider Putin'in ardından Kremlin Sözcüsü... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T15:46+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16. BRICS Zirvesi'nde görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Karadeniz tahıl girişiminin yeniden yürürlüğe koyulmasıyla ilgili bir belge sunduğunu, Rus uzmanın belgeyi inceleyip Kremlin'e rapor sunacağını belirtti.Peskov, "Söz konusu girişimin tekrarlanmasının yeniden tartışılmasına dair belge taslağı Türk tarafınca iletildi. Şu anda bu belge ilgili kurumlarımız, uzmanlarımız tarafından inceleniyor. Bu konuyla ilgili görüşler Devlet Başkanı'na iletilecek" dedi.Kremlin Sözcüsü, Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe koyulma olasılığının sorulması karşısında, "Putin, anlaşmanın taraflardan her birinin koşulları yerini getirmesini öngördüğünü bizzat söyledi. Önceki deneyim yeterince başarılı değildi ve bizim için yapılması gerekenler yerine getirilmedi" yanıtını verdi.Bu durumun herkes için aşikar olduğunu ve herkes tarafından kabul edildiğini anımsatan Peskov, tahıl anlaşmasının bir anlaşma gibi uygulanmadığının altını çizdi.Devlet televizyonu Rossiya 1'e demeç veren Putin, Türkiye'nin Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'yla ilgili yeni teklifler sunduğundan bahsetmişti.Rus lider, "Önceki gün görüştüğümüz Sayın Erdoğan, Karadeniz'de gemi trafiğiyle ilgili temasların sürdürülmesine ilişkin bir kez daha teklif iletti. Henüz Türk tarafının bu materyallerini inceleme fırsatım olmadı. Bakacağız, biz bunu hiçbir zaman reddetmedik. Biz her zaman, her türlü anlaşmalarda Rusya'nın çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini esas alıyoruz" diye konuşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/putin-kursk-bolgesindeki-ukraynali-askerler-kusatma-altinda-olduklarinin-farkinda-degil-1089664125.html
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rusya, kremlin, kremlin sarayı, dmitriy peskov, recep tayyip erdoğan, türkiye, tahıl anlaşması, karadeniz, karadeniz tahıl koridoru, brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, 16. brics zirvesi
rusya, kremlin, kremlin sarayı, dmitriy peskov, recep tayyip erdoğan, türkiye, tahıl anlaşması, karadeniz, karadeniz tahıl koridoru, brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, 16. brics zirvesi

Kremlin'den Erdoğan'ın Putin'e sunduğu yeni Ukrayna teklifine ilişkin açıklama

15:46 25.10.2024
© Sputnik / Valentina PevtsovaKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© Sputnik / Valentina Pevtsova
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Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna meselesiyle ilgili yeni teklifler sunduğunu söyleyen Rus lider Putin'in ardından Kremlin Sözcüsü Peskov, teklifin içeriğine dair bilgi verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16. BRICS Zirvesi'nde görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Karadeniz tahıl girişiminin yeniden yürürlüğe koyulmasıyla ilgili bir belge sunduğunu, Rus uzmanın belgeyi inceleyip Kremlin'e rapor sunacağını belirtti.

Peskov, "Söz konusu girişimin tekrarlanmasının yeniden tartışılmasına dair belge taslağı Türk tarafınca iletildi. Şu anda bu belge ilgili kurumlarımız, uzmanlarımız tarafından inceleniyor. Bu konuyla ilgili görüşler Devlet Başkanı'na iletilecek" dedi.

Kremlin Sözcüsü, Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe koyulma olasılığının sorulması karşısında, "Putin, anlaşmanın taraflardan her birinin koşulları yerini getirmesini öngördüğünü bizzat söyledi. Önceki deneyim yeterince başarılı değildi ve bizim için yapılması gerekenler yerine getirilmedi" yanıtını verdi.

Bu durumun herkes için aşikar olduğunu ve herkes tarafından kabul edildiğini anımsatan Peskov, tahıl anlaşmasının bir anlaşma gibi uygulanmadığının altını çizdi.

Devlet televizyonu Rossiya 1'e demeç veren Putin, Türkiye'nin Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'yla ilgili yeni teklifler sunduğundan bahsetmişti.

Rus lider, "Önceki gün görüştüğümüz Sayın Erdoğan, Karadeniz'de gemi trafiğiyle ilgili temasların sürdürülmesine ilişkin bir kez daha teklif iletti. Henüz Türk tarafının bu materyallerini inceleme fırsatım olmadı. Bakacağız, biz bunu hiçbir zaman reddetmedik. Biz her zaman, her türlü anlaşmalarda Rusya'nın çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini esas alıyoruz" diye konuşmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
Ukrayna krizi
Putin: Türkiye, Rusya'ya Ukrayna konusunda birkaç kez teklif sundu
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