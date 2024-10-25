Kremlin'den Erdoğan'ın Putin'e sunduğu yeni Ukrayna teklifine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16. BRICS Zirvesi'nde görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Karadeniz tahıl girişiminin yeniden yürürlüğe koyulmasıyla ilgili bir belge sunduğunu, Rus uzmanın belgeyi inceleyip Kremlin'e rapor sunacağını belirtti.



Peskov, "Söz konusu girişimin tekrarlanmasının yeniden tartışılmasına dair belge taslağı Türk tarafınca iletildi. Şu anda bu belge ilgili kurumlarımız, uzmanlarımız tarafından inceleniyor. Bu konuyla ilgili görüşler Devlet Başkanı'na iletilecek" dedi.



Kremlin Sözcüsü, Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe koyulma olasılığının sorulması karşısında, "Putin, anlaşmanın taraflardan her birinin koşulları yerini getirmesini öngördüğünü bizzat söyledi. Önceki deneyim yeterince başarılı değildi ve bizim için yapılması gerekenler yerine getirilmedi" yanıtını verdi.



Bu durumun herkes için aşikar olduğunu ve herkes tarafından kabul edildiğini anımsatan Peskov, tahıl anlaşmasının bir anlaşma gibi uygulanmadığının altını çizdi.



Devlet televizyonu Rossiya 1'e demeç veren Putin, Türkiye'nin Kazan'daki BRICS Zirvesi'nde Ukrayna'yla ilgili yeni teklifler sunduğundan bahsetmişti.



Rus lider, "Önceki gün görüştüğümüz Sayın Erdoğan, Karadeniz'de gemi trafiğiyle ilgili temasların sürdürülmesine ilişkin bir kez daha teklif iletti. Henüz Türk tarafının bu materyallerini inceleme fırsatım olmadı. Bakacağız, biz bunu hiçbir zaman reddetmedik. Biz her zaman, her türlü anlaşmalarda Rusya'nın çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini esas alıyoruz" diye konuşmuştu.