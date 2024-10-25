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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/putin-kursk-bolgesindeki-ukraynali-askerler-kusatma-altinda-olduklarinin-farkinda-degil-1089664125.html
Putin: Kursk Bölgesi'ndeki Ukraynalı askerler kuşatma altında olduklarının farkında değil
Putin: Kursk Bölgesi'ndeki Ukraynalı askerler kuşatma altında olduklarının farkında değil
Sputnik Türkiye
Rusya ordusu Kursk Bölgesi'ne sızan Ukraynalı askerleri temizlemeye devam ederken Devlet Başkanı Putin, bölgedeki düşman güçlerinin kuşatma altında olduğunu... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T11:18+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'nde sıkışıp kalan Ukraynalı güçlerin kuşatma altına alındıklarının farkında olmadıklarını vurguladı.Devlet televizyonu Rossiya 1'e demeç veren Putin, Ukrayna ordusunun şu anda Kursk Bölgesi'nde sıkışıp kalan askerlerini kurtarmak için girişimlerde bulunduğunu belirterek "Kuşatma altındaki kişiler, kuşatma altında olduklarının farkında bile değiller" dedi.Rusya lideri, elde ettikleri bilgilere göre Ukrayna ordusu komutanlığının kuşatma altında birlikleri istikrarlı bir şekilde komuta edemediğinin de altını çizdi.Daha önce Putin, Kursk Bölgesi'nde yaklaşık 2 bin Ukrayna askerinin Rus ordusu tarafından sıkıştırıldığını söylemişti.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 05.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya lideri Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
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Putin: Kursk Bölgesi'ndeki Ukraynalı askerler kuşatma altında olduklarının farkında değil

11:18 25.10.2024
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya ordusu Kursk Bölgesi'ne sızan Ukraynalı askerleri temizlemeye devam ederken Devlet Başkanı Putin, bölgedeki düşman güçlerinin kuşatma altında olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'nde sıkışıp kalan Ukraynalı güçlerin kuşatma altına alındıklarının farkında olmadıklarını vurguladı.

Devlet televizyonu Rossiya 1'e demeç veren Putin, Ukrayna ordusunun şu anda Kursk Bölgesi'nde sıkışıp kalan askerlerini kurtarmak için girişimlerde bulunduğunu belirterek "Kuşatma altındaki kişiler, kuşatma altında olduklarının farkında bile değiller" dedi.

Rusya lideri, elde ettikleri bilgilere göre Ukrayna ordusu komutanlığının kuşatma altında birlikleri istikrarlı bir şekilde komuta edemediğinin de altını çizdi.

Daha önce Putin, Kursk Bölgesi'nde yaklaşık 2 bin Ukrayna askerinin Rus ordusu tarafından sıkıştırıldığını söylemişti.

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 05.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.

Rusya lideri Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.

Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
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