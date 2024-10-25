Putin: Kursk Bölgesi'ndeki Ukraynalı askerler kuşatma altında olduklarının farkında değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'nde sıkışıp kalan Ukraynalı güçlerin kuşatma altına alındıklarının farkında olmadıklarını vurguladı.



Devlet televizyonu Rossiya 1'e demeç veren Putin, Ukrayna ordusunun şu anda Kursk Bölgesi'nde sıkışıp kalan askerlerini kurtarmak için girişimlerde bulunduğunu belirterek "Kuşatma altındaki kişiler, kuşatma altında olduklarının farkında bile değiller" dedi.



Rusya lideri, elde ettikleri bilgilere göre Ukrayna ordusu komutanlığının kuşatma altında birlikleri istikrarlı bir şekilde komuta edemediğinin de altını çizdi.



Daha önce Putin, Kursk Bölgesi'nde yaklaşık 2 bin Ukrayna askerinin Rus ordusu tarafından sıkıştırıldığını söylemişti.



Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 05.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.



Rusya lideri Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.



Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.